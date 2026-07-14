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Folarin Balogun USMNT 2026 World CupGetty
Yosua Arya

翻訳者：

USMNTのスター、フォラリン・バログンは、ワールドカップでの活躍後、レブロン・ジェームズのエージェント会社と契約した。

フォラリン・バログン
アメリカ合衆国
モナコ
ワールドカップ
リーグ・アン

フォラリン・バログンは、ワールドカップでの活躍でピッチ内外の存在感を高めた。その勢いでレブロン・ジェームズが率いるクラッチ・スポーツと契約し、同代理店と直接契約した初のサッカー選手となった。

  • バログン、ワールドカップでの活躍を受けクラッチ・スポーツに加入

    バログンは、レブロン・ジェームズの長年のビジネスパートナー、リッチ・ポールが設立した「クラッチ・スポーツ」と契約し、代理人関係を大きく変更した。モナコのストライカーである彼は、ジェームズ、アンソニー・デイビス、ジャレン・ハーツ、アジャ・ウィルソンらが並ぶクライアントリストに加わる。バログンは、2024年に欧州エージェンシー「ROOF」を買収してサッカー分野に参入したクラッチ・スポーツと直接契約した初のサッカー選手となった。

    この移籍は、25歳のバログンがW杯で3得点を挙げ、米国代表がベスト16まで進んだ活躍を受けたもの。


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  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    ポールがバログンをクラッチに迎え入れる

    クラッチは月曜日、バログンの加入を発表した。ポール氏は、同エージェンシーが、この米国代表FWの加入が、成長を続けるサッカー部門にとって重要な戦力となる理由について説明した。

    ポール氏は『ザ・ハリウッド・リポーター』の取材に「フォラリン・バログンは現在世界サッカー界で最も才能があり影響力のある選手の一人です。彼の並外れた野心と文化的な影響力は、私たちがスポーツに提供したい卓越性の体現です。彼をクラッチに迎えられ誇りに思い、一緒に築き上げる未来に期待しています」と語った。

  • ピッチ内外で存在感が増している

    バログンは大会でパラグアイに2得点、ボスニア・ヘルツェゴビナに1得点を挙げ、米国代表としての地位を確立した。その移籍は彼の知名度を大きく高めた。

    彼の加入で、クラッチ社のサッカー界での存在感はさらに高まった。同社はすでにマリク・ティルマン、ジオ・レイナ、カイ・ハヴェルツ、モハメド・クドゥスら選手と複数の監督を代理している。

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  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-ANGERSAFP

    バログンの今後への注目が集まっている

    バログンのクラッチへの移籍は、モナコや米国代表での活躍で将来への注目が高まる中で決まった。以前は英国のエリート・プロジェクト・グループに所属していたこのストライカーは、プレミアリーグ復帰が噂され、他の欧州クラブも注目している。

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