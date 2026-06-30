主審のジャラール・ジャイェドは、ドイツ代表DFヴァルデマール・アントンとパラグアイ代表GKオルランド・ギルの競り合いを確認するためモニターへ。
映像を確認した結果、モロッコ出身の主審は2－1となったはずのゴールを無効とした。この判定に、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督やベンチ全員、さらに元トップ審判員のパトリック・イトリッヒとトルステン・キンホーファーも首を傾げた。
主審のジャラール・ジャイェドは、ドイツ代表DFヴァルデマール・アントンとパラグアイ代表GKオルランド・ギルの競り合いを確認するためモニターへ。
映像を確認した結果、モロッコ出身の主審は2－1となったはずのゴールを無効とした。この判定に、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督やベンチ全員、さらに元トップ審判員のパトリック・イトリッヒとトルステン・キンホーファーも首を傾げた。
まず、何が起きたのか。ナサニエル・ブラウンのコーナーキックがファーポストへ飛び、ターがヘディングで決めた。しかしVAR介入後、主審はアントンとギルの競り合いをドイツ人選手のアントンのファウルと判定。102分のゴールは無効となった。
ZDFの審判解説者キンホーファーは「この判定は理解できない。言葉が出ない」と批判した。
MagentaTV解説のイトリッヒも「接触はあったが、突き飛ばしや押しのけ、掴みかかりはなかった。明らかな誤審ではなく、VAR介入は不当で、ゴールは有効だった」と語った。
イットリッヒ氏は、5メートルエリアでのGK保護ルールは「もはや存在しない」と説明。腕をつかむ、押し退ける、掴み続けるなどの行為はなかったと指摘し、VARの介入があっても主審ジャエド氏は当初の判定を維持できたと結論づけた。 イットリッヒ氏は「誤った判定だ」と結論づけた。
一方、ナゲルスマン監督はこの判定に呆然とし、頭を抱えた。試合後も怒りは収まらず、「冗談だろう！彼が何を見たのか分からない」とMagentaのインタビューで語った。
ドイツは守りに徹するパラグアイに苦戦し、前半はエンシソのゴールで0－1とリードを許した。
後半開始早々、ハーヴェルツが同点弾をマーク（54分）したが、90分は1－1で終了。延長に入るとドイツは早期敗退を避けようと攻勢を強め、そこで認められなかったターのゴールが痛恨だった。
試合はPK戦へ。ドイツは6本中3本を止められ、16強で姿を消した。
ドイツ代表は3大会連続でベスト16進出を逃した。かつての強さは影を潜めた。