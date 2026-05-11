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Jochen Tittmar

翻訳者：

「VAR史上最大の瞬間」：アーセナル勝利後の無効ゴールで議論勃発

プレミアリーグ
ウェストハム 対 アーセナル
ウェストハム
アーセナル

95分の幻のゴールがアーセナルを熱狂させた。ゲイリー・ネヴィルはこれが優勝を左右する歴史的転機になると語った。

「これは地震だ。一瞬で過ぎ去る激震だ」 ウェストハム対アーセナル戦（首位アーセナルが1-0勝利）を解説したネヴィルはそう表現した。マンUのレジェンドは「プレミアVAR史上、最も重要な瞬間だ」と断言した。

  • アディショナルタイム5分、ウェストハムのカラム・ウィルソンがゴールラインを割った。1－1の同点弾だ。デクラン・ライスがボールをかき出そうとしたが、届かなかった。 

    主審クリス・カヴァナは即座に中央を指し、ゴールが認められた。マンチェスター・シティとの優勝争いで22年ぶりの戴冠を狙うアーセナルは、失点を避けたい場面だっただけに呆然と立ち尽くした。 

    ビデオアシスタントレフェリーのダレン・イングランドが介入し、17回のリプレイと4分以上の中断の末、カヴァナは判定を覆した。パブロがアーセナルGKデビッド・ラヤにファウルと判定され、得点は取り消された。

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  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    キーンはきっぱりと言った。「ウェストハムの対応は本当に愚かだ」

    この試合の重要性は強調しすぎることはない。ネヴィルは「アーセナルFCにとって22年ぶりのタイトルがかかる一戦だ。彼らはすでにトロフィーに名前が刻まれたと信じ込むかもしれない」と語った。優勝はガナーズの手に委ねられ、あと2勝でタイトル獲得だ。

    一方、18敗目を喫したウェストハムは降格圏へ。この結果、ノッティンガム・フォレストとリーズ・ユナイテッドの残留が確定した。ハマーズに残された望みは、1ポイント差で1試合多いトッテナムを逆転することだけだ。

    専門家のロイ・キーンは敗者に対してほとんど同情を示さなかった。「VARはすべてチェックする。だからゴールキーパーに手を出すな。3秒も4秒も触るな」とアイルランド人は怒りを露わにした。彼の結論はシンプルだ。「ウェストハムの行為は愚かだった。あんな明らかなファウルを犯すべきではなかった。なぜなら、それはチェックされるからだ」。

  • アルテタが和解的な姿勢を示す

    キーンの同僚ジェイミー・レッドナップとイアン・ライトも、この判定を「勇気ある」かつ「間違いなく正しい」と評価した。ライトは「妨害がなければデビッド・ラヤはボールをキャッチできていた。彼はその際に引っ張られ、腕がボールに触れた」と分析した。

    試合後、ロッカールームでは対照的な感情が交錯した。審判と対立してきたアーセナルのアルテタ監督は、珍しく和解的な姿勢を示した。 「この日を忘れない。感情の波が激しかった」とスカイ・スポーツに語った。「今日は審判団を称賛したい。自分の判断を貫くには大きな勇気が要る」

    一方、ウェストハムのヌノ・エスピリト・サント監督は「皆、怒っている。何がファウルで何が違うのか、審判も分からなくなっている」とルール解釈の一貫性を欠如を批判した。

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    アーセナルとマンチェスター・シティの残りの試合日程

    79ポイントのアーセナルが首位。5ポイント差で1試合少ないマンチェスター・シティは水曜にホームでクリスタル・パレスと対戦する。

    第37節では月曜にアーセナルがホームでバーンリーと、火曜にシティがアウェーでAFCボーンマスと対戦する。

    最終節は5月24日、アーセナルがアウェイでクリスタル・パレス、マンチェスター・シティがホームでアストン・ヴィラと対戦する。

  • 2025/26シーズン プレミアリーグ：順位表と残りの試合日程


    アーセナルFCマンチェスター・シティ
    1位 36試合 79ポイント +422位 35試合 74ポイント +40
    -クリスタル・パレス（ホーム）
    バーンリー（ホーム）AFCボーンマス（A）
    クリスタル・パレス（A）アストン・ヴィラ（ホーム）
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