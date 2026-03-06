Goal.com
FBL-ITA-SERIEA-INTER-JUVENTUSAFP
Yosua Arya

VARの判定にジジ・ブッフォンが激怒　ユベントスのレジェンドがインテル戦敗戦でピエール・カルルーへの誤った退場処分を痛烈批判

ユヴェントスの象徴的存在であるジャンルイジ・ブッフォンが、先月のインテル戦での「イタリアのダービー」敗北においてピエール・カルルが物議を醸す退場処分を受けたことを受け、VARの「非常識な」制限に批判の矛先を向けた。この元ゴールキーパーは、注目を集めた誤審を受けてセリエAの現行審判基準に疑問を呈し、そのプロセスに対する不満を表明した。

  • レッドカードが怒りを爆発させる

    イタリアのダービーは論争にまみれた。ユヴェントスのDFカルルがアレッサンドロ・バストーニへのタックルで2枚目のイエローカードを受け退場となったのだ。リプレイでは接触がごくわずかだったことが確認され、この判定に対する批判が広まった。ユヴェントスは10人で戦い、インテルに2-3敗れた

    この重大な判定にもかかわらず、現行のVARプロトコルでは2枚目のイエローカードの再審査が禁止されているため介入できなかった。この事件は、審判の判定の一貫性とイタリアサッカーにおける技術導入の厳格なルールをめぐる議論を再燃させた。

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-ITA-ISRAFP

    ブッフォンが「非常識な」プロトコルを非難

    イタリアのレジェンドはこの出来事を嘆き、VARの手続きと審判のリーダーシップに疑問を呈した。彼はイル・メッサッジェロ紙にこう語った。「これはカルル事件のような問題を解決するために、介入がいかに重要で必要かを裏付けている。これほど深刻な事態に介入しないなんてありえるのか？ 誰がそんなことを想像できただろう？ まったく頭がおかしくなりそうな手続きだ」

    イタリア代表団長はまた、身体接触プレーへの理解を深める必要性を訴え、「身体接触では何かを再検討すべきだ。必ずしもファウルとは限らない。選手と審判の間に対話が必要だ。全てを笛で止めれば、選手は即座に理解し、常に地面に倒れ込むようになる」と付け加えた。

  • バストーニに対する過剰な批判

    ブッフォンはまた、退場処分に関与したとして批判を受け、その後謝罪したインテルのバストーニを巡る余波にも言及した。伝説のゴールキーパーは、このディフェンダーと話し合ったことを認めた。

    「話したよ。全てが少し過剰に思えた」とブッフォンは述べた。「物事は必ず風化していく。彼は受けるべき以上の代償を払っている」

  • Juventus v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    カルルの返答

    カルル自身はバストーニの謝罪についてこう述べた。「試合は終わった。前を向くべきで、これ以上考えるべきではない。ただ残念なことだと言っておく」

    その後SNS上の激しい批判には携帯電話の電源を切り、一切関与しないことで対処したと明かし、「多くの人が発言したが、結局出場停止処分は変わらない。全てを後ろに置いて進むのが最善だ」と付け加えた。

