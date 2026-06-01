ダルビッチは昨季、VfBセカンドチーム（3部）で安定した活躍を見せ、1部と2部の複数クラブから注目された。 2023年にはU-17ドイツ代表としてW杯と欧州選手権を制し、10番を背負う攻撃的MFとして中央やウイングでプレー。ボランチもこなす。

この活躍とホーネス監督の絶賛にもかかわらず、トップチームでの出場は実現していない。2025年8月末の第2節で唯一、ブンデスリーガ登録メンバーに入っただけだ。

ホーネス監督は2月末、ビルトの取材に「ノアは準備ができている。最近は本当に良い成長を見せている」と語った。昨夏獲得した際、目標は3部で「違いを生み出す」ことだった。その第一歩を踏み出し、今は準備万端だ。 彼の成長には非常に満足している。高いレベルで任務を担う資質を多く備えている。この道を歩み続ける必要がある」とホーネスは語った。

2029年までの契約を結ぶダルビッチは、長期的にVfBの戦力として計画されている。目前に迫るエルバースベルクへのレンタル移籍では、大手クラブでチャンスが少ない若手選手にとって登竜門として知られる同クラブで経験を積むことになる。

フィスニック・アスラーニ、ポール・ワナー、ニック・ヴォルテマデが好例で、現在デビッド・モクワもその流れを継ぐと注目される。22歳のFWモクワは、SVEが地域リーグから獲得し1年後にアイントラハト・フランクフルトへ売却したユネス・エブヌタリブの後継者として冬に加入した。 ホッフェンハイムでは1部昇格を果たせなかったが、エルバースベルクで再出発。2部後半戦6得点、最終節プレウセン・ミュンスター戦では2得点を挙げて1部昇格を決めた。