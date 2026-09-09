週末の試合を見直した結果、KMIパネルは、試合担当審判団が誤りを犯したとの結論に達した。マートセンは警告に値する反則を犯しており、PKが与えられるべきだったと判断された。

パネルはプレミアリーグ公式サイトで、「パネルは、ギマランイスに対するマートセンの無謀なチャレンジに対し、ピッチ上でPKが与えられるべきだったと考えた」と述べた。「攻撃側選手の軸足に明確な接触があり、マートセンはボールに一切触れていなかった。さらに、PKなしという判定は明白かつ明確な誤りだったため、VARが介入すべきだったとも判断した。パネルは、このチャレンジは無謀だったとみており、そのため2枚目の警告が出されるべきだったと考えた」

その後、プレミアリーグは介入が行われなかったことについて説明する声明を発表した。統括団体は「プレミアリーグのフットボール原則の1つは、VAR介入の基準を高く維持することにある」と説明した。「VARは事象を再び裁くために存在しているのではなく、主観的な介入について高い基準を満たすには、フットボールが求めるものを考慮した上で、明確な証拠が必要である。介入基準を高く適用することは、VARの判定における一貫性の向上にもつながる。

「ただし、この事案では、無謀なチャレンジによりピッチ上でPKが与えられるべきだったと判断され、VAR介入の基準も満たしていた。その結果、VARは明白かつ明確な誤りに対してオンフィールド・レビューを勧告するため、介入すべきだった。

「さらに、パネルは、ギマランイスに対するチャレンジを無謀とみなし、マートセンに2枚目のイエローカードが提示されるべきだったと考えた。この状況では、VARがオンフィールド・レビューを勧告していれば、主審はマートセンに2枚目のイエローカードを出す可能性を含め、あらゆる選択肢を保持していたはずだ」



