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Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL
Adhe Makayasa

翻訳者：

USMNTのスター、フォラリン・バログンはプレミアリーグの関心を背景に夏の移籍を検討。モナコは移籍金を設定した。

移籍情報
アメリカ合衆国
フォラリン・バログン
モナコ
リーグ・アン
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プレミアリーグ
ワールドカップ

米国男子代表のフォラリン・バログン（24）は、今夏モナコからの移籍を検討している。イングランドのクラブが強く関心を示しており、契約延長交渉が停滞する中、モナコは移籍金を設定した。

  • ストライカーの移籍が話題を呼んでいる

    アーセナル下部組織出身のバログンは、国際舞台で急成長を遂げ、2026年W杯では母国の攻撃を牽引する。ランスでのレンタル期間を経て2023年にモナコ加入。91試合31得点を挙げ、フランスで得点源として定着した。 しかし『The Athletic』によると、環境を変えたい本人は今夏モナコを離れる見込みだ。

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  • Folarin Balogun Monaco 2025-26Getty

    英国のクラブが米国のフォワードに注目

    『The Athletic』によると、このエースストライカーは、安定感と高い技術力でイングランド・トップリーグの複数クラブから注目されている。彼が「自国育ち」であることもプレミアリーグクラブに魅力的に映っており、すでに移籍の可能性を打診されている。セリエAからも関心があるが、モナコは当初の投資から2000万ユーロの利益を得るため、5000万ユーロの移籍金を要求している。

  • ワールドカップでの活躍が価値を高める

    このフォワードの将来を巡る憶測が飛び交う中、彼の市場価値は最高水準に達している。バログンはクラブでの好調を代表戦でも維持し、米国代表29試合で11得点を記録。パラグアイ戦で決めた2得点は、1930年以来、ワールドカップ1試合で2得点を挙げた初の米国人男子となり、その価値をさらに高めた。

  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    次は何があるのでしょうか？

    バログンは代表チームのノックアウトステージ突破に集中し、代理人が高まる移籍話を扱う。大会終了と同時に、多くの欧州クラブが正式オファーを提出し、激しい入札合戦が予想される。彼は金曜日のワールドカップグループリーグ最終戦トルコ戦でも米国代表の最前線を率いる見込みだ。