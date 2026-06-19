USMNTの陰の立役者？ 2026年W杯の好スタートでフォラリン・バログンとクリスチャン・プリシッチが注目される中、ケイシー・ケラーが選んだ3選手。

自国開催の大会で米国が好結果を得るには、プリシッチやバログンが先頭に立って模範を示す必要がある。彼らはすでに好スタートを切ったが、サポート役は誰だろうか？

この質問に、元米国代表GKケラーはウィリアム・ヒル主催「ファイナル・ワン・スタンディング」関連でGOALに語った。「中盤の3人は信じられないほど素晴らしい働きをした。

ウェストン・マッケニーはユヴェントス、タイラー・アダムスはボーンマス、マリク・ティルマンはレバークーゼンでプレーしているので、無名というわけではない。ただ、3人が一緒にプレーした経験はほとんどない。

「それがポチェッティーノ監督の奇妙なところだった。彼は同じメンバーで二度と試合を組まず、誰がどうプレーするのかも不明瞭だった。そのため試合前、私たちは『この布陣がどれだけ早く噛み合うのか』と不安だった。

彼らは堅い守備と攻撃への推進力をバランスよく見せ、プレスでパラグアイを自陣に固定し、ボールを失っても素早く奪い返した。セカンドボールの大半を制し、中盤で相手を圧倒した。