コヴェントリー・シティは土曜日、ノッティンガム・フォレストを1-0で下し、25年ぶりとなるプレミアリーグでの白星を挙げた。ジェイ・ダシルヴァがクラブにとって今季リーグ戦初得点を決め、2004年以来となるシティ・グラウンドでの勝利をもたらした。

これに先立ち、ランパード監督のチームは苦しいスタートを強いられ、強敵相手に4敗を喫し、10失点を許していた。しかし、アウェーのコヴェントリーはついに勝ち点を獲得し、順位を18位に上げた。一方のノッティンガム・フォレストは今大会2敗目を喫し、ホームでのリーグ開幕3試合で無得点に終わった結果、勝ち点5の12位につけている。