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VfB Stuttgart v Sport-Club Freiburg - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport
Falko Blöding

翻訳者：

VfBシュトゥットガルトに資金面の新展開：デニズ・ウンダフにクラブ史上最高額オファーとの報道

ブンデスリーガ
シュトゥットガルト
デニス・ウンダフ

VfBシュトゥットガルトがドイツ代表FWデニズ・ウンダフと早期契約延長へ。クラブ史上最高額を提示、スポーツ・ビルトが報じた。

同紙によると、ウンダフには2029年夏までの契約延長オファーが提示されている。成績や出場時間に応じて、さらに1シーズンを延長できるオプションも含まれる。

  • 29歳のこの選手は2027年まで契約が残っているが、契約延長で経済的メリットを大きく受ける。スポーツ・ビルト紙によると年俸は450万ユーロから550万ユーロへ増額され、DFBポカール決勝進出チームの最高年俸選手であり続ける。さらに契約金200万ユーロも手にする見込みだ。

    いずれもVfB史上最高水準の額で、監督委員会は承認を余儀なくされた。現会長のディートマール・アルガイアー（2024年就任）の下では前例のないことだ。

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    ダニズ・ウンダヴがブライトンからシュトゥットガルトへ移籍

    シュトゥットガルトのアレクサンダー・ヴェールレ会長は、シーズン終了後に交渉が「活発化」すると発表した。VfBは土曜、ベルリンで王者バイエルンとのカップ決勝を戦う。

    ヴェールレは「デニズは我々にとって非常に重要な選手だ」と強調した。期限は設けないものの、来季開始前には結論を出したい意向だ。交渉が決裂した場合、契約残存期間が短いことから今夏の移籍も可能性として残る。

    ただ、交渉はまもなく決着する可能性もある。ウンダフはスカイの取材に「自分の中で期限を決めている。W杯前に結論を出すなら、私は来週火曜日までここにいるのでギリギリだ。反対する理由はない。何度も言ったように、ここでプレーするのが好きだ。ここにいるのが好きだ。 生まれはここではないが、自分はシュトゥットガルトの一員だと思っている。両者の見解は大きくは離れておらず、おそらくサインボーナスの額など、些細な点の違いだけだ」と語った。

    今季は公式戦45試合で25得点14アシストを記録し、チームの成功に大きく貢献した。

  • VfBシュトゥットガルトでのデニズ・ウンダヴの成績データ

    出場ゴールアシストイエローカード
    116573018
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