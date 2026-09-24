フェリックスが得点を喜ぶ一方で、クリスティアーノ・ロナウドはゴール前で非常に苛立たしい夜を過ごした。ロナウドは試合序盤に至近距離からの決定機を逃すと、59分にはブルーノ・フェルナンデスがウェールズ守備陣の裏へ絶妙に隠したボールを送った。

ロナウドは滑り込みながらボールをファーサイドの隅へ低く流し込み、ポルトガル代表での通算147点目を決めたと思われた。しかし、VARチェックの結果、オフサイドで得点は認められず、その喜びはすぐに消えた。その結果、ロナウドはキャリア通算1000ゴールという究極の目標への道のりを縮めることができず、ここまで979ゴールのままとなっている。