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USMNT 2026 World Cup Christian Pulisic Weston McKennieGetty
Chris Burton

翻訳者：

USMNTの陰の立役者？ 2026年W杯の好スタートでフォラリン・バログンとクリスチャン・プリシッチが注目される中、ケイシー・ケラーが選んだ3選手。

アメリカ合衆国
ワールドカップ
ウェストン・マッケニー
マリク・ティルマン
クリスティアン・プリシッチ
フォラリン・バログン
アメリカ合衆国 対 パラグアイ
アメリカ合衆国 対 オーストラリア
タイラー・アダムス

フォラリン・バログンとクリスチャン・プリシッチが注目される中、米国代表は2026年ワールドカップを好スタートした。では、マウリシオ・ポチェッティーノ監督の下、陰で支える選手は誰なのか。GOALのインタビューで、元GKケイシー・ケラーは、大会で重要な役割を担う3選手を挙げた。

  • その実力を発揮することを期待される「黄金世代」

    米国では「黄金世代」と呼ばれる才能が台頭し、自国開催の大会に期待が高まっていた。しかし、この代表チームがどこまでできるのか、正確に把握する人は少なかった。

    パラグアイとの初戦では多くの課題が予想されたが、答えを出すのはプリシッチらに委ねられていた。彼らはカリフォルニアのSoFiスタジアムで行われたワールドカップ初戦で、記録的なスタートを切って期待に応えた。

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  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    パラグアイ戦で2026年ワールドカップが開幕

    試合開始から7分も経たないうちに膠着状態は打破された。ダミアン・ボバディージャのオウンゴールでアメリカが先制。左サイドのプリシッチ（今も「キャプテン・アメリカ」の愛称で呼ばれる）が活躍した。

    30分過ぎにはバログンに2点目をアシストし、さらにハーフタイム直前にモナコのストライカーが上隅へ豪快なシュートを決めて3点目。途中出場のプレイメーカー、ジオ・レイナも終盤にアウトサイドで4点目を突き刺した。パラグアイは1本のみのシュートだった。

  • USMNTにとって、名もなき英雄となったのは誰だろうか？

    自国開催の大会で米国が好結果を得るには、プリシッチやバログンが先頭に立って模範を示す必要がある。彼らはすでに好スタートを切ったが、サポート役は誰だろうか？

    この質問に、元米国代表GKケラーはウィリアム・ヒル主催「ファイナル・ワン・スタンディング」関連でGOALに語った。「中盤の3人は信じられないほど素晴らしい働きをした。

    ウェストン・マッケニーはユヴェントス、タイラー・アダムスはボーンマス、マリク・ティルマンはレバークーゼンでプレーしているので、無名というわけではない。ただ、3人が一緒にプレーした経験はほとんどない。

    「それがポチェッティーノ監督の奇妙なところだった。彼は同じメンバーで二度と試合を組まず、誰がどうプレーするのかも不明瞭だった。そのため試合前、私たちは『この布陣がどれだけ早く噛み合うのか』と不安だった。

    彼らは堅い守備と攻撃への推進力をバランスよく見せ、プレスでパラグアイを自陣に固定し、ボールを失っても素早く奪い返した。セカンドボールの大半を制し、中盤で相手を圧倒した。

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    米国男子代表の試合日程：次はシアトルでオーストラリア戦

    米国男子代表は、ワールドカップ1試合で4得点をマークしたことがなかった。その歴史を塗り替えた今、注目は金曜日、シアトルのルーメン・フィールドで行われるグループD第2戦オーストラリア戦に移っている。

    この試合に勝てば、トルコ戦を残してベスト32進出が決まる。また、多くの選手が活躍し、タイトルを目指すチームとサポーターの士気はさらに高まるだろう。

ワールドカップ
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