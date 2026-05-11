アディショナルタイム5分、ウェストハムのカラム・ウィルソンがゴールラインを割った。1－1の同点弾だ。デクラン・ライスがボールをかき出そうとしたが、届かなかった。

主審クリス・カヴァナは即座に中央を指し、ゴールが認められた。マンチェスター・シティとの優勝争いで22年ぶりの戴冠を狙うアーセナルは、失点を避けたい場面だっただけに呆然と立ち尽くした。

ビデオアシスタントレフェリーのダレン・イングランドが介入し、17回のリプレイと4分以上の中断の末、カヴァナは判定を覆した。パブロがアーセナルGKデビッド・ラヤにファウルと判定され、得点は取り消された。