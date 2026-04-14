VfBシュトゥットガルトは再び彼を獲得するのだろうか？レアル・マドリードは得点王を売却する意向だ。

レアル・マドリードで攻撃陣の激しい競争に晒されているガルシアは、レギュラーではないものの定期的に出場している。ブンデスリーガでも需要がある。

昨冬にはVfBシュトゥットガルトが獲得を検討し交渉報道もあったが、移籍は実現せず。それでも関心は継続とされ、最近はアイントラハト・フランクフルトも興味を示している。

なお、シュトゥットガルトはレアル・マドリードの若手と良好な関係にあり、昨夏加入した20歳MFチェマ・アンドレスは前半戦で存在感を示した。現在はレアルが買い取りオプションを保持し、先発と途中出場をこなしている。