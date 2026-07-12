ペイチノヴィッチにはシュトゥットガルト以外にもベンフィカ・リスボン、バイエル・レバークーゼン、アイントラハト・フランクフルト、SCフライブルクといった選択肢がある。しかし『Bild』紙によると、彼はすべてのオファーを断り、VfBを最優先しているという。

一方、シュトゥットガルト首脳陣は、デニズ・ウンダフとエルメディン・デミロヴィッチという2人の実績あるセンターフォワードを擁し、攻撃陣の補強は急務ではないと判断。 ただしボスニア代表デミロヴィッチには好条件のオファーがあれば応じる可能性があり、その時点でペイチノヴィッチ争奪戦が再燃する見込みだ。

ミュンヘン出身のペイチノヴィッチは、昨夏フォルトゥナ・デュッセルドルフへのレンタルからヴォルフスブルクに復帰。パダーボルンとの降格プレーオフで敗れた苦いシーズンでも、VfLの希望だった。公式戦34試合で12得点をマークしている。