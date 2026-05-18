コヴェントリーでチャンスを掴めるのか、好条件のオファーがあれば移籍できるのか――元スカイ・ブルズのストライカー、モリソンはFreebets.com提供のGOAL独占インタビューでこう語った。「難しい質問だ。 ハジ・ライトは脅威だが、このレベルで多くのチャンスを掴めるかは疑問だ。 では、前線に何が必要なのか？

フランク（ランパード監督）は前線を補強するだろう。 Wright 残留の可能性はあるが、主力ストライカーにはならない。 クラブは資金を投じて補強するはずだ。 チームを上位に留めるには、10～15得点を取れるプレミアリーグ級のストライカーが必要だ。 Wright がプレミアでそのレベルに達するかは正直分からない。

ウェストハムが興味を示したように才能はあるが、コンスタントに結果を出すことが課題だ。

とはいえ、夏に彼が移籍するとは考えにくい。巨額のオファーで補強資金が得られる場合を除けば、来季もコヴェントリーに残るだろう。