VfBにとって朗報！移籍候補の選手争奪戦で、シュトゥットガルトが優位か。

FCバレンシアとベティス・セビージャがチュキに興味を示し、来季の獲得を狙っていると報じられている。

スペイン2部バジャドリードに所属する彼は、今シーズン末まで契約が残っている。クラブは延長を望むが、まだ合意していない。

『AS』紙は、チュキが来季もバジャドリードでプレーする可能性は低いと報道。彼は新挑戦を求めており、来夏フリーで移籍する見込みだ。