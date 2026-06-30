主審のジャラール・ジャイェドは、ドイツ代表DFヴァルデマール・アントンとパラグアイ代表GKオルランド・ギルの競り合いを確認するためモニターへ向かった。
映像を確認した結果、モロッコ出身の主審は2－1となるはずだった得点を無効とした。この判定に、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督やベンチ入り選手全員、さらに元トップ審判員のパトリック・イトリッヒやトルステン・キンホーファーも首を傾げた。
主審のジャラール・ジャイェドは、ドイツ代表DFヴァルデマール・アントンとパラグアイ代表GKオルランド・ギルの競り合いを確認するためモニターへ向かった。
映像を確認した結果、モロッコ出身の主審は2－1となるはずだった得点を無効とした。この判定に、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督やベンチ入り選手全員、さらに元トップ審判員のパトリック・イトリッヒやトルステン・キンホーファーも首を傾げた。
まず、何が起きたのか。ナサニエル・ブラウンのコーナーキックがファーポストへ飛び、ターがヘディングで決めた。しかしVAR介入後、主審はアントンとギルの競り合いをドイツ人選手のアントンのファウルと判定。102分のゴールは無効となった。
ZDFの審判専門家キンホーファーは「この判定はまったく理解できない。言葉が出ない」と嘆いた。
MagentaTV解説のイトリッヒも「接触はあったが、突き飛ばしや押しのけ、掴みかかりはなかった。明らかな誤審ではなく、VAR介入は不当で、ゴールは有効だった」と語った。
5mエリアでのGK保護ルールは「もうない」とイットリッヒ氏。腕をつかんでいない以上、押し退けや掴み続けもない。VARの介入があっても、ジャイェド主審は最初の判定を維持できたと強調した。 「誤審だ」とイットリッヒ氏は断じた。
一方、ナゲルスマン監督はこの判定に呆然とし、頭を抱えた。試合後も怒りは収まらず、「冗談じゃない！ 彼は何を見たというのか、さっぱり分からない」と『Magenta』のインタビューで語った。ZDFでは、2024年ホーム開催の欧州選手権でマルク・ククレラの明らかなハンドをVARが見逃した重大な誤審を思い出させられた。
「これは似た状況だ。大量得点で勝つ試合もあれば、汚く勝つ試合もある。今日は汚く勝っていたはずだ」とナゲルスマンは憤った。「今見直しても、これはスキャンダルだ。ファウルとは程遠い」。
ドイツは120分間、粘り強いパラグアイ守備に苦戦。前半はエンシソのゴールで0－1とリードを許した。
後半開始早々の54分、カイ・ハヴェルツが同点弾をマークしたが、90分は1－1で終了。延長に入るとドイツは勝ち越しを狙い攻勢を強めた。だからこそ、ターンのゴールが誤って取り消されたことは痛恨だった。
試合はPK戦へ。ドイツは6本中3本を止められ、16強で姿を消した。
ドイツ代表は3大会連続でベスト16進出を逃した。かつての強さは影を潜めた。