VARの判定にジジ・ブッフォンが激怒　ユベントスのレジェンドがインテル戦敗戦でピエール・カルルーへの誤った退場処分を痛烈批判

イタリアのダービーは論争にまみれた。ユヴェントスのDFカルルがアレッサンドロ・バストーニへのタックルで2枚目のイエローカードを受け退場となったのだ。リプレイでは接触がごくわずかだったことが確認され、この判定に対する批判が広まった。ユヴェントスは10人で戦い、インテルに2-3で敗れた。

この重大な判定にもかかわらず、現行のVARプロトコルでは2枚目のイエローカードの再審査が禁止されているため介入できなかった。この事件は、審判の判定の一貫性とイタリアサッカーにおける技術導入の厳格なルールをめぐる議論を再燃させた。