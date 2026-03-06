AFP
VARの判定にジジ・ブッフォンが激怒 ユベントスのレジェンドがインテル戦敗戦でピエール・カルルーへの誤った退場処分を痛烈批判
レッドカードが怒りを爆発させる
ブッフォンが「非常識な」プロトコルを非難
イタリアのレジェンドはこの出来事を嘆き、VARの手続きと審判のリーダーシップに疑問を呈した。彼はイル・メッサッジェロ紙にこう語った。「これはカルル事件のような問題を解決するために、介入がいかに重要で必要かを裏付けている。これほど深刻な事態に介入しないなんてありえるのか？ 誰がそんなことを想像できただろう？ まったく頭がおかしくなりそうな手続きだ」
イタリア代表団長はまた、身体接触プレーへの理解を深める必要性を訴え、「身体接触では何かを再検討すべきだ。必ずしもファウルとは限らない。選手と審判の間に対話が必要だ。全てを笛で止めれば、選手は即座に理解し、常に地面に倒れ込むようになる」と付け加えた。
バストーニに対する過剰な批判
ブッフォンはまた、退場処分に関与したとして批判を受け、その後謝罪したインテルのバストーニを巡る余波にも言及した。伝説のゴールキーパーは、このディフェンダーと話し合ったことを認めた。
「話したよ。全てが少し過剰に思えた」とブッフォンは述べた。「物事は必ず風化していく。彼は受けるべき以上の代償を払っている」
カルルの返答
カルル自身はバストーニの謝罪についてこう述べた。「試合は終わった。前を向くべきで、これ以上考えるべきではない。ただ残念なことだと言っておく」
その後、SNS上の激しい批判には携帯電話の電源を切り、一切関与しないことで対処したと明かし、「多くの人が発言したが、結局出場停止処分は変わらない。全てを後ろに置いて進むのが最善だ」と付け加えた。
