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Ricardo Pepi USMNT 2026 World CupGetty
Chris Burton

翻訳者：

USMNTのスター、リカルド・ペピが「厄介な」移籍のジレンマに直面している。フルハムやストライカー不足のプレミアリーグ各クラブが、PSVで19得点を挙げたこのフォワードに注目している。

リカルド・ペピ
アメリカ合衆国
プレミアリーグ
ワールドカップ
フラム
アメリカ合衆国 対 オーストラリア

米国代表のリカルド・ペピはワールドカップで注目されている。PSVのストライカーである彼について、ケイシー・ケラー氏はGOALに、将来やプレミアリーグ移籍の噂で「難しい」決断を迫られていると語った。 この23歳のストライカーは冬にフルハムから関心を集め、今夏のイングランドクラブからのオファーも予想されている。

  • フルハムはペピの獲得を断念したが、ストライカーは必要だ。

    移籍期限前にオランダを離れることを阻まれたペピだが、ロンドン西部でメディカルチェックを受け、移籍金3,000万ポンド（4,000万ドル）超で合意に達したと報じられた。

    しかしフルハムは夏にオプトアウトできる条項を求め、いったん交渉から身を引いた。それでも、この高評価ストライカーが国際舞台で母国代表として活躍すれば、再交渉の可能性もある。

    契約満了でラウル・ヒメネスがウルヴァーハンプトンに復帰したため、2026-27シーズンに向けて攻撃力補強が急務だ。

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  • Ricardo Pepi FulhamGetty/GOAL

    フルハムへの移籍は、選手とクラブの両方にとって理にかなっているのだろうか？

    ペピの獲得はクラブにも選手にも理にかなっている。元米国代表GKケラーは、ウィリアム・ヒルと提携する「ファイナル・ワン・スタンディングを通じてGOALの取材に語った。彼は「唯一気になるのはリカルドだ。ジオ・レイナと同じで、PSVでは前線に他の選手たちがいたため、主に途中出場だった。

    PSVでレギュラーになってから移籍すべきだという思いもある。だが、フルハムが彼を必要とし、彼自身も準備ができているなら、挑戦して確かめる価値がある。

    プレミアリーグでプレーし成長できるなら、挑戦すべきだ」

  • USMNTのストライカー、ペピはプレミアリーグで通用するだろうか？

    ペピは2022年1月、FCダラス（MLS）の「居心地の良い環境」を離れ、アウクスブルクへ加入。当初は出場機会が少ないものの、2022-23シーズンにフローニンゲンへレンタル移籍し13得点をマークした。

    その活躍が評価されPSVに移籍。アイントホーフェンでは102試合45得点をマークし、3度のエールディヴィジ制覇を経験した。

    得点力は年々向上し、昨季は自己最多19得点をマーク。 プレミアリーグで通用するか問われた元レスター、トッテナム、フルハムGKケラーはこう続けた。 「難しいのはそこです。エールディヴィジからステップアップしたストライカーが、新天地で安定して結果を残す例は多くありません。

    先日セネガルとの親善試合で先発した彼を見て、私はストライカーには「得点以外には何もできない」タイプと、連携やポジション取り、最前線での守備、プレス、コーナーキックの守備でも貢献するタイプがいると感じました。 得点以外の要素もチームに提供できる。

    ストライカーは得点が仕事だが、それ以外の貢献もできる。フルハムのようなクラブでは特に重要だ。中位を維持できれば成功で、それ以上はボーナス。3月になっても降格を心配しなければ最高だ。

    「だから、シーズン30得点を狙うストライカーだけが必要なのではない。10～12得点でも、それ以上に貢献してくれる選手こそ大切だ。リカルドなら、それができると思う」。

  • Ricardo Pepi, USMNTGetty

    ペピの契約：PSVはW杯スター売却の圧力なし+

    ペピは金曜日の米国代表対オーストラリア戦での出場を目指す。しかしPSVとの契約は2030年までで、クラブに売却の圧力は無い。PSVは彼がW杯に出場し移籍金が上がることを歓迎するだろう。

    今夏の移籍市場でフルハムなどプレミアリーグのクラブが再びオファーを出すかは不明だが、新天地への挑戦は将来的に前向きに考えるべきだ。

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