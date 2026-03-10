Getty Images Sport
翻訳者：
VARがまた誤審！ラ・リーガ審判委員会が認める「暴力行為」で退場処分となるべきだった：アントニオ・ルディガーがヘタフェ選手の顔面を膝蹴り
CTA、ルディガーの脱走を認める
審判技術委員会（CTA）は、レアル・マドリードとヘタフェの最近の試合における重大な審判ミスを正式に認めた。同委員会はルディガーとリコの間の物議を醸したインシデントを分析し、ドイツ人DFは退場処分を受けるべきだったと結論付けた。 CTAは次のように声明した：「相手選手との接触後、マドリードのディフェンダーが突進し、ボールがプレー可能な距離にない状態で、膝を青の選手（リコ）の顔と肩に繰り返し打ち付けた。この動作は動きの複雑さとエリア内の選手数の多さから主審の注意を引かず、VARも解釈の余地がある行為と判断して介入を見送った」
- Getty Images Sport
暴力行為とVARの失敗
当初はプレー続行を認めた判定だったが、審判団は方針を転換。このタックルを明らかな攻撃行為と認定し、退場処分が妥当だと結論付けた。ヘタフェのリコは「立場が逆だったら自分は10試合の出場停止処分を受けていただろう」と示唆した。
CTA（審判技術分析委員会）の最終判断は厳しいものだった：「レアル・マドリードの選手がボールを争う選択肢もなく、地面に倒れている相手選手に膝で突進した行為は、暴力行為に該当する」
「この行為は主審の視界に入っておらず明らかな誤審であったため、VARはモニター確認を勧告し、暴力行為に対する直接退場処分を科すべきであった」
レアル・マドリードに明暗分かれる
レビュープログラムはヘタフェ戦の問題点だけに焦点を当てたわけではなく、レアル・マドリードが最近バライドスでセルタ・ビーゴと対戦した試合も振り返った。具体的には、マヌエル・アンヘルによるボール奪取から始まったフェデリコ・バルベルデの決勝ゴールに至るまでの流れを検証した。
ファウル判定がすべきだったとする意見もあったが、CTA（競技技術分析チーム）はピッチ上の判定を支持し、次のように説明した：「彼は明らかに最初に足でボールに触れてからスライディングしており、その後の接触は残留的なもので、ファウルと見なすには不十分である。したがって、この得点は適切に認められており、ピッチ上とVARルームの両方で正しく解釈された」
- Getty Images Sport
ルディガー、ドイツで批判の的となる
ルディガーの行動は母国で激しい反発を招いた。カナダ・アメリカ・メキシコでのワールドカップを控え、専門家らはドイツ代表が同大会に向けたメンバーからこのセンターバックを外すべきだと主張している。ルディガーの行動が物議を醸すのは今回が初めてではない。昨年4月には、バルセロナとのクラシコでベンチにいた際に審判に氷を投げつけたとして6試合の出場停止処分を受けている。
この事件後、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は警告した。「限界に達した。これ以上は許されない。さもなければさらなる結果を招く」
「彼は二度、それが間違いだと認めた。二度と繰り返してはならない。さもなければ、より重大な結果を招くだろう」
広告