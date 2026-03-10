VARがまた誤審！ラ・リーガ審判委員会が認める「暴力行為」で退場処分となるべきだった：アントニオ・ルディガーがヘタフェ選手の顔面を膝蹴り

当初はプレー続行を認めた判定だったが、審判団は方針を転換。このタックルを明らかな攻撃行為と認定し、退場処分が妥当だと結論付けた。ヘタフェのリコは「立場が逆だったら自分は10試合の出場停止処分を受けていただろう」と示唆した。

CTA（審判技術分析委員会）の最終判断は厳しいものだった：「レアル・マドリードの選手がボールを争う選択肢もなく、地面に倒れている相手選手に膝で突進した行為は、暴力行為に該当する」

「この行為は主審の視界に入っておらず明らかな誤審であったため、VARはモニター確認を勧告し、暴力行為に対する直接退場処分を科すべきであった」