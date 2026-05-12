VARはアーセナルのゴール取り消しという重大な判定を正しく下したのか？ PGMOLのハワード・ウェッブ代表が、ウェストハム戦で起きた、プレミアリーグ優勝の行方を左右しかねない局面を分析する

公開された音声では、主審クリス・カヴァナとVARダレン・イングランドの議論が聞けます。当初はゴール判定でしたが、VARチームはすぐに問題を発見。イングランドはこう説明しています。「相手の手が腕を押さえつけている。これが決定的なポイントだ。 左腕が体を横切り、頭の上からラヤの左腕を押さえつけている。この行為がラヤのボールへの到達を妨げている」