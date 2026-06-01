『キッカー』誌によると、ダルビッシュ選手は昇格チームSVエルバースベルクへのレンタル移籍が濃厚だ。これにより、より有力な移籍先候補は獲得を逃すことになりそうだ。
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VfBシュトゥットガルトのトップタレントには名門クラブが注目していたが、獲得ならず。ノア・ダーヴィッチ、意外な移籍が濃厚。
この19歳には、公式戦未出場のブンデスリーガ経験がないにもかかわらず、ヴェルダー・ブレーメン、SCフライブルク、VfLヴォルフスブルク、ヘルタ・ベルリンが興味を示していた。
降格したヴォルフスブルクやヘルタにとっては、エルバースベルクの将来的なリーグ所属が有利に働く。一方、ヴェルダーやフライブルクと比べると、ザールラント州の低い期待感は不利だ。 2025年の昇格を逃したものの、翌年に1部昇格を果たしたSVEでは「落ち着いた環境」で成長できると『キッカー』誌は報じている。
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VfBシュトゥットガルトのノア・ダービッチは着実に成長しているが、ブンデスリーガでの出場は未だない。
ダルビッチは昨季、VfBセカンドチーム（3部）で安定した活躍を見せ、1部と2部の複数クラブから注目された。 2023年にはU-17ドイツ代表としてW杯と欧州選手権を制し、10番を背負う攻撃的MFとして中央やウイングでプレー。ボランチもこなす。
この活躍とホーネス監督の絶賛にもかかわらず、トップチームでの出場は実現していない。2025年8月末の第2節で唯一、ブンデスリーガ登録メンバーに入っただけだ。
ホーネス監督は2月末、ビルトの取材に「ノアは準備ができている。最近は本当に良い成長を見せている」と語った。昨夏獲得した際、目標は3部で「違いを生み出す」ことだった。その第一歩を踏み出し、今は準備万端だ。 彼の成長には非常に満足している。高いレベルで任務を担う資質を多く備えている。この道を歩み続ける必要がある」とホーネスは語った。
2029年までの契約を結ぶダルビッチは、長期的にVfBの戦力として計画されている。目前に迫るエルバースベルクへのレンタル移籍では、大手クラブでチャンスが少ない若手選手にとって登竜門として知られる同クラブで経験を積むことになる。
フィスニック・アスラーニ、ポール・ワナー、ニック・ヴォルテマデが好例で、現在デビッド・モクワもその流れを継ぐと注目される。22歳のFWモクワは、SVEが地域リーグから獲得し1年後にアイントラハト・フランクフルトへ売却したユネス・エブヌタリブの後継者として冬に加入した。 ホッフェンハイムでは1部昇格を果たせなかったが、エルバースベルクで再出発。2部後半戦6得点、最終節プレウセン・ミュンスター戦では2得点を挙げて1部昇格を決めた。
ノア・ダービッチはすでに2年間、FCバルセロナでプレーしている。
ドイツのU-17ワールドカップとU-17欧州選手権で優勝したダルビッチは、16歳だった2023年夏、SCフライブルクからFCバルセロナへ移籍した。
バルサではセカンドチームからトップ昇格を目指したが、2年でドイツへ戻った。
「バルセロナでの生活は大きな冒険で、映画のようでした。 子供の頃のアイドルたちとプレーし、トレーニングできた」と語った。ペドリやラフィーニャが所属するトップチームと合同練習を行い、テストマッチでも出場機会を得た。しかし、2年間は3部リーグのBチームで過ごし、最終的にはレギュラーを失った。
昨夏、シュトゥットガルトは移籍金100万ユーロを支払いダルビッチを獲得した。 スポーツディレクターのファビアン・ヴォルゲムートは「彼の若さゆえ大きな成長余地があり、VfBで素晴らしい活躍をすると確信している」と語った。エルバースベルクへのレンタルを経て、2027/28シーズンにダルビッチがVfBでブレイクする可能性は高い。
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ノア・ダービッチ：2025/26シーズンの成績
ゲーム
29
ゴール
10
アシスト
6