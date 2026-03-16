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USWNTのスター選手、カタリーナ・マカリオが、女子サッカー史上「最大規模の移籍」でチェルシーを退団し、サンディエゴ・ウェーブに加入する
女子サッカーにおける画期的な契約
SporticoとThe Athleticによると、マカリオはサンディエゴ・ウェーブと史上最高額の契約に合意し、NWSLの新時代の顔となることが決まった。報道によると、このフォワードは今後5シーズンで総額800万ドル近くの完全保証給を受け取る予定であり、この金額は女子プロサッカー史上最大の契約総額と見られている。 2030年シーズンまで続くこの歴史的な契約には、高額な契約金に加え、成績に応じたインセンティブも含まれている。この移籍は、リーグの「ハイインパクト・プレイヤー・ルール」によって実現したもので、このルールにより、各チームは世界のスター選手を獲得するために、標準的なサラリーキャップの上限を最大100万ドルまで超過して支出することが認められている。
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チェルシー退団と移籍の詳細
ブルーズにとって重要な存在であるにもかかわらず、チェルシーは、今夏に契約満了を迎える前にマカリオがロンドンを去るという移籍に合意した。報道によると、ザ・ウェーブは今月、彼女を獲得するために30万ドル前後の移籍金を支払ったという。 この移籍により、怪我に悩まされながらも成功を収めた彼女の欧州でのキャリアに幕が下ろされることになる。彼女は欧州ではフランスの名門リヨンでもプレーした。フランスとイングランドでのキャリアを通じてクラブ戦105試合に出場し44得点を挙げた彼女は、キャリアの初期に一度は迂回した国内リーグへ、欧州トップレベルでの豊富な経験を携えて戻ってくることになる。
サンディエゴに帰る
この移籍は、彼女にとってあらゆる意味で「帰郷」となる。12歳でブラジルから米国に移住した後、サンディエゴ・サーフのユースチームでプレーし、スタンフォード大学では大学サッカー界のスター選手として名を馳せた。スタンフォード在籍中、69試合で63ゴールを記録し、MACハーマン賞を2度受賞している。彼女の加入は、ウェーブの商業面および競技面での展望に大きな弾みを与えると期待されている。 クラブのオーナーである億万長者のローレン・ライトマン氏は最近、ブラジル人FWルドミラを獲得するために80万ドルを投じるなど、大きな野心を示している。アレックス・モーガンの引退を受け、ウェーブはスター選手の力を取り戻すことに意欲を燃やしている。
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怪我という壁を乗り越える
サンディエゴと米国女子代表（USWNT）にとって最大の懸念は、依然としてマカリオのコンディションである。彼女は度重なる怪我に悩まされており、2023年の女子ワールドカップを欠場せざるを得なかった前十字靭帯断裂や、その後の膝のトラブルにより2024年パリオリンピックへの出場も断念した。 しかし、彼女の市場価値は依然として過去最高水準にあり、その証左として、昨夏にはナイキと10年間で総額1000万ドルという巨額のスポンサー契約を締結している。もし彼女が健康を維持できれば、今後数年にわたり「ザ・ウェーブ」の攻撃の要となることが期待されており、この歴史的な契約を原動力に、2030年までチームを支え続けると見られている。
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