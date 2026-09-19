AFP
翻訳者：
VAR論争がコヴェントリー・シティの歴史的なプレミアリーグでのノッティンガム・フォレスト戦勝利を後押し
コヴェントリーがフォレストに歴史的勝利を収める
コヴェントリー・シティは土曜日、ノッティンガム・フォレストを1-0で下し、25年ぶりとなるプレミアリーグでの白星を挙げた。ジェイ・ダシルヴァがクラブにとって今季リーグ戦初得点を決め、2004年以来となるシティ・グラウンドでの勝利をもたらした。
これに先立ち、ランパード監督のチームは苦しいスタートを強いられ、強敵相手に4敗を喫し、10失点を許していた。しかし、アウェーのコヴェントリーはついに勝ち点を獲得し、順位を18位に上げた。一方のノッティンガム・フォレストは今大会2敗目を喫し、ホームでのリーグ開幕3試合で無得点に終わった結果、勝ち点5の12位につけている。
- Getty Images Sport
VAR介入によりフォレストの同点弾は認められず
ノッティンガム・フォレストが貴重な同点弾を決めたかに思われた場面で、主審ジャレッド・ギレットがその得点を取り消し、論争が巻き起こった。VARのポール・ハワードが場面の確認を進言し、その結果、ギレットはイゴール・ジェズスが攻撃の組み立ての中でケイレブ・イレンキーを倒したと判断した。
この際どい危機回避は、これまでチャンスを作りながらも1点差で敗れる試合が続いていたコヴェントリーにとって、歓迎すべき流れの変化となった。この勝利はランパードにとっても非常に大きな心理的後押しとなる。ランパードは以前、ブライトン戦の敗戦後に「相手の質の高い一瞬から先制された。プレミアリーグへようこそだ」と語り、レベルの大きな差を認めていた。
ランパードはフィジカル面での強さと主力選手たちを頼りにする
立ち上がりこそ苦しんだものの、コヴェントリーは特にフィジカルを前面に押し出した戦いぶりで、可能性の片りんを示してきた。ランパードは、このディビジョンで相手に押し負けないことを確実にするために構成されたスカッドを頼りにしており、チーム全体の屈強さと空中戦での優位性を重視している。
ジャック・ルドーニは攻撃面で中心的な役割を担っており、この試合前までに8度のチャンスを創出し、5本のシュートを放ちながらも結果には結びついていなかった。エティハドとエミレーツへの遠征を含む極めて厳しい開幕日程を無事に乗り越えた今、コヴェントリーは勢いを築き、土台となる創造性の指標を成果につなげていくことができる。
- Getty Images Sport
コヴェントリー・シティの次は何か？
歴史的な勝利を受け、コヴェントリーはその勢いを生かして、代表ウィーク明けにプレミアリーグの順位表を駆け上がることを目指す。ランパード監督は、この1勝が厳しい序盤戦という現実から選手たちを解き放ち、なお残るインポスター症候群を払拭することを願うだろう。コヴェントリーは来月、トッテナム・ホットスパー・スタジアムに乗り込み、この一戦を貴重な勝ち点をつかむ現実的なチャンスの一つと捉えている。トッテナムは今季ここまでまだ1試合も勝てておらず、中断明けのこの対戦は、コヴェントリーがプレミアリーグ残留を確かなものにするための重要な機会となる。
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