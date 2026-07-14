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USMNTのスター、フォラリン・バログンは、ワールドカップでの活躍後、レブロン・ジェームズのエージェント会社と契約した。
バログン、ワールドカップでの活躍を受けクラッチ・スポーツに加入
バログンは、レブロン・ジェームズの長年のビジネスパートナー、リッチ・ポールが設立した「クラッチ・スポーツ」と契約し、代理人関係を大きく変更した。モナコのストライカーである彼は、ジェームズ、アンソニー・デイビス、ジャレン・ハーツ、アジャ・ウィルソンらが並ぶクライアントリストに加わる。バログンは、2024年に欧州エージェンシー「ROOF」を買収してサッカー分野に参入したクラッチ・スポーツと直接契約した初のサッカー選手となった。
この移籍は、25歳のバログンがW杯で3得点を挙げ、米国代表がベスト16まで進んだ活躍を受けたもの。
- Getty/GOAL
ポールがバログンをクラッチに迎え入れる
クラッチは月曜日、バログンの加入を発表した。ポール氏は、同エージェンシーが、この米国代表FWの加入が、成長を続けるサッカー部門にとって重要な戦力となる理由について説明した。
ポール氏は『ザ・ハリウッド・リポーター』の取材に「フォラリン・バログンは現在世界サッカー界で最も才能があり影響力のある選手の一人です。彼の並外れた野心と文化的な影響力は、私たちがスポーツに提供したい卓越性の体現です。彼をクラッチに迎えられ誇りに思い、一緒に築き上げる未来に期待しています」と語った。
ピッチ内外で存在感が増している
バログンは大会でパラグアイに2得点、ボスニア・ヘルツェゴビナに1得点を挙げ、米国代表としての地位を確立した。その移籍は彼の知名度を大きく高めた。
彼の加入で、クラッチ社のサッカー界での存在感はさらに高まった。同社はすでにマリク・ティルマン、ジオ・レイナ、カイ・ハヴェルツ、モハメド・クドゥスら選手と複数の監督を代理している。
- AFP
バログンの今後への注目が集まっている
バログンのクラッチへの移籍は、モナコや米国代表での活躍で将来への注目が高まる中で決まった。以前は英国のエリート・プロジェクト・グループに所属していたこのストライカーは、プレミアリーグ復帰が噂され、他の欧州クラブも注目している。
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