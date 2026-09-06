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ライブ
Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

VARがリッカルド・カラフィオーリの同点弾を取り消す一方、ガブリエウは退場を免れる。ロンドン・ダービーは波乱の展開に。

リッカルド・カラフィオーリ
ガブリエウ・マガリャンイス
アーセナル
アーセナル 対 チェルシー
チェルシー
プレミアリーグ

アーセナルDFガブリエウは、プレミアリーグのチェルシー戦で慌ただしい展開となった一戦の中、自身の足がエミ・マルティネスの顔に入ったものの、物議を醸しかねないレッドカードを免れた。 この混戦のロンドン・ダービーでは、リッカルド・カラフィオーリの序盤の同点弾がVARの判定でオフサイドとなって取り消された一方、日曜の試合ではカイ・ハフェルツとマルティン・ウーデゴールが得点し、アーセナルが2-1とリードを奪った。

  • チェルシーの先制点とVAR判定への不満

    息をのむようなプレミアリーグのロンドン・ダービーで、チェルシーがモーガン・ロジャーズのボレーシュートにより開始2分に意外な形で先制した。アーセナルは12分、ゴール前の混戦からカラフィオーリがボールを押し込み、すぐに追いついたかに思われた。

    しかし、VARが介入してこのゴールは取り消しとなった。リプレー映像では、カラフィオーリがシュートを放った際にエズリ・コンサがオフサイドポジションにいたことが確認され、ネットに入るまでの間にボールがコンサに当たっていた可能性もあった。

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  • ガブリエウ、顔面へのキックも処分を免れる

    ドラマはペナルティーエリア内でさらに激化し、ガブリエウとマルティネスが絡む物議を醸す場面に発展した。低いボールが入った後、ガブリエウはジョレル・ハトとのボール争いの中で倒れ込んだ。ガブリエウが地面に倒れた状態で、ボールをゴールへ押し込もうとして足を振った際、そのスパイクがマルティネスの顔面に激しく入った。

    GKは苦痛にもだえ、ピッチ上で治療を受ける必要があった。この無謀なプレーにもかかわらず、主審クリス・カバナはカードを提示しなかった。

    プレミアリーグはその後、VARチェックがピッチ上での判定を支持したと説明。レビューの結果、ガブリエウのプレーは著しく危険なファウルには当たらないと判断された。


  • ハフェルツのゴールで同点に追いつく

    処罰されなかったチャレンジと、その前に取り消されたゴールを巡る論争があったにもかかわらず、アーセナルは最終的に同点に追いつく術を見いだした。25分、ハフェルツが右のハーフスペースでボールを受けると、ペナルティーエリア際を縫うように運び、左足でゴールへシュートを放った。強烈な一撃はマルティネスの指先を抜け、ドイツ人アタッカーの古巣相手に1-1とした。この同点弾によって流れは再びアーセナルへ傾き、前半終了を迎えた。

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    ウーデゴールが先制点を決め、アーセナルが攻勢を強める

    アーセナルは後半開始直後、その勢いを生かし、50分にマルティン・ウーデゴールが冷静に決めて2-1と勝ち越した。この混沌としたロンドン・ダービーを経て、両クラブは今後の試合でこのパフォーマンスを土台にし、主導権を握ることを目指すことになる。感情が激しくぶつかり合い、VARも大きく関与した中、プレミアリーグ今季残りの戦いではさらなるドラマが約束されている。

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