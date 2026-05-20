同紙によると、ウンダフには2029年夏までの契約延長オファーが提示されている。成績や出場時間に応じて、さらに1シーズンを延長できるオプションも含まれる。
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VfBシュトゥットガルトに資金面の新展開：デニズ・ウンダフにクラブ史上最高額オファーとの報道
29歳のこの選手は2027年まで契約が残っているが、契約延長で経済的メリットを大きく受ける。スポーツ・ビルト紙によると年俸は450万ユーロから550万ユーロへ増額され、DFBポカール決勝進出チームの最高年俸選手であり続ける。さらに契約金200万ユーロも手にする見込みだ。
いずれもVfB史上最高水準の額で、監督委員会は承認を余儀なくされた。現会長のディートマール・アルガイアー（2024年就任）の下では前例のないことだ。
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ダニズ・ウンダヴがブライトンからシュトゥットガルトへ移籍
シュトゥットガルトのアレクサンダー・ヴェールレ会長は、シーズン終了後に交渉が「活発化」すると発表した。VfBは土曜、ベルリンで王者バイエルンとのカップ決勝を戦う。
ヴェールレは「デニズは我々にとって非常に重要な選手だ」と強調した。期限は設けないものの、来季開始前には結論を出したい意向だ。交渉が決裂した場合、契約残存期間が短いことから今夏の移籍も可能性として残る。
ただ、交渉はまもなく決着する可能性もある。ウンダフはスカイの取材に「自分の中で期限を決めている。W杯前に結論を出すなら、私は来週火曜日までここにいるのでギリギリだ。反対する理由はない。何度も言ったように、ここでプレーするのが好きだ。ここにいるのが好きだ。 生まれはここではないが、自分はシュトゥットガルトの一員だと思っている。両者の見解は大きくは離れておらず、おそらくサインボーナスの額など、些細な点の違いだけだ」と語った。
今季は公式戦45試合で25得点14アシストを記録し、チームの成功に大きく貢献した。
VfBシュトゥットガルトでのデニズ・ウンダヴの成績データ
出場 ゴール アシスト イエローカード 116 57 30 18