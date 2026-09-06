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VARがリッカルド・カラフィオーリの同点弾を取り消す一方、ガブリエウは退場を免れる。ロンドン・ダービーは波乱の展開に。
チェルシーの先制点とVAR判定への不満
息をのむようなプレミアリーグのロンドン・ダービーで、チェルシーがモーガン・ロジャーズのボレーシュートにより開始2分に意外な形で先制した。アーセナルは12分、ゴール前の混戦からカラフィオーリがボールを押し込み、すぐに追いついたかに思われた。
しかし、VARが介入してこのゴールは取り消しとなった。リプレー映像では、カラフィオーリがシュートを放った際にエズリ・コンサがオフサイドポジションにいたことが確認され、ネットに入るまでの間にボールがコンサに当たっていた可能性もあった。
ガブリエウ、顔面へのキックも処分を免れる
ドラマはペナルティーエリア内でさらに激化し、ガブリエウとマルティネスが絡む物議を醸す場面に発展した。低いボールが入った後、ガブリエウはジョレル・ハトとのボール争いの中で倒れ込んだ。ガブリエウが地面に倒れた状態で、ボールをゴールへ押し込もうとして足を振った際、そのスパイクがマルティネスの顔面に激しく入った。
GKは苦痛にもだえ、ピッチ上で治療を受ける必要があった。この無謀なプレーにもかかわらず、主審クリス・カバナはカードを提示しなかった。
プレミアリーグはその後、VARチェックがピッチ上での判定を支持したと説明。レビューの結果、ガブリエウのプレーは著しく危険なファウルには当たらないと判断された。
ハフェルツのゴールで同点に追いつく
処罰されなかったチャレンジと、その前に取り消されたゴールを巡る論争があったにもかかわらず、アーセナルは最終的に同点に追いつく術を見いだした。25分、ハフェルツが右のハーフスペースでボールを受けると、ペナルティーエリア際を縫うように運び、左足でゴールへシュートを放った。強烈な一撃はマルティネスの指先を抜け、ドイツ人アタッカーの古巣相手に1-1とした。この同点弾によって流れは再びアーセナルへ傾き、前半終了を迎えた。
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ウーデゴールが先制点を決め、アーセナルが攻勢を強める
アーセナルは後半開始直後、その勢いを生かし、50分にマルティン・ウーデゴールが冷静に決めて2-1と勝ち越した。この混沌としたロンドン・ダービーを経て、両クラブは今後の試合でこのパフォーマンスを土台にし、主導権を握ることを目指すことになる。感情が激しくぶつかり合い、VARも大きく関与した中、プレミアリーグ今季残りの戦いではさらなるドラマが約束されている。
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