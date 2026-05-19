VfBシュトゥットガルトからDFB代表5名が選出。ユリアン・ナーゲルスマン監督のW杯メンバーにまたもサプライズ。

これは意外だ。ナゲルスマン監督の下で苦戦していたスティラーが、W杯予選ではスロバキア戦（0-2）に1度出場しただけだった。最後の2試合は招集外だった。

前回の合宿でも、フェリックス・ンメチャとアレクサンダル・パブロヴィッチの負傷で急きょ招集されただけだった。3月中旬、再び代表から外れた際、ナゲルスマン監督は「スティラーは優れた選手で可能性もパフォーマンスも高い。だがパブロとの競争では、今はパブロがわずかに上回っている。彼を先発で見ることは現時点では考えておらず、他のポジションも検討したい」と説明した。 「特に戦術面での課題があり、先発で見ることはないと判断し、背後のポジションは他の選手で埋めた」

それでもスティラーはスイス戦とガーナ戦で先発し、ナゲルスマンから明確な賛辞を受けた。その活躍が評価され、VfBのボランチはついにW杯出場権を手にした。

一方、2年前の欧州選手権代表だったマクシミリアン・ミッテルシュテットとクリス・フューリッヒは、北米遠征の代表から外れた。