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USWNTのスター選手アリッサ・トンプソンは、WSL王者チェルシーへの「不安を覚える」移籍を終えた後、「4ヶ月間」は得点できないだろうと考えていた
慣れた環境から一歩踏み出す
故郷のロサンゼルスを離れ、大西洋の向こうへ移ることは、20歳の若者にとって決して容易なことではなかった。特に、エンジェル・シティFCで誰もが知る存在となっていた彼女にとってはなおさらだ。トンプソンは、慣れ親しんだNWSLを離れ、過酷なWSLへと身を投じた。彼女はこの決断を「必要だったけれど、気が遠くなるようなものだった」と語っている。
「チェルシーのようなチャンスが巡ってきたら、見逃すわけにはいかない。 でも、一人の人間としても、自分の居心地の良い場所から出ることは良いことだった」と、トンプソンはスカイ・スポーツのインタビューで語った。「自分にとってこれまでとても……楽だったものすべてから離れていくことになるのは分かっていた。エンジェル・シティではちょうど自分のリズムをつかみ始めたところだったから。怖くて居心地が悪かったけれど、キャリアのためには必要なことだと分かっていたの」
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キングスメドウにおける期待値の管理
世界サッカー界で最も注目される若手選手の一人であるにもかかわらず、トンプソンは謙虚な姿勢でチームに加わった。国内リーグを無敗で終えたばかりのチームに加入した彼女は、すぐに先発メンバー入りできる可能性について現実的な見方をしていた。実際、彼女は「ブルーズ」の得点に具体的な貢献をするまで、かなりの時間を待つ覚悟をしていた。
「自分自身への期待値は低かったんです」と彼女は付け加えた。「ここには素晴らしい選手がたくさんいます。自分がどれだけ出場できるか分からなかったし、慣れるべき変化もたくさんありました。最初の4ヶ月くらいは得点できないかもしれないし、そもそも出場できないかもしれないと思っていたので、実際にプレーできて得点できた時は本当に興奮しました。その心構えがあったからこそ、自分自身やこの大きな変化に対して、もっと寛容でいられたんです」
「自分にとってこれまで…とても楽だった環境から離れることになるのは分かっていたわ。ちょうどエンジェル・シティで自分のリズムをつかみ始めたところだったから」とトンプソンは説明した。「怖くて居心地が悪かったけど、キャリアのためには必要なことだと分かっていた。チェルシーのようなチャンスが巡ってきたら、逃すわけにはいかない。でも人間としても、自分の居心地の良い場所から出ることは私にとって良かったと思う」
家族の絆と国際的な成功
代表チームのチームメイトであるナオミ・ギルマやカタリーナ・マカリオといった馴染みの顔ぶれがいたおかげで、この移行期はスムーズに進んだ。トンプソンは、元チェルシー監督のエマ・ヘイズの下でも国際舞台で活躍を続けており、最近では82分に決勝ゴールを決め、米国女子代表の「SheBelieves Cup」優勝に貢献するなど、その実力を証明した。
トンプソンは、この目まぐるしい時期を通じて自信を持ち続けられたのは、姉でありチームメイトでもあるジゼルのおかげだと語っている。「彼女はいつも私の自信を高めてくれると思う」と、トンプソンはコロンビア戦後のターナー・スポーツの取材に答えた。「彼女はいつも私を幸せにして、笑顔にしてくれる。彼女ならいつでも頼れる」
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プレッシャーの中でタイトルを追い求める
ブルーズはWSLの優勝争いにおいて、マンチェスター・シティとの9ポイント差を縮めるという困難な課題に直面しているが、今週日曜日に控えるマンチェスター・ユナイテッドとのリーグカップ決勝では、目の前のタイトル獲得へと焦点が移っている。トンプソンにとって、チェルシーのようなクラブを代表するということは、成功への期待を背負うことを意味する。
「WSLの順位には不満があるし、出場するどんなトーナメントやカップ戦でも勝ちたいと思っている」とトンプソンは語った。「だから、この試合に勝てれば、チームの自信にとって本当に重要になるだろう…トロフィーを勝ち取ることとチェルシーでプレーすることは、同義語のようなものだ。だから、この試合に勝てることを願っている。私たちは皆、勝つことが大好きだし、チェルシーは『勝利』を象徴していると感じているから」
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