VfBシュトゥットガルトで波乱の展開：アレクサンダー・ニュベルは、FCバイエルンが望む移籍を今や実現させてしまうのか？

スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは、2030年まで契約が残るアレクサンダー・ヌベルについて、マヌエル・ノイアーの契約延長を受け「バイエルンで将来はない」と示唆した。 フロイントは土曜の最終戦後、「アレックスの代理人と話し、本人も理解している」と説明。来季もノイアー、ウルビッグ、ウルライヒの3人で臨むと明言した。

ただし、ニュベルの去就決定は晩夏まで持ち越される見込みで、DFBポカール決勝後に移籍先との交渉が始まる。 バイエルンはプレミアリーグクラブが獲得に名乗りを上げることを期待。実現すれば、2020年にシャルケから移籍金ゼロで加入したヌーベルを放出し、多額の移籍金を得られる。

ニュベルの退団は、移籍金を得て高額年俸を削減できるため、バイエルンにとって財政面でも有意義だ。浮いた資金はアンソニー・ゴードンなどの補強に回せる。さらに、ニュベルがニューカッスルとの交渉で切り札となる可能性もある。

最近増えている噂では、マグパイズ（ニューカッスル）が来季に向けてGK陣を一新する可能性もある。スカイは、ニューカッスルがRCランスに所属するロビン・リッサーに興味を示していると報じ、移籍金は3000～4000万ユーロとされている。

ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンもバート・フェルブルッヘンが移籍すれば補強が必要で、フライブルクのノア・アトゥボルーも両クラブとリンクされている。