Getty Images Sport
翻訳者：
USWNTのスター選手ナオミ・ギルマは、WSL優勝へのわずかな望みを繋ぐため、チェルシーのチームメイトたちに「すべての試合に勝たなければならない」という目標を掲げた。
ギルマは完璧さを求める
ブルーズは、リーグカップ優勝やチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でのアーセナル戦3-1敗戦など、過密日程を乗り越え、今週日曜日にアストン・ヴィラ戦でリーグ戦に復帰する。ミスが許されない状況下、現在3位につけるこのロンドンのチームは、いかなる失点もWSL優勝への望みを数学的に絶つことになることを痛感している。首位マンチェスター・シティとは9ポイント差、2位のマンチェスター・ユナイテッドとはわずか1ポイント差という状況だ。
ソニア・ボンパストール監督率いるチームは現在、安定したパフォーマンスこそが唯一の命綱となる状況に置かれている。欧州大会による気分の乱れはあるものの、リーグ首位のチームへのプレッシャーを維持するため、キングスミードーでの3ポイント獲得に全力を注いでいる。
一戦一戦、しっかりと臨む
ギルマは、試合の重要度にかかわらず、チームが目の前の対戦相手を見くびる余裕はないと断言している。このアメリカ代表選手は、タイトル争いであれ欧州大会出場権争いであれ、取り組むべきプロセスは変わらないと考えている。
「今のところ、リーグ戦の一戦一戦がすべて『勝たなければならない試合』だと言えるでしょう」と彼女はクラブの公式ウェブサイトで語った。「ただ一戦一戦に集中し、先を見過ぎないことが大切です。そうするのは簡単です。リーグ優勝を大差で決めている場合でも、チャンピオンズリーグ出場権を争っている場合でも、プロセスは常に同じです。それが変わることはないと思います」
プロセスを信じる
25歳のこのディフェンダーは、試合が集中するこの時期において、選手層の厚さが勝敗を分ける鍵になると強調した。スタンフォード・ブリッジでのアーセナル戦（第2戦）が迫る中、ローテーションと精神的な強さが何よりも重要となる。
「「常に同じメンタリティを持ち、すべての試合に対して同じように準備し、万全な態勢を整えておくことが重要です」と彼女は説明した。「私たちは、戦術を実行する準備ができていること、そして互いのためにプレーする準備ができている必要があります。今シーズンのこの時期は本当に忙しいです。当然ながら、この期間には多くの試合が控えていますが、まさにその時に選手層の厚さが活きてくるのです。私たちは準備を信頼し、全員がそれぞれの役割を果たす準備ができていると信じています。」
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
アストン・ヴィラとの重要な一戦を終えた後、ブルーズはすぐに欧州の舞台へと視線を移し、チャンピオンズリーグ準々決勝の第2戦でアーセナルと対戦する。その後、FAカップ準々決勝でトッテナムと対戦し、続いてWSLの残り3試合、エバートン、レスター・シティ、そして最後にマンチェスター・ユナイテッドとの試合に臨むことになる。