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USMNTの陰の立役者？ 2026年W杯の好スタートでフォラリン・バログンとクリスチャン・プリシッチが注目される中、ケイシー・ケラーが選んだ3選手。
その実力を発揮することを期待される「黄金世代」
米国では「黄金世代」と呼ばれる才能が台頭し、自国開催の大会に期待が高まっていた。しかし、この代表チームがどこまでできるのか、正確に把握する人は少なかった。
パラグアイとの初戦では多くの課題が予想されたが、答えを出すのはプリシッチらに委ねられていた。彼らはカリフォルニアのSoFiスタジアムで行われたワールドカップ初戦で、記録的なスタートを切って期待に応えた。
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パラグアイ戦で2026年ワールドカップが開幕
試合開始から7分も経たないうちに膠着状態は打破された。ダミアン・ボバディージャのオウンゴールでアメリカが先制。左サイドのプリシッチ（今も「キャプテン・アメリカ」の愛称で呼ばれる）が活躍した。
30分過ぎにはバログンに2点目をアシストし、さらにハーフタイム直前にモナコのストライカーが上隅へ豪快なシュートを決めて3点目。途中出場のプレイメーカー、ジオ・レイナも終盤にアウトサイドで4点目を突き刺した。パラグアイは1本のみのシュートだった。
USMNTにとって、名もなき英雄となったのは誰だろうか？
自国開催の大会で米国が好結果を得るには、プリシッチやバログンが先頭に立って模範を示す必要がある。彼らはすでに好スタートを切ったが、サポート役は誰だろうか？
この質問に、元米国代表GKケラーはウィリアム・ヒル主催「ファイナル・ワン・スタンディング」関連でGOALに語った。「中盤の3人は信じられないほど素晴らしい働きをした。
ウェストン・マッケニーはユヴェントス、タイラー・アダムスはボーンマス、マリク・ティルマンはレバークーゼンでプレーしているので、無名というわけではない。ただ、3人が一緒にプレーした経験はほとんどない。
「それがポチェッティーノ監督の奇妙なところだった。彼は同じメンバーで二度と試合を組まず、誰がどうプレーするのかも不明瞭だった。そのため試合前、私たちは『この布陣がどれだけ早く噛み合うのか』と不安だった。
彼らは堅い守備と攻撃への推進力をバランスよく見せ、プレスでパラグアイを自陣に固定し、ボールを失っても素早く奪い返した。セカンドボールの大半を制し、中盤で相手を圧倒した。
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米国男子代表の試合日程：次はシアトルでオーストラリア戦
米国男子代表は、ワールドカップ1試合で4得点をマークしたことがなかった。その歴史を塗り替えた今、注目は金曜日、シアトルのルーメン・フィールドで行われるグループD第2戦オーストラリア戦に移っている。
この試合に勝てば、トルコ戦を残してベスト32進出が決まる。また、多くの選手が活躍し、タイトルを目指すチームとサポーターの士気はさらに高まるだろう。