25歳のこのディフェンダーは、試合が集中するこの時期において、選手層の厚さが勝敗を分ける鍵になると強調した。スタンフォード・ブリッジでのアーセナル戦（第2戦）が迫る中、ローテーションと精神的な強さが何よりも重要となる。

「「常に同じメンタリティを持ち、すべての試合に対して同じように準備し、万全な態勢を整えておくことが重要です」と彼女は説明した。「私たちは、戦術を実行する準備ができていること、そして互いのためにプレーする準備ができている必要があります。今シーズンのこの時期は本当に忙しいです。当然ながら、この期間には多くの試合が控えていますが、まさにその時に選手層の厚さが活きてくるのです。私たちは準備を信頼し、全員がそれぞれの役割を果たす準備ができていると信じています。」