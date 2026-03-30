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VARへの批判が高まり、廃止を求める声も上がる中、厳しい調査結果を受けてプレミアリーグが対応を表明
ますます広がる隔たり
2019年の導入以来、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）は、現代のイングランドサッカーにおいて最も賛否両論を呼ぶ要素であり続けている。FSAが約8,000人のサポーターを対象に実施した最近の調査によると、驚くべきことに90％ものファンがこの技術によって試合当日の観戦体験が確実に悪化したと考えていることが明らかになった。 リーグ側は半自動オフサイド判定技術やスタジアム内での審判によるアナウンスなどを通じてプロセスの改善を図ってきたが、データによれば、こうした「微調整」はコアなファン層を納得させるには至っていないようだ。この摩擦は、最近の「重要試合インシデント（KMI）」パネルの報告書によってさらに悪化している。それによると、審判の誤審は昨シーズンの同時期の44件に対し、今シーズンは実際に54件に増加していることが示されている。
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正確性の重要性
プレミアリーグの運営陣は、FSAの調査結果に対し、サポーターはVARの完全廃止よりも改善を望んでいることを示唆する独自の内部調査を引用して反論した。彼らは、介入の基準が厳格であるため、イングランドのトップリーグは欧州の他リーグに比べてVARによる介入が控えめであると主張している。
プレミアリーグは公式声明で次のように述べた。「サポーターとの継続的な対話の一環として、プレミアリーグの調査によると、ファンの多くはVARの維持には賛成しているものの、その運用方法の改善を求めていることが示されている。」さらに、「VARはより正確な判定をもたらしている。
「ここ数シーズン、1シーズンあたり約100件のVARによる判定覆りがあった。これらは、VARがなければ誤ってゴールが認められたり取り消されたり、あるいはレッドカードやペナルティキックが見逃されたり誤って与えられたりしていたであろう事例である。
「リーグはVAR介入の基準を厳格に設定しており、主審の判定を最優先としている。その結果、プレミアリーグにおけるVARの介入頻度は、VARがほぼ2倍の頻度で介入するチャンピオンズリーグを含む他の欧州リーグに比べて、より控えめとなっている。」
自発性の死
ファングループは、時折起こる判定ミスだけでなく、ゴールを祝う方法そのものが根本的に変わってしまったことを主な不満として挙げている。批判派は、判定確認に要する長時間の遅れが、このスポーツが本来持つ生々しく感情的な本質を奪ってしまったと主張している。
FSAのプレミアリーグ・ネットワーク・マネージャー、トーマス・コンキャノン氏はBBCスポーツに対し、次のように語った。「調査結果によると、大多数のファンはVARの廃止を望んでいる。我々は皆、VARと長い間共存してきたが、それが試合に与えた悪影響を目の当たりにしてきた。 人々は、その所要時間に苛立ち、判定の正確さに苛立ち、そして（試合の）即興性が損なわれることに苛立っている。それは、サッカーが本来あるべき姿や、あの特別な瞬間が持つ意味を奪い去ってしまうのだ。」
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決定的な投票
プレミアリーグは、技術的な正確性と、不満を抱くファン層からの高まる圧力とのバランスを取りながら、厳しい自己反省の時期を迎えている。リーグは現行システムへのコミットメントを維持しているものの、確認された誤審の件数が増加していることは、各クラブが今夏の総会において抜本的な改革を求めるための材料となっている。ファンたちは、最近の透明性向上の取り組みが本当にサッカーの即興性を守れるのか、それとも完璧さを追求するあまり、すでにサッカーの魂が失われてしまったのか、その行方を注視している。