Getty Images Sport
翻訳者：
VARはアーセナルのゴール取り消しという重大な判定を正しく下したのか？ PGMOLのハワード・ウェッブ代表が、ウェストハム戦で起きた、プレミアリーグ優勝の行方を左右しかねない局面を分析する
ウェッブ、ラヤへのファウル判定を支持
ウェストハム対アーセナル戦で、ウェストハムの同点ゴールが取り消された判定について、ウェッブ主審は「審判団の判断は正しかった」と説明した。5分のロスタイムにカルム・ウィルソンが得点を挙げたが、VARチェックの結果、パブロがGKデビッド・ラヤに対してファウルを犯したとして取り消された。 ウェブ氏は『Match Officials Mic'd Up』で「GKへのファウルか？ 断じてそうだ。シーズン前から、GKが腕を掴まれプレーを妨げられたらファウルだと伝えてきた」と説明した。
- Getty Images Sport
VARルーム内の音声
公開された音声では、主審クリス・カヴァナとVARダレン・イングランドの議論が聞けます。当初はゴール判定でしたが、VARチームはすぐに問題を発見。イングランドはこう説明しています。「相手の手が腕を押さえつけている。これが決定的なポイントだ。 左腕が体を横切り、頭の上からラヤの左腕を押さえつけている。この行為がラヤのボールへの到達を妨げている」
順位表で明暗が分かれる中、監督たちが意見を交わす
この判定について、両監督の反応は対照的だった。首位アーセナルのアルテタ監督はVARに「大きな勇気」があると称えた。36試合で79点を獲得している。一方、18位ウェストハムのヌノ監督は「一貫性がない」と批判した。 この敗戦でウェストハムは36ポイントの18位に低迷し、降格圏から抜け出せない。ウェブ主審は「今季はペナルティエリア内の接触が多く、審判にとって難しい」と認めた。
- Getty Images Sport
ペナルティエリア内の組み合いへの取り締まりが強化される。
ウェッブ氏は、シーズン後に過度なグラップリングへの対応を協議すると明かした。セットプレーのコーチがわずかな優位性を追求する中、PGMOLはより明確な基準を確立する必要がある。アーセナルは1試合未消化で勝ち点74のマンチェスター・シティをリードし、優勝争いは依然として激戦だ。