この親善試合の発表は、米国サッカー連盟がマウリシオ・ポチェッティーノのアメリカ男子代表監督復帰を確認したわずか1日後に行われた。アルゼンチン人指揮官は2024年秋に当初就任し、この夏のワールドカップではアメリカをベスト16に導いた。しかし、ベルギーに大差で敗れ、そこで戦いは終わった。

そして今、数週間にわたる協議を経て、ポチェッティーノと米国サッカー連盟は新契約で合意し、指揮官は2030年ワールドカップまで指揮を執ることになった。

「ホームのファンの前で試合を行い、この旅路の新たな段階を始められることを非常に楽しみにしている。夏の間に彼らが見せてくれた素晴らしいエネルギーが基準を作ってくれた」と、アメリカ男子代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督は語った。「我々は選手たちに、すべての試合が重要だというメンタリティーで戦うことを求めている。そして、ファンにふさわしい情熱と献身を示さなければならない。

「我々の目標は常に可能な限り最高の相手と戦うことであり、これらの試合は、アメリカ男子代表の新たな章を始めるこの選手グループにさまざまな経験をもたらしてくれる」