USWNTのスター選手、カタリーナ・マカリオが、女子サッカー史上「最大規模の移籍」でチェルシーを退団し、サンディエゴ・ウェーブに加入する

ブルーズにとって重要な存在であるにもかかわらず、チェルシーは、今夏に契約満了を迎える前にマカリオがロンドンを去るという移籍に合意した。報道によると、ザ・ウェーブは今月、彼女を獲得するために30万ドル前後の移籍金を支払ったという。 この移籍により、怪我に悩まされながらも成功を収めた彼女の欧州でのキャリアに幕が下ろされることになる。彼女は欧州ではフランスの名門リヨンでもプレーした。フランスとイングランドでのキャリアを通じてクラブ戦105試合に出場し44得点を挙げた彼女は、キャリアの初期に一度は迂回した国内リーグへ、欧州トップレベルでの豊富な経験を携えて戻ってくることになる。