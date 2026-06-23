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USMNTのスター、フォラリン・バログンはプレミアリーグの関心を背景に夏の移籍を検討。モナコは移籍金を設定した。
ストライカーの移籍が話題を呼んでいる
アーセナル下部組織出身のバログンは、国際舞台で急成長を遂げ、2026年W杯では母国の攻撃を牽引する。ランスでのレンタル期間を経て2023年にモナコ加入。91試合31得点を挙げ、フランスで得点源として定着した。 しかし『The Athletic』によると、環境を変えたい本人は今夏モナコを離れる見込みだ。
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英国のクラブが米国のフォワードに注目
『The Athletic』によると、このエースストライカーは、安定感と高い技術力でイングランド・トップリーグの複数クラブから注目されている。彼が「自国育ち」であることもプレミアリーグクラブに魅力的に映っており、すでに移籍の可能性を打診されている。セリエAからも関心があるが、モナコは当初の投資から2000万ユーロの利益を得るため、5000万ユーロの移籍金を要求している。
ワールドカップでの活躍が価値を高める
このフォワードの将来を巡る憶測が飛び交う中、彼の市場価値は最高水準に達している。バログンはクラブでの好調を代表戦でも維持し、米国代表29試合で11得点を記録。パラグアイ戦で決めた2得点は、1930年以来、ワールドカップ1試合で2得点を挙げた初の米国人男子となり、その価値をさらに高めた。
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次は何があるのでしょうか？
バログンは代表チームのノックアウトステージ突破に集中し、代理人が高まる移籍話を扱う。大会終了と同時に、多くの欧州クラブが正式オファーを提出し、激しい入札合戦が予想される。彼は金曜日のワールドカップグループリーグ最終戦トルコ戦でも米国代表の最前線を率いる見込みだ。