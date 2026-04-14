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Oliver Maywurm

翻訳者：

VfBシュトゥットガルトは再び彼を獲得するのだろうか？レアル・マドリードは得点王を売却する意向だ。

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ブンデスリーガなどの関心を集めるフォワード、ゴンサロ・ガルシアは、レアル・マドリードでの将来がなくなったようだ。

『The Athletic』によると、レアル・マドリードは夏に適切なオファーがあればガルシアを放出する方針だ。ただし、他の若手選手と同様に、移籍時には買い戻し条項を盛り込む予定だという。

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  • レアル・マドリードで攻撃陣の激しい競争に晒されているガルシアは、レギュラーではないものの定期的に出場している。ブンデスリーガでも需要がある。

    昨冬にはVfBシュトゥットガルトが獲得を検討し交渉報道もあったが、移籍は実現せず。それでも関心は継続とされ、最近はアイントラハト・フランクフルトも興味を示している。

    なお、シュトゥットガルトはレアル・マドリードの若手と良好な関係にあり、昨夏加入した20歳MFチェマ・アンドレスは前半戦で存在感を示した。現在はレアルが買い取りオプションを保持し、先発と途中出場をこなしている。

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  • Gonzalo Garcia Real MadridGetty Images

    ブンデスリーガ移籍か？ゴンサロ・ガルシアは8月にレアル・マドリードと新契約を結んだばかり

    レアル・マドリードは昨年8月、ガルシアと2030年までの新契約を結んだ。そのため彼の放出は意外だ。しかしクラブは、同ポジションの将来を見据え、ブラジルの若手エンドリックを重視している。 

    レアルは2024年、パルメイラスに4750万ユーロを支払い19歳のエンドリックを獲得したが、出場機会が少ないため今年初めにシーズン終了までの期限付きでリヨンへ移籍させた。リヨンでは16試合で6ゴール6アシストと好パフォーマンスを見せている。

  • ゴンサロ・ガルシアはクラブワールドカップでレアル・マドリードの注目株だった。

    ガルシアはレアルのユース出身。昨季セカンドチームで36試合25得点をマークし、トップチーム昇格をアピールした。 昨夏のクラブワールドカップではスペインU-21代表として新星の輝きを放ち、キリアン・エムバペの負傷によりスタメンに抜擢された。6試合で4ゴール1アシストを記録し、ラウンド16のユヴェントス戦では1-0の決勝点をマークした。

    今季は33試合に出場し、大半が途中出場ながら1月初めのベティス戦でハットトリックを達成。通算6得点をマークしている。

  • Gonzalo GarciaGetty Images

    ゴンサロ・ガルシア：今シーズンの成績

    使用例33
    得点6
    アシスト2
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