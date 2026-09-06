ドラマはペナルティーエリア内でさらに激化し、ガブリエウとマルティネスが絡む物議を醸す場面に発展した。低いボールが入った後、ガブリエウはジョレル・ハトとのボール争いの中で倒れ込んだ。ガブリエウが地面に倒れた状態で、ボールをゴールへ押し込もうとして足を振った際、そのスパイクがマルティネスの顔面に激しく入った。

GKは苦痛にもだえ、ピッチ上で治療を受ける必要があった。この無謀なプレーにもかかわらず、主審クリス・カバナはカードを提示しなかった。

プレミアリーグはその後、VARチェックがピッチ上での判定を支持したと説明。レビューの結果、ガブリエウのプレーは著しく危険なファウルには当たらないと判断された。



