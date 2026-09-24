AFP
翻訳者：
VARのオフサイド判定でクリスティアーノ・ロナウドの得点は認められず、ジョアン・フェリックスのゴールでポルトガルが勝利
ジョアン・フェリックス、ポルトガルに早い時間帯の先制点をもたらす
ポルトガルは、エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデで行われたUEFAネーションズリーグA・グループ4の初戦でウェールズを1-0で下した。『The Athletic』によると、戦力が十分ではないウェールズにとっては評価できるパフォーマンスだったが、最終的にはホームのポルトガルが勝ち点3を手にした。
決勝点が生まれたのは22分だった。ヌーノ・メンデスがボールを運んで前進し、ペナルティーエリア外でフリーになっていたジョアン・フェリックスにパス。フェリックスが右足で放ったシュートはベン・デイヴィスに大きく当たってコースが変わり、GKダニー・ウォードは反応が遅れて飛び込めず、ボールがネットを揺らすのを防げなかった。
ロナウド、記録達成のゴールを認められず
フェリックスが得点を喜ぶ一方で、クリスティアーノ・ロナウドはゴール前で非常に苛立たしい夜を過ごした。ロナウドは試合序盤に至近距離からの決定機を逃すと、59分にはブルーノ・フェルナンデスがウェールズ守備陣の裏へ絶妙に隠したボールを送った。
ロナウドは滑り込みながらボールをファーサイドの隅へ低く流し込み、ポルトガル代表での通算147点目を決めたと思われた。しかし、VARチェックの結果、オフサイドで得点は認められず、その喜びはすぐに消えた。その結果、ロナウドはキャリア通算1000ゴールという究極の目標への道のりを縮めることができず、ここまで979ゴールのままとなっている。
交代策と攻撃面での苦戦
ゴール取り消しの数分後、ロナウドは67分にゴンサロ・ラモスと交代した。ロベルト・マルティネス監督が攻撃陣のリフレッシュを選択したためだ。試合を通じて2度の決定機を作り、合計23本のシュートを記録したにもかかわらず、ポルトガルは試合を決定づける追加点を奪い切れなかった。
ウェールズは守備で粘り強さを見せ、15回のクリアと52回のボール奪回で試合に踏みとどまった。ウォードは4セーブを記録してアウェーのチームを射程圏内にとどめたが、最終的にウェールズは同点弾を奪うだけの攻撃の質を欠き、試合を通じた5本のシュートのうち枠内は1本にとどまった。
- Getty Images Sport
グループ4で次に何が起こるのか？
この僅差の勝利を受け、ポルトガルは日曜日に行われるグループ首位を決めるノルウェーとの重要な一戦へと意識を切り替える。ノルウェーはアーリング・ハーランドを擁してデンマークに3-2で勝利し、グループ4首位を懸けた争いを実現させた。
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