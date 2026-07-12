先週末、複数のメディアが報じたところによると、シュヴァーベンは2部リーグに降格したクラブへ初の正式オファーを提出した。Bild紙によると、VfBはボーナス込みで最大1800万ユーロの移籍金を提示したという。
翻訳者：
VfBへの移籍を強く希望しているドイツU-21代表だが、シュトゥットガルトにとってはまだ移籍金が高額すぎる。
しかしヴォルフスブルクは提示額を不足と判断し、21歳FWの移籍金として約2500万ユーロを要求。一方、シュツットガルトは『ビルト』紙によると、その金額を支払うつもりはないという。
今後数週間で交渉が動くかは不明だ。本人としてはシュトゥットガルト移籍を強く希望している。 ヴォルフスブルク降格後、ブンデスリーガ残留とCL出場という環境が整う。さらに、若手育成に定評のあるホーネス監督の下でプレーできる点も魅力だ。加えて、シュヴァーベン地方は故郷ミュンヘンに近いため、移籍への後押しとなっている。
- Getty Images
VfB行きか？ ジェナン・ペイチノヴィッチはベンフィカなどのオファーを断ったようだ。
ペイチノヴィッチにはシュトゥットガルト以外にもベンフィカ・リスボン、バイエル・レバークーゼン、アイントラハト・フランクフルト、SCフライブルクといった選択肢がある。しかし『Bild』紙によると、彼はすべてのオファーを断り、VfBを最優先しているという。
一方、シュトゥットガルト首脳陣は、デニズ・ウンダフとエルメディン・デミロヴィッチという2人の実績あるセンターフォワードを擁し、攻撃陣の補強は急務ではないと判断。 ただしボスニア代表デミロヴィッチには好条件のオファーがあれば応じる可能性があり、その時点でペイチノヴィッチ争奪戦が再燃する見込みだ。
ミュンヘン出身のペイチノヴィッチは、昨夏フォルトゥナ・デュッセルドルフへのレンタルからヴォルフスブルクに復帰。パダーボルンとの降格プレーオフで敗れた苦いシーズンでも、VfLの希望だった。公式戦34試合で12得点をマークしている。
VfLヴォルフスブルクにおける最高額移籍
順位
選手
移籍先
年
移籍金
1
ケヴィン・デ・ブライネ
マンチェスター・シティ
2015年
7600万ユーロ
2
ミッキー・ファン・デ・ヴェン
トッテナム・ホットスパー
2023
4000万ユーロ
3
エディン・ジェコ
マンチェスター・シティ
2011
3700万ユーロ
4
ユリアン・ドラクスラー
パリ・サンジェルマン
2017
3600万ユーロ
5
アンドレ・シュールレ
ボルシア・ドルトムント
2016
3,000万ユーロ
フェリックス・ンメチャ
ボルシア・ドルトムント
2023
3000万ユーロ
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