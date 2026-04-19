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Christian Guinin

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VfBにとって朗報！移籍候補の選手争奪戦で、シュトゥットガルトが優位か。

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VfBシュトゥットガルトは、レアル・バリャドリッドのチュキ獲得競争で優位に立っている。

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、21歳の攻撃的選手は、次のキャリアステップを海外で踏み出したいと考えているという。

  • FCバレンシアとベティス・セビージャがチュキに興味を示し、来季の獲得を狙っていると報じられている。

    スペイン2部バジャドリードに所属する彼は、今シーズン末まで契約が残っている。クラブは延長を望むが、まだ合意していない。

    AS』紙は、チュキが来季もバジャドリードでプレーする可能性は低いと報道。彼は新挑戦を求めており、来夏フリーで移籍する見込みだ。

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    セリエAの強豪もチュキの獲得を望んでいる。

    とはいえ、スペイン国外からも強豪が注目している。セリエAのユヴェントスとコモ1907、ブンデスリーガのRBライプツィヒが21歳の獲得に動いていると報じられている。

    今季は7得点8アシストと好調で、低迷するチーム内でも数少ない希望だ。1部から降格したカスティーリャ・イ・レオン州のクラブは2部でも苦戦しており、降格圏までわずか5ポイント差しかない。

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