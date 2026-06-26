マッシミリアーノ・アッレグリはミラン復帰1シーズン目で解任された。2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を逃したことが響いた。

アモリムは、要求の厳しいオーナーやサポーターの期待に応えるよう、即座にプレッシャーにさらされるだろう。イングランド時代ほどの裁量権は与えられない可能性が高い。

即座に結果を出す必要性について問われると、グリットは次のように付け加えた。「サッカーの世界では、もはや何にも驚かない。特に良い成績を残せていないにもかかわらず、注目度の高いポストに就く監督を数多く見てきた。

私が気にしているのは、ミランが好調になることだ。我々はまだ本来あるべきレベルにない。高いレベルを続けるのは難しい。忍耐が必要だ。今、多くのアメリカ人オーナーが異なる哲学を持ち込んでいるが、いつもうまくいくわけではない。

哲学を決めるのはクラブで、監督はそれに合わせるべきだ。

フェイエノールトで起きたことを見てください。[アルネ]・スロットは優れたシステムを作り、タイトルを取り、素晴らしいサッカーをしました。その後、3バックを望む新監督が来ましたが、うまくいきませんでした。5、6試合で多くの勝ち点を落とし、やがて戦術を戻さざるを得ませんでした。クラブのアイデンティティを尊重することが必要なのです。」