Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
TSG Hoffenheim v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

VfBへの移籍を強く希望しているドイツU-21代表だが、シュトゥットガルトにとってはまだ移籍金が高額すぎる。

ブンデスリーガ
移籍情報
2. ブンデスリーガ
ジェナン・ペイチノヴィッチ
シュトゥットガルト
ヴォルフスブルク

VfLヴォルフスブルクは、VfBシュトゥットガルトがFWジェナン・ペイチノヴィッチの獲得を目指す動きを、かなり難しくさせているようだ。

先週末、複数のメディアが報じたところによると、シュヴァーベンは2部リーグに降格したクラブへ初の正式オファーを提出した。Bild紙によると、VfBはボーナス込みで最大1800万ユーロの移籍金を提示したという。

  • しかしヴォルフスブルクは提示額を不足と判断し、21歳FWの移籍金として約2500万ユーロを要求。一方、シュツットガルトは『ビルト』紙によると、その金額を支払うつもりはないという。

    今後数週間で交渉が動くかは不明だ。本人としてはシュトゥットガルト移籍を強く希望している。 ヴォルフスブルク降格後、ブンデスリーガ残留とCL出場という環境が整う。さらに、若手育成に定評のあるホーネス監督の下でプレーできる点も魅力だ。加えて、シュヴァーベン地方は故郷ミュンヘンに近いため、移籍への後押しとなっている。

    • 広告
  • Dzenan Pejcinovic of VfL Wolfsburg celebratesGetty Images

    VfB行きか？ ジェナン・ペイチノヴィッチはベンフィカなどのオファーを断ったようだ。

    ペイチノヴィッチにはシュトゥットガルト以外にもベンフィカ・リスボン、バイエル・レバークーゼン、アイントラハト・フランクフルト、SCフライブルクといった選択肢がある。しかし『Bild』紙によると、彼はすべてのオファーを断り、VfBを最優先しているという。

    一方、シュトゥットガルト首脳陣は、デニズ・ウンダフとエルメディン・デミロヴィッチという2人の実績あるセンターフォワードを擁し、攻撃陣の補強は急務ではないと判断。 ただしボスニア代表デミロヴィッチには好条件のオファーがあれば応じる可能性があり、その時点でペイチノヴィッチ争奪戦が再燃する見込みだ。

    ミュンヘン出身のペイチノヴィッチは、昨夏フォルトゥナ・デュッセルドルフへのレンタルからヴォルフスブルクに復帰。パダーボルンとの降格プレーオフで敗れた苦いシーズンでも、VfLの希望だった。公式戦34試合で12得点をマークしている。

  • VfLヴォルフスブルクにおける最高額移籍


    順位

    選手

    移籍先

    移籍金

    1

    ケヴィン・デ・ブライネ

    マンチェスター・シティ

    2015年

    7600万ユーロ

    2

    ミッキー・ファン・デ・ヴェン

    トッテナム・ホットスパー

    2023

    4000万ユーロ

    3

    エディン・ジェコ

    マンチェスター・シティ

    2011

    3700万ユーロ

    4

    ユリアン・ドラクスラー

    パリ・サンジェルマン

    2017

    3600万ユーロ

    5

    アンドレ・シュールレ

    ボルシア・ドルトムント

    2016

    3,000万ユーロ


    フェリックス・ンメチャ

    ボルシア・ドルトムント

    2023

    3000万ユーロ


    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
クラブ親善試合
TSG Balingen crest
TSG Balingen
BAL
シュトゥットガルト crest
シュトゥットガルト
VFB