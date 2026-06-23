『The Athletic』によると、このエースストライカーは、安定感と高い技術力でイングランド・トップリーグの複数クラブから注目されている。彼が「自国育ち」であることもプレミアリーグクラブに魅力的に映っており、すでに移籍の可能性を打診されている。セリエAからも関心があるが、モナコは当初の投資から2000万ユーロの利益を得るため、5000万ユーロの移籍金を要求している。