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USMNTのスター、ハジ・ライトに「巨額オファー」での移籍が予測されている。一方、コヴェントリーでプレミアリーグで15得点を取れるかには疑問もある。
ライトのコヴェントリーでの記録：得点と出場試合数
ライトは2023年にコヴェントリーへクラブ史上最高額で移籍以来、イングランドで実り多い3シーズンを過ごしてきた。1シーズン20得点は達成していないが、それに迫る17得点をマークし、通算124試合49得点を記録している。
25年ぶりに1部復帰を果たした2023-24シーズンには自己最多17得点をマークし、CBSアリーナは優勝の熱狂に包まれた。
28歳のロサンゼルス出身で、2026年自国開催のW杯を目指す米国代表でもある彼は、かねてより移籍が噂され、プレミア挑戦の準備は整っている。
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ライトはプレミアリーグのストライカーとして通用する準備ができているだろうか？
コヴェントリーでチャンスを掴めるのか、好条件のオファーがあれば移籍できるのか――元スカイ・ブルズのストライカー、モリソンはFreebets.com提供のGOAL独占インタビューでこう語った。「難しい質問だ。 ハジ・ライトは脅威だが、このレベルで多くのチャンスを掴めるかは疑問だ。 では、前線に何が必要なのか？
フランク（ランパード監督）は前線を補強するだろう。 Wright 残留の可能性はあるが、主力ストライカーにはならない。 クラブは資金を投じて補強するはずだ。 チームを上位に留めるには、10～15得点を取れるプレミアリーグ級のストライカーが必要だ。 Wright がプレミアでそのレベルに達するかは正直分からない。
ウェストハムが興味を示したように才能はあるが、コンスタントに結果を出すことが課題だ。
とはいえ、夏に彼が移籍するとは考えにくい。巨額のオファーで補強資金が得られる場合を除けば、来季もコヴェントリーに残るだろう。
米国代表のスターは左ウイングに配置されるのか？
ライトはコヴェントリーで最前線や得点源にこだわる必要はない。多才な彼をランパード監督はサイドに配置し、実績あるセンターフォワードを起用する選択肢もある。
この戦術的調整について問われると、モリソンはこう付け加えた。 「彼は左サイドでもプレーできる。ただ、現在左には私がとても評価している若手、ピーターバラから加入した[エフロン]・メイソン＝クラークがいる。彼はチャンピオンシップで素晴らしい活躍を見せ、シーズン終盤にはさらにレベルアップした。
プレミアリーグで輝く選手は多いが、彼と[坂本]達弘のサイドコンビは特に突出している。前向きで、相手のSBに積極的に挑み、守備戻りも怠らない。
来季もこの2人がプレミアで躍動すると確信している。多くのSBは、彼らをどう抑えるか頭を悩ませることになるだろう。」
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コヴェントリー、夏の移籍市場で積極補強へ
プレミアリーグ昇格で得た資金でコヴェントリーはさらに新戦力を補強する見込みで、ライトにとってはポジション争いが不利になる可能性もある。
とはいえ、彼はプレミアリーグで実力を示す価値を十分に示してきた。どの選手にも市場価値がある。ワールドカップは、彼の才能をアピールし、移籍先候補の目を引く絶好の舞台となるだろう。