トム・ハインドル：違う。これは混乱だ。4日前もレッドカードで、今もレッドカードだ。FIFAは、ある国家元首が気に入らないという理由で介入し、決定を下した（FIFAは否定しているが、ホワイトハウスから電話があり、誰かが受けたという報道もある――もっと大人になりなさい）。

こんなことが許されるのか？ こういう瞬間がサッカーの公正さを根本から揺るがす。 アメリカが判定を気に入らないからといって、今さら覆せるのか？ イングランドやフランスにも同じ権限があるのか？ 雇用主の都合で判定が覆されるかもしれないと知りながら、審判はどうやって適切に判定すればいいのか？ これは恥ずべき行為であり、FIFAとアメリカ双方にとって極めて不名誉だ。露骨な腐敗であり、言い逃れはできない。

アレックス・ラビドゥ：この件に答えるのは難しい。当初、判定は正しいように見えた。主審のラファエル・クラウスはピッチで誤審をした。FIFAが上訴手続きを一切認めていないため、組織が自らの過ちを是正しているように見えた――開催国チームにとって史上最大の試合が、バログンの欠場によって汚されるのを防ごうとしたのだ。

だが、ホワイトハウスが介入し結果の変更を迫ったとの報道もあり、これはスポーツ界にとって危険な領域だ。政治家が判定に介入したように見えるだけで、将来の大会に悪影響を及ぼす恐れがある。スポーツは外部からの影響を受けず、実力主義でなければならない。

FIFAは米国の政治介入を強く否定しているが、世間の目は冷ややかだ。短期的には米国代表にとって好都合でも、透明性が向上しなければ、望まぬ「パンドラの箱」を開けることになる。

ライアン・トルミッチ：しかし、2つの誤りが1つの正しさを生むわけではない。バログンは退場すべきだったのか。多くの見解ではNOだが、それが当日の判定だった。 FIFAがそれを覆せば、審判の権威と大会の公正性が損なわれる。大会前のロナウドの事例もあるが、開催国に対して大会中に同じ措置を取るべきではない。世間の目は厳しく、好ましくない。