まず、何が起きたのか。ナサニエル・ブラウンのコーナーキックがファーポストへ飛び、ターがヘディングで決めた。しかしVAR介入後、主審はアントンとギルの競り合いをドイツ人選手のアントンのファウルと判定。102分のゴールは無効となった。

ZDFの審判解説者キンホーファーは「この判定は理解できない。言葉が出ない」と批判した。

MagentaTV解説のイトリッヒも「接触はあったが、突き飛ばしや押しのけ、掴みかかりはなかった。明らかな誤審ではなく、VAR介入は不当で、ゴールは有効だった」と語った。

イットリッヒ氏は、5メートルエリアでのGK保護ルールは「もはや存在しない」と説明。腕をつかむ、押し退ける、掴み続けるなどの行為はなかったと指摘し、VARの介入があっても主審ジャエド氏は当初の判定を維持できたと結論づけた。 イットリッヒ氏は「誤った判定だ」と結論づけた。



