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USMNTのFWパトリック・アジェマンが、ダービー・カウンティでの試合中にアキレス腱を負傷し、ワールドカップ出場が絶望的となった
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アジェマンの負傷
このストライカーは、月曜日のチャンピオンシップの試合の前半、相手選手との接触がない状態で負傷し、その直後から明らかに動揺した様子を見せていた。アジェマンはチームメイトに慰められながら担架で運び出され、クラブ側は怪我の程度を把握するために検査を受けると発表した。
検査の結果、最悪の事態が判明し、ダービーはアギェマンがアキレス腱に重傷を負ったことを確認した。
ダービーの声明
「当クラブは、スカイ・ベット・チャンピオンシップのストーク・シティ戦の前半において、パトリック・アギェマンがアキレス腱に重傷を負ったことを確認しました」とダービーは声明で述べた。「パトリックは本日中に、負傷状況に関するさらなる検査を受ける予定です。当クラブは、回復期間を通じてパトリックに最高水準の医療ケアとリハビリテーションを提供します。ダービー・カウンティの全員が、この困難な時期にパトリックを全面的に支え、回復への道のりのあらゆる段階で彼をサポートし続けます。
「この負傷により、パトリックは残念ながら今夏のFIFAワールドカップに出場できなくなりました。現段階では、回復までの具体的な時期を明言することは適切ではありません。今後の状況については、適宜お知らせいたします。」
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USMNTの影響
アジェマンの負傷は、彼個人にとって最悪のタイミングで発生した。これにより、ワールドカップへの出場が正式に絶たれることになったからだ。しかも、彼がワールドカップの代表メンバー入りを目指して勢いを増していたまさにその矢先の出来事だった。
このストライカーは3月に代表に招集され、国際試合期間中にベルギー戦とポルトガル戦の両方に出場した。ベルギー戦（2-5で敗戦）では途中出場で米国代表の2点目を決めたほか、ポルトガル戦（0-2で敗戦）でも再び途中出場し、いくつかの好プレーを見せた。
アギェマンは、マウリシオ・ポチェッティーノ監督が率いるストライカー陣の一員として選出される可能性があった。このポジションでは、ここ1年ほどの間、フォラリン・バログン、リカルド・ペピ、ハジ・ライト、ジョシュ・サージェント、ブライアン・ホワイトらが起用されてきた。
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次は何が待っているのでしょうか？
米国代表は、5月にポチェッティーノ監督が最終メンバーを発表するまでに、これ以上の重傷者が出ないことを願っている。その後、米国代表はワールドカップに向けた調整としてセネガルとドイツとの親善試合を行い、グループステージではパラグアイ、オーストラリア、トルコと対戦する予定だ。