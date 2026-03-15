USWNTのスター選手アリッサ・トンプソンは、WSL王者チェルシーへの「不安を覚える」移籍を終えた後、「4ヶ月間」は得点できないだろうと考えていた

世界サッカー界で最も注目される若手選手の一人であるにもかかわらず、トンプソンは謙虚な姿勢でチームに加わった。国内リーグを無敗で終えたばかりのチームに加入した彼女は、すぐに先発メンバー入りできる可能性について現実的な見方をしていた。実際、彼女は「ブルーズ」の得点に具体的な貢献をするまで、かなりの時間を待つ覚悟をしていた。

「自分自身への期待値は低かったんです」と彼女は付け加えた。「ここには素晴らしい選手がたくさんいます。自分がどれだけ出場できるか分からなかったし、慣れるべき変化もたくさんありました。最初の4ヶ月くらいは得点できないかもしれないし、そもそも出場できないかもしれないと思っていたので、実際にプレーできて得点できた時は本当に興奮しました。その心構えがあったからこそ、自分自身やこの大きな変化に対して、もっと寛容でいられたんです」

「自分にとってこれまで…とても楽だった環境から離れることになるのは分かっていたわ。ちょうどエンジェル・シティで自分のリズムをつかみ始めたところだったから」とトンプソンは説明した。「怖くて居心地が悪かったけど、キャリアのためには必要なことだと分かっていた。チェルシーのようなチャンスが巡ってきたら、逃すわけにはいかない。でも人間としても、自分の居心地の良い場所から出ることは私にとって良かったと思う」