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VARの判定は誤りだった！ プレミアリーグ、アーセナルのアストン・ビラ戦勝利で審判の重大ミスを認める
サカが得点も、VARが終盤のドラマを見逃す
アーセナルは先月、ビラ・パークでアストン・ビラを相手に1-0の僅差で勝利した。後半にブカヨ・サカが決勝点を決めた。しかし、試合は終盤に物議を醸す形で幕を閉じた。アディショナルタイムにマートセンがブルーノ・ギマランイスにスライディングタックルを仕掛けたが、ボールには触れなかった。
主審ジャレッド・ジレットはアピールを退け、PKスポットを指さなかった。VAR担当のジェームズ・ベルも映像を確認したが、ピッチ上での当初の判定を支持することを選択。勝ち点3を持ち帰った一方で、アウェーチームには不満が残った。
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KMIパネルが「明白かつ明確な誤り」を概説
週末の試合を見直した結果、KMIパネルは、試合担当審判団が誤りを犯したとの結論に達した。マートセンは警告に値する反則を犯しており、PKが与えられるべきだったと判断された。
パネルはプレミアリーグ公式サイトで、「パネルは、ギマランイスに対するマートセンの無謀なチャレンジに対し、ピッチ上でPKが与えられるべきだったと考えた」と述べた。「攻撃側選手の軸足に明確な接触があり、マートセンはボールに一切触れていなかった。さらに、PKなしという判定は明白かつ明確な誤りだったため、VARが介入すべきだったとも判断した。パネルは、このチャレンジは無謀だったとみており、そのため2枚目の警告が出されるべきだったと考えた」
その後、プレミアリーグは介入が行われなかったことについて説明する声明を発表した。統括団体は「プレミアリーグのフットボール原則の1つは、VAR介入の基準を高く維持することにある」と説明した。「VARは事象を再び裁くために存在しているのではなく、主観的な介入について高い基準を満たすには、フットボールが求めるものを考慮した上で、明確な証拠が必要である。介入基準を高く適用することは、VARの判定における一貫性の向上にもつながる。
「ただし、この事案では、無謀なチャレンジによりピッチ上でPKが与えられるべきだったと判断され、VAR介入の基準も満たしていた。その結果、VARは明白かつ明確な誤りに対してオンフィールド・レビューを勧告するため、介入すべきだった。
「さらに、パネルは、ギマランイスに対するチャレンジを無謀とみなし、マートセンに2枚目のイエローカードが提示されるべきだったと考えた。この状況では、VARがオンフィールド・レビューを勧告していれば、主審はマートセンに2枚目のイエローカードを出す可能性を含め、あらゆる選択肢を保持していたはずだ」
介入の高い基準は機能せず
この出来事は、プレミアリーグにおけるビデオ技術導入を巡る継続的な議論を改めて浮き彫りにしている。この誤審を受け、統括団体は標準的な手順を詳述した声明を発表した。
声明では「プレミアリーグのフットボール原則の一つは、VAR介入の基準を高く維持することにある。VARは事象を再び裁くために存在するものではなく、主観的な介入について高い基準を満たすには、フットボールが求めるものを考慮した上で、明確な証拠が必要となる。介入基準を高く保つことは、VARの判定における一貫性の向上にもつながる」と記された。
一貫性を強調した一方で、リーグはこの対応が最終的にアルテタ率いるチームを救えなかったことも認めた。声明は続けて「しかし、この件では、無謀なチャレンジを受け、ピッチ上でPKが与えられるべきだったと判断された。また、VAR介入の基準も満たしていた。その結果、VARは明白かつ明確な誤審として、オンフィールドレビューを勧告するために介入すべきだった。
さらに、パネルはギマランイスへのチャレンジについて、それが無謀だったと判断し、マートセンには2枚目のイエローカードが提示されるべきだったと考えた。
この状況では、VARがオンフィールドレビューを勧告していれば、主審はマートセンに2枚目のイエローカードを提示する可能性を含め、あらゆる選択肢を保持していた」とした。
- Paul Marriott
アルテタ率いるアーセナルが快進撃を続ける
判定ミスがありながらも、アーセナルは敵地ビラ・パークで重要な勝利を手にし、シーズン序盤の勢いを維持した。アーセナルはその結果を足がかりに、今季リーグ戦3試合目ではチェルシーを2-1で下した。
一方、アストン・ビラにとっては、マートセンが退場を免れて出場可能なままだったことは幸運だったと言える。ただ、今後数週間は、判定の一貫性を求める圧力が強まる中で、引き続き試合審判団とVARに注目が集まることになりそうだ。
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