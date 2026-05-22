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Alexander NübelGetty Images
Jonas Rütten

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VfBシュトゥットガルトで波乱の展開：アレクサンダー・ニュベルは、FCバイエルンが望む移籍を今や実現させてしまうのか？

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W杯後、アレクサンダー・ニュベルの去就は？バイエルンは巨額移籍金を得る絶好の機会だ。ドイツ代表の彼は、さらに重要な交渉材料になるかもしれない。

ranによると、アレクサンダー・ニュベルは来季、バイエルンに残らず、シュトゥットガルトにも戻らない。代わりに、3つの未公開の強豪クラブが29歳のGKの獲得を争う見込みだ。

  • VfBへの完全移籍は最終的に頓挫した。理由はニュベルが減俸を拒否したためだ。 現在の年俸1100万ユーロのうち700万ユーロはFCBが負担しているが、完全移籍には至らない。一方、VfBはSCパーダーボルンにレンタル中のデニス・ザイメンを来季の正GKとする方針だ。

    現在20歳のU-21ドイツ代表は、東ヴェストファーレンで好調を維持。木曜にVfLヴォルフスブルクと行った降格プレーオフ第1戦でもその力を示した。「デニスがチームに与える支えは卓越している。こんな選手は初めてだ」とチームメイトのラウリン・クルダも絶賛した。

    ただ、本人はまだVfBから正式な連絡を受けておらず、「まずは自分の問題ではない」と語っている。

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  • VfB Stuttgart v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    FCバイエルンはヌーベルを戦力として見込んでいない：「アレックスは我々の計画がどうなっているか承知している」

    スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは、2030年まで契約が残るアレクサンダー・ヌベルについて、マヌエル・ノイアーの契約延長を受け「バイエルンで将来はない」と示唆した。 フロイントは土曜の最終戦後、「アレックスの代理人と話し、本人も理解している」と説明。来季もノイアー、ウルビッグ、ウルライヒの3人で臨むと明言した。

    ただし、ニュベルの去就決定は晩夏まで持ち越される見込みで、DFBポカール決勝後に移籍先との交渉が始まる。 バイエルンはプレミアリーグクラブが獲得に名乗りを上げることを期待。実現すれば、2020年にシャルケから移籍金ゼロで加入したヌーベルを放出し、多額の移籍金を得られる。 

    ニュベルの退団は、移籍金を得て高額年俸を削減できるため、バイエルンにとって財政面でも有意義だ。浮いた資金はアンソニー・ゴードンなどの補強に回せる。さらに、ニュベルがニューカッスルとの交渉で切り札となる可能性もある。

    最近増えている噂では、マグパイズ（ニューカッスル）が来季に向けてGK陣を一新する可能性もある。スカイは、ニューカッスルがRCランスに所属するロビン・リッサーに興味を示していると報じ、移籍金は3000～4000万ユーロとされている。

    ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンもバート・フェルブルッヘンが移籍すれば補強が必要で、フライブルクのノア・アトゥボルーも両クラブとリンクされている。 

  • アレクサンダー・ニュベル：成績データと統計

    クラブ試合失点無失点試合
    VfBシュトゥットガルト12817738
    ASモナコ9712624
    FCシャルケ04537614
    FCバイエルン441