キーンの同僚ジェイミー・レッドナップとイアン・ライトも、この判定は「大胆」で「間違いなく正しい」と同意した。ライトは「妨害がなければラヤはキャッチしていた。彼はその方向に引っ張られ、腕がボールに触れた」と説明した。

試合終了のホイッスルが鳴り、トンネルでは対照的な感情が交差した。審判と対立することが多いアーセナルのアルテタ監督は珍しく和解的な口調で「感情のジェットコースターだった。この日を忘れない」とスカイ・スポーツに語った。「今日は審判団を称賛したい。自分の立場を貫くには多大な勇気と度胸が必要だ」

一方、ヌノ監督は呆然。「皆動揺している」と語り、ルールの適用が一貫していないと指摘した。「審判でさえ何がファウルで何が違うのか分からなくなっている。それが疑念を生む」