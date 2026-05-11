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「VAR史上最大の瞬間」――アーセナルに完敗したウェストハムの取り消されたゴールめぐり、激しい議論が巻き起こっている
どうしたの？
ロスタイム5分、ウェストハムのカラム・ウィルソンがボールをゴールラインを越えさせ、同点ゴールとなった。デクラン・ライスがクリアを試みたが、ボールはすでにゴールラインを割っていた。主審のクリス・カヴァナは即座にゴールを認め、アーセナル陣営は呆然とした。 この試合で勝ち点3を逃せば、22年ぶりのプレミアリーグ制覇を狙うアーセナルに対し、マンチェスター・シティが優勝争いに復帰する展開だった。
しかしビデオアシスタントのダレン・イングランドが介入。17回のリプレイと4分の確認後、カヴァナ主審は判定を覆し、パブロがGKデビッド・ラヤに対するファウルと判定した。
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ロイ・キーンが「本当に愚かな」ウェストハムを痛烈に批判
この判定の重要性は強調しすぎることはない。ネヴィルはスカイ・スポーツのインタビューで「アーセナルにとって22年ぶりの優勝は、この判定にかかっている。彼らはすでにトロフィーに名前が刻まれたと確信してもおかしくない」と語った。アーセナルは残り2勝すれば優勝できる。
一方、18敗目を喫したウェストハムは残留争いで大きな痛手。ノッティンガム・フォレストとリーズ・ユナイテッドの残留が確定し、残る望みは1ポイント差で1試合未消化のトッテナムを逆転することだけ。その試合は月曜夜、リーズ戦で行われる。
ロイ・キーンは、ヌノ監督率いるチームにほとんど同情しなかった。「VARがあるのにGKに手を出すな。3〜4秒も触れるなんて愚かだ。あれは明らかなファウルで、必ずチェックされる」と語った。
アルテタは和解的な姿勢を見せた
キーンの同僚ジェイミー・レッドナップとイアン・ライトも、この判定は「大胆」で「間違いなく正しい」と同意した。ライトは「妨害がなければラヤはキャッチしていた。彼はその方向に引っ張られ、腕がボールに触れた」と説明した。
試合終了のホイッスルが鳴り、トンネルでは対照的な感情が交差した。審判と対立することが多いアーセナルのアルテタ監督は珍しく和解的な口調で「感情のジェットコースターだった。この日を忘れない」とスカイ・スポーツに語った。「今日は審判団を称賛したい。自分の立場を貫くには多大な勇気と度胸が必要だ」
一方、ヌノ監督は呆然。「皆動揺している」と語り、ルールの適用が一貫していないと指摘した。「審判でさえ何がファウルで何が違うのか分からなくなっている。それが疑念を生む」
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アーセナルとマンチェスター・シティの残りの試合日程
アーセナルは勝ち点79で首位、5点差のマンチェスター・シティは1試合未消化。シティは水曜にホームでクリスタル・パレスを迎える。
第37節はアーセナルがホームでバーンリー、シティがアウェイでボーンマスと対戦。最終節（5月24日）は、アーセナルがアウェイでクリスタル・パレス、シティがホームでアストン・ヴィラと戦う。