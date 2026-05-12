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West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

VARはアーセナルのゴール取り消しという重大な判定を正しく下したのか？ PGMOLのハワード・ウェッブ代表が、ウェストハム戦で起きた、プレミアリーグ優勝の行方を左右しかねない局面を分析する

ウェストハム 対 アーセナル
ウェストハム
アーセナル
プレミアリーグ

日曜日のプレミアリーグ優勝争いは、ウェストハム・ユナイテッドがアーセナル戦で試合終了間際に決めた同点ゴールが、長時間にわたるVAR審査の末に取り消されたことで大きく動いた。優勝を目指す「ガナーズ」と降格回避を懸ける「ハマーズ」の対決では、PGMOLのハワード・ウェッブ代表が、アーセナルに物議を醸したが重要な勝利をもたらした判定のプロセスを説明した。

  • ウェッブ、ラヤへのファウル判定を支持

    ウェストハム対アーセナル戦で、ウェストハムの同点ゴールが取り消された判定について、ウェッブ主審は「審判団の判断は正しかった」と説明した。5分のロスタイムにカルム・ウィルソンが得点を挙げたが、VARチェックの結果、パブロがGKデビッド・ラヤに対してファウルを犯したとして取り消された。 ウェブ氏は『Match Officials Mic'd Up』で「GKへのファウルか？ 断じてそうだ。シーズン前から、GKが腕を掴まれプレーを妨げられたらファウルだと伝えてきた」と説明した。

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  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    VARルーム内の音声

    公開された音声では、主審クリス・カヴァナとVARダレン・イングランドの議論が聞けます。当初はゴール判定でしたが、VARチームはすぐに問題を発見。イングランドはこう説明しています。「相手の手が腕を押さえつけている。これが決定的なポイントだ。 左腕が体を横切り、頭の上からラヤの左腕を押さえつけている。この行為がラヤのボールへの到達を妨げている」

  • 順位表で明暗が分かれる中、監督たちが意見を交わす

    この判定について、両監督の反応は対照的だった。首位アーセナルのアルテタ監督はVARに「大きな勇気」があると称えた。36試合で79点を獲得している。一方、18位ウェストハムのヌノ監督は「一貫性がない」と批判した。 この敗戦でウェストハムは36ポイントの18位に低迷し、降格圏から抜け出せない。ウェブ主審は「今季はペナルティエリア内の接触が多く、審判にとって難しい」と認めた。

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    ペナルティエリア内の組み合いへの取り締まりが強化される。

    ウェッブ氏は、シーズン後に過度なグラップリングへの対応を協議すると明かした。セットプレーのコーチがわずかな優位性を追求する中、PGMOLはより明確な基準を確立する必要がある。アーセナルは1試合未消化で勝ち点74のマンチェスター・シティをリードし、優勝争いは依然として激戦だ。

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