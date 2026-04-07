USMNTのFWパトリック・アジェマンが、ダービー・カウンティでの試合中にアキレス腱を負傷し、ワールドカップ出場が絶望的となった

アジェマンの負傷は、彼個人にとって最悪のタイミングで発生した。これにより、ワールドカップへの出場が正式に絶たれることになったからだ。しかも、彼がワールドカップの代表メンバー入りを目指して勢いを増していたまさにその矢先の出来事だった。

このストライカーは3月に代表に招集され、国際試合期間中にベルギー戦とポルトガル戦の両方に出場した。ベルギー戦（2-5で敗戦）では途中出場で米国代表の2点目を決めたほか、ポルトガル戦（0-2で敗戦）でも再び途中出場し、いくつかの好プレーを見せた。

アギェマンは、マウリシオ・ポチェッティーノ監督が率いるストライカー陣の一員として選出される可能性があった。このポジションでは、ここ1年ほどの間、フォラリン・バログン、リカルド・ペピ、ハジ・ライト、ジョシュ・サージェント、ブライアン・ホワイトらが起用されてきた。