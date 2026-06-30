一方、ナゲルスマン監督はこの判定に呆然とし、頭を抱えた。試合後も怒りは収まらず、「冗談じゃない！ 彼は何を見たというのか、さっぱり分からない」と『Magenta』のインタビューで語った。ZDFでは、2024年ホーム開催の欧州選手権でマルク・ククレラの明らかなハンドをVARが見逃した重大な誤審を思い出させられた。

「これは似た状況だ。大量得点で勝つ試合もあれば、汚く勝つ試合もある。今日は汚く勝っていたはずだ」とナゲルスマンは憤った。「今見直しても、これはスキャンダルだ。ファウルとは程遠い」。

ドイツは120分間、粘り強いパラグアイ守備に苦戦。前半はエンシソのゴールで0－1とリードを許した。

後半開始早々の54分、カイ・ハヴェルツが同点弾をマークしたが、90分は1－1で終了。延長に入るとドイツは勝ち越しを狙い攻勢を強めた。だからこそ、ターンのゴールが誤って取り消されたことは痛恨だった。

試合はPK戦へ。ドイツは6本中3本を止められ、16強で姿を消した。

ドイツ代表は3大会連続でベスト16進出を逃した。かつての強さは影を潜めた。