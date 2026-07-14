バログンは、レブロン・ジェームズの長年のビジネスパートナー、リッチ・ポールが設立した「クラッチ・スポーツ」と契約し、代理人関係を大きく変更した。モナコのストライカーである彼は、ジェームズ、アンソニー・デイビス、ジャレン・ハーツ、アジャ・ウィルソンらが並ぶクライアントリストに加わる。バログンは、2024年に欧州エージェンシー「ROOF」を買収してサッカー分野に参入したクラッチ・スポーツと直接契約した初のサッカー選手となった。

この移籍は、25歳のバログンがW杯で3得点を挙げ、米国代表がベスト16まで進んだ活躍を受けたもの。



