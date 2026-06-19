USMNTのスター、リカルド・ペピが「厄介な」移籍のジレンマに直面している。フルハムやストライカー不足のプレミアリーグ各クラブが、PSVで19得点を挙げたこのフォワードに注目している。

ペピは2022年1月、FCダラス（MLS）の「居心地の良い環境」を離れ、アウクスブルクへ加入。当初は出場機会が少ないものの、2022-23シーズンにフローニンゲンへレンタル移籍し13得点をマークした。

その活躍が評価されPSVに移籍。アイントホーフェンでは102試合45得点をマークし、3度のエールディヴィジ制覇を経験した。

得点力は年々向上し、昨季は自己最多19得点をマーク。 プレミアリーグで通用するか問われた元レスター、トッテナム、フルハムGKケラーはこう続けた。 「難しいのはそこです。エールディヴィジからステップアップしたストライカーが、新天地で安定して結果を残す例は多くありません。

先日セネガルとの親善試合で先発した彼を見て、私はストライカーには「得点以外には何もできない」タイプと、連携やポジション取り、最前線での守備、プレス、コーナーキックの守備でも貢献するタイプがいると感じました。 得点以外の要素もチームに提供できる。

ストライカーは得点が仕事だが、それ以外の貢献もできる。フルハムのようなクラブでは特に重要だ。中位を維持できれば成功で、それ以上はボーナス。3月になっても降格を心配しなければ最高だ。

「だから、シーズン30得点を狙うストライカーだけが必要なのではない。10～12得点でも、それ以上に貢献してくれる選手こそ大切だ。リカルドなら、それができると思う」。