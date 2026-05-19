スカイの報道によると、ナゲルスマン監督はVfBシュトゥットガルトの候補選手全員にチーム構想を伝えた。選ばれたのはデニズ・ウンダフ、ジェイミー・レウェリング、アンジェロ・スティラーの3人。
翻訳者：
VfBシュトゥットガルトからDFB代表5名が選出。ユリアン・ナーゲルスマン監督のW杯メンバーにまたもサプライズ。
これは意外だ。ナゲルスマン監督の下で苦戦していたスティラーが、W杯予選ではスロバキア戦（0-2）に1度出場しただけだった。最後の2試合は招集外だった。
前回の合宿でも、フェリックス・ンメチャとアレクサンダル・パブロヴィッチの負傷で急きょ招集されただけだった。3月中旬、再び代表から外れた際、ナゲルスマン監督は「スティラーは優れた選手で可能性もパフォーマンスも高い。だがパブロとの競争では、今はパブロがわずかに上回っている。彼を先発で見ることは現時点では考えておらず、他のポジションも検討したい」と説明した。 「特に戦術面での課題があり、先発で見ることはないと判断し、背後のポジションは他の選手で埋めた」
それでもスティラーはスイス戦とガーナ戦で先発し、ナゲルスマンから明確な賛辞を受けた。その活躍が評価され、VfBのボランチはついにW杯出場権を手にした。
一方、2年前の欧州選手権代表だったマクシミリアン・ミッテルシュテットとクリス・フューリッヒは、北米遠征の代表から外れた。
- Getty
ナゲルスマン監督は現在、別の選手を起用している。自国開催の欧州選手権では、フュリヒとミッテルシュタットもメンバーだった。
ミッテルシュタットはユーロ期間中もその後も広義のレギュラーとされていたが、W杯ではデビッド・ラウムにポジションを奪われた。 ナゲルスマン監督は控え起用法も変更する見込みで、ミッテルシュタットはVfBで再びレギュラーながら直近3回の合宿に招集されなかった。代わりにアイントラハト・フランクフルトのナサニエル・ブラウンがラウムの控えとして代表に帯同する見込みだ。
一方、フーリッヒは2月以降ブンデスリーガで4ゴール4アシストと好調で、3月の合宿に追加招集された。ガーナ戦では2024年11月のハンガリー戦以来の代表戦出場を果たした。
5月初め、スカイの解説者ディートマー・ハマンは「絶好調でW杯に連れて行くべき」と主張したが、ナゲルスマン監督の見解は異なるようだ。