VARへの批判が高まり、廃止を求める声も上がる中、厳しい調査結果を受けてプレミアリーグが対応を表明

プレミアリーグの運営陣は、FSAの調査結果に対し、サポーターはVARの完全廃止よりも改善を望んでいることを示唆する独自の内部調査を引用して反論した。彼らは、介入の基準が厳格であるため、イングランドのトップリーグは欧州の他リーグに比べてVARによる介入が控えめであると主張している。

プレミアリーグは公式声明で次のように述べた。「サポーターとの継続的な対話の一環として、プレミアリーグの調査によると、ファンの多くはVARの維持には賛成しているものの、その運用方法の改善を求めていることが示されている。」さらに、「VARはより正確な判定をもたらしている。

「ここ数シーズン、1シーズンあたり約100件のVARによる判定覆りがあった。これらは、VARがなければ誤ってゴールが認められたり取り消されたり、あるいはレッドカードやペナルティキックが見逃されたり誤って与えられたりしていたであろう事例である。

「リーグはVAR介入の基準を厳格に設定しており、主審の判定を最優先としている。その結果、プレミアリーグにおけるVARの介入頻度は、VARがほぼ2倍の頻度で介入するチャンピオンズリーグを含む他の欧州リーグに比べて、より控えめとなっている。」