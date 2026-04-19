VfBのウルトラスがFCBのサポーターを襲撃。シュトゥットガルト対バイエルンの「南ドイツダービー」前にファンが乱闘し、警官2名が負傷。

事件は、シュトゥットガルトのサポーターがバイエルンのウルトラスが集合する南スタンド広場で待ち伏せし、襲撃したことが発端。これに対しバイエルンファン数百人が、一部は顔を隠して反撃。激しい騒動に発展した。

警察は数百人の警官を動員したが、事態は悪化。VfBウルトラスを包囲しようとした際、警官2名が負傷した。最終的に約150人のシュトゥットガルト・サポーターが逮捕され、一部は騒乱のためにミュンヘンへ来たという。

ウルトラグループ「コマンド・カンシュタット1997」は「警察の措置」で試合観戦が難しいと発表し、組織的な応援は行われない見込みだ。

警察は事態を収束させ、約100人を拘束。検察と対応を協議中だと警察広報官のトーマス・シェルショーン氏が『ビルト』に述べた。



