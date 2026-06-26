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USMNTのスター、クリスチャン・プリシッチがACミランのレジェンド、ルード・グリティットから「非常に危険だ」と警告された。一方、元マンチェスター・ユナイテッド監督のルーベン・アモリムがサン・シーロの指揮官に就任した。
アモリムのマンチェスター・ユナイテッドでの成績：出場試合数と勝率
母国ポルトガルのスポルティングでタイトルを獲得し、注目の若手監督として評価されたアモリムは、マンチェスター・ユナイテッドに招聘された。しかし「夢の劇場」では期待に応えられなかった。
41歳の彼は61試合の機会を与えられたが、24勝（勝率38.1％）にとどまり、プレミアリーグの順位表でも下位半分に沈んだ。
14か月間、3-4-3の布陣を固守したが、結果が出ず解任された。だが、セリエAの強豪ミランは彼に白羽の矢が立った。
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米国代表のプリシッチは、ACミランのアモリム監督の戦術にフィットできるか。
サン・シーロにはアメリカ代表プリシッチなど多くの才能が揃う。アモリム監督は、彼らの力を引き出すために自身のスタイルを変えるのか、それとも選手たちに戦術を強いるのか。
この疑問をロッソネリのレジェンド、グリットにぶつけると、彼はwww.nysportsday.comとの提携でGOALにこう語った。「プリシッチはミランで素晴らしい活躍をしている。個人技で何度もチームを救った。だから、質の高い選手だ。アモリムが彼を起用してくれることを願っている。
「だが、こうした問題には慎重になるべきだ。まず手持ちの選手を見極め、彼らに合わせて戦術を構築すべきだ。チームが一度もやったことのないシステムを押し付けると、選手たちの自信を損なうリスクがある。それは非常に危険だ。」
アモリムはマンチェスターで14ヶ月を過ごした――ミランも同様に辛抱強く待ってくれるだろうか？
マッシミリアーノ・アッレグリはミラン復帰1シーズン目で解任された。2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を逃したことが響いた。
アモリムは、要求の厳しいオーナーやサポーターの期待に応えるよう、即座にプレッシャーにさらされるだろう。イングランド時代ほどの裁量権は与えられない可能性が高い。
即座に結果を出す必要性について問われると、グリットは次のように付け加えた。「サッカーの世界では、もはや何にも驚かない。特に良い成績を残せていないにもかかわらず、注目度の高いポストに就く監督を数多く見てきた。
私が気にしているのは、ミランが好調になることだ。我々はまだ本来あるべきレベルにない。高いレベルを続けるのは難しい。忍耐が必要だ。今、多くのアメリカ人オーナーが異なる哲学を持ち込んでいるが、いつもうまくいくわけではない。
哲学を決めるのはクラブで、監督はそれに合わせるべきだ。
フェイエノールトで起きたことを見てください。[アルネ]・スロットは優れたシステムを作り、タイトルを取り、素晴らしいサッカーをしました。その後、3バックを望む新監督が来ましたが、うまくいきませんでした。5、6試合で多くの勝ち点を落とし、やがて戦術を戻さざるを得ませんでした。クラブのアイデンティティを尊重することが必要なのです。」
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移籍の噂：ミランとの契約問題が尾を引く中、プリシッチはW杯代表に集中
ミランで3シーズン42得点を挙げたプリシッチが、アモリム新体制でどんな役割を担うかはまだ不明だ。27歳のフォワードは契約延長に合意しておらず、残るは1年（オプションでさらに1年）のみ。
契約は残り1年（12カ月の延長オプションを含む）。2026年W杯を控え注目される彼は、ミランが高額移籍金を請求できるうちに売却され、新天地を求める可能性もある。