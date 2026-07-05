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USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Thomas HindleRyan Tolmich

翻訳者：

USMNTのロンドー：FIFAのバログン判断は正しかったか。彼の復帰だけでポチェッティーノ体制はベルギーに勝てるか。

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フォラリン・バログン
Analysis
アメリカ合衆国 対 ベルギー
アメリカ合衆国
ベルギー
ワールドカップ
M. Pochettino

米国はエースストライカーが復帰し、予想以上に好調で欧州の強豪と対戦する。

いよいよ本番だ。米国代表は月曜の夕方にベルギーと対戦する。試合前の一騒動の末、両チームともベストメンバーで臨むことになった。日曜朝、フォラリン・バログンのレッドカードが一時停止され、出場可能になった。米国代表はこれを喜んでいるが、ベルギーは痛烈な声明を出すなど納得していない。

とはいえ、試合は面白くなりそうだ。ベルギーは攻撃力が高く、32強ではセネガルを破った。米国もグループ首位で通過し、ボスニア・ヘルツェゴビナに接戦を制した。

両チームには因縁がある。2014年の決勝トーナメントでは、ティム・ハワードが大会最多セーブを記録しながらもベルギーが辛勝。数か月前の親善試合でもベルギーが楽に勝った。とはいえ、今回は状況が異なる。

では、このバログン騒動は何を意味するのか？ 米国代表に勝機はあるのか？ 勝利を掴むのはどちらか？ GOALのライターたちが『ザ・ロンド』で議論する。

  • BalogunGetty Images

    FIFAがレッドカードの処分を保留にしたのは正しい判断だったのだろうか？

    トム・ハインドル：違う。これは混乱だ。4日前もレッドカードで、今もレッドカードだ。FIFAは、ある国家元首が気に入らないという理由で介入し、決定を下した（FIFAは否定しているが、ホワイトハウスから電話があり、誰かが受けたという報道もある――もっと大人になりなさい）。

    こんなことが許されるのか？ こういう瞬間がサッカーの公正さを根本から揺るがす。 アメリカが判定を気に入らないからといって、今さら覆せるのか？ イングランドやフランスにも同じ権限があるのか？ 雇用主の都合で判定が覆されるかもしれないと知りながら、審判はどうやって適切に判定すればいいのか？ これは恥ずべき行為であり、FIFAとアメリカ双方にとって極めて不名誉だ。露骨な腐敗であり、言い逃れはできない。

    アレックス・ラビドゥ：この件に答えるのは難しい。当初、判定は正しいように見えた。主審のラファエル・クラウスはピッチで誤審をした。FIFAが上訴手続きを一切認めていないため、組織が自らの過ちを是正しているように見えた――開催国チームにとって史上最大の試合が、バログンの欠場によって汚されるのを防ごうとしたのだ。

    だが、ホワイトハウスが介入し結果の変更を迫ったとの報道もあり、これはスポーツ界にとって危険な領域だ。政治家が判定に介入したように見えるだけで、将来の大会に悪影響を及ぼす恐れがある。スポーツは外部からの影響を受けず、実力主義でなければならない。

    FIFAは米国の政治介入を強く否定しているが、世間の目は冷ややかだ。短期的には米国代表にとって好都合でも、透明性が向上しなければ、望まぬ「パンドラの箱」を開けることになる。

    ライアン・トルミッチ：しかし、2つの誤りが1つの正しさを生むわけではない。バログンは退場すべきだったのか。多くの見解ではNOだが、それが当日の判定だった。 FIFAがそれを覆せば、審判の権威と大会の公正性が損なわれる。大会前のロナウドの事例もあるが、開催国に対して大会中に同じ措置を取るべきではない。世間の目は厳しく、好ましくない。

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    この起用はどれほど重要なのか。また、彼の起用が試合にどのような影響を与えるのか。

    TH：極めて重要だ。バログンは今大会屈指の選手であり、米国代表で最も決定的な存在だ。リカルド・ペピは現在、本来の力を発揮できていない。これにより試合の様相は一変する（とはいえ、筆者は今、米国が徹底的に叩きのめされることを心から願っている）。

    AL：両チームにとって極めて重要だ。バログンは今大会屈指の選手であり、控えのペピやライトにも素質はあるが、大舞台では実績がすべて。彼が欠場していれば、米国が負けた場合、この試合は「もしもの歴史」になっていただろう。 彼が戻ったことで、両チームともほぼベストメンバーで臨める。どちらにも言い訳はできない。

    RT：極めて重要だ。バログンはUSMNTのベストプレイヤーであり、彼の起用は試合の様相を劇的に変える。このニュースが試合のわずか1日前に明らかになったことも重要で、ベルギーの準備時間を制限することになる。全体として、USMNTは大いに喜ぶだろう。

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ホームアドバンテージはどれほど重要になるだろうか？

    TH：かなり重要だが、米国サポーターの真価が問われる。南米や欧州の一部チーム並みの影響力があるかは不明。米国サポーターを「恐れる」人がいるかも確信できない。様子を見よう。

    AL：決まり文句は避けたいが、シアトルの試合は米国にとって大きな違いをもたらすかもしれない。この大会では、シアトルが米国サッカーの心臓部だからだ。

    RT：その通り。もし米国代表が試合会場を選べるなら、ほぼ間違いなくシアトルを選ぶだろう。観客も雰囲気も街も素晴らしい。似た環境は他でもあるが、ここまで完璧なのはシアトルだけだ。


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  • USA WC26 SOCCER D1 BELGIUM RED DEVILS VS EGYPTAFP

    注目すべき対戦カードはどれですか？

    TH：ジェレミー・ドク対セルジーノ・デスト。今大会でデストがトップクラスのウインガーと対戦するのは初。数か月前、ティム・ウィーアはこのマンチェスター・シティFWに翻弄された。デストはそれ以上のプレーが求められ、アレックス・フリーマンのサポートも不可欠だ。

    AL：クリスチャン・プリシッチ対ベルギーのサイドバック。ティモシー・カスタニェは安定しているが、マキシム・デ・カイパーの守備は不安で、セネガルに攻め込まれた。開幕戦以外は怪我や相性の影響で目立たないプリシッチにとって、月曜日は復調の好機だ。

    RT：サイドの攻防だ。ドクはどのチームにとっても頭痛の種だが、米国にもそのエリアを任せられる選手がいる。 アメリカはどのように対応するのか。攻撃が最善の防御か、それともドクに過剰に注意を払うことで、ケヴィン・デ・ブライネに広大なスペースを与えることになるのか。ベルギーはバログンのチャンネルへの走り込み、そしてそれによって生まれるプリシッチのスペースをどう抑えるのか。スペースの活用が勝敗を分ける。

  • New Zealand v Belgium: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ベルギーにとって最大の脅威は誰か？

    TH：相変わらずケビン・デ・ブライネだ。脚力は衰えても、パスを見極める目は健在で、セットプレーでも脅威だ。彼にスペースを与えれば、米国は苦境に立たされる。

    AL：途中出場のルカクだ。ベルギーには脅威が多いが、後半に流れを変える彼の存在は特に危険だ。

    RT：ジェレミー・ドク。速く、トリッキーで、才能に溢れる。米国代表は3月に彼の力を痛感した。彼らは学んだはずだが、そうでなければ今日は長い一日になる。

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    スコアの予想

    TH：2-0 ベルギー。魔法は尽きた。

    AL：延長戦の末、2-1でアメリカが勝利。接戦になるが、シアトルの熱狂がポチェッティーノ率いるチームを後押しする。

    RT：攻防は一進一退でオープンな展開に。バログン出場可能となり、USMNTが3－2で勝利と見る。


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