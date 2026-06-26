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Ruben Amorim Christian Pulisic AC MilanGetty/GOAL
Chris Burton

翻訳者：

USMNTのスター、クリスチャン・プリシッチがACミランのレジェンド、ルード・グリティットから「非常に危険だ」と警告された。一方、元マンチェスター・ユナイテッド監督のルーベン・アモリムがサン・シーロの指揮官に就任した。

クリスティアン・プリシッチ
ACミラン
ルベン・アモリム
セリエ A

クリスチャン・プリシッチは時折ACミランを「救った」と言われる。しかしルード・グリティはGOALに、ロッソネリがルーベン・アモリムを監督に招聘したことが、この米国代表スターや他の実績ある選手たちにとってなぜ「非常に危険」になり得るかを語った。1月にマンチェスター・ユナイテッドを解任されたポルトガル人監督がイタリアで指揮官に復帰したが、彼はオールド・トラッフォードで犯した過ちを繰り返すのだろうか？

  • アモリムのマンチェスター・ユナイテッドでの成績：出場試合数と勝率

    母国ポルトガルのスポルティングでタイトルを獲得し、注目の若手監督として評価されたアモリムは、マンチェスター・ユナイテッドに招聘された。しかし「夢の劇場」では期待に応えられなかった。

    41歳の彼は61試合の機会を与えられたが、24勝（勝率38.1％）にとどまり、プレミアリーグの順位表でも下位半分に沈んだ。

    14か月間、3-4-3の布陣を固守したが、結果が出ず解任された。だが、セリエAの強豪ミランは彼に白羽の矢が立った。

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  • Ruben Amorim Manchester United 2025-26Getty

    米国代表のプリシッチは、ACミランのアモリム監督の戦術にフィットできるか。

    サン・シーロにはアメリカ代表プリシッチなど多くの才能が揃う。アモリム監督は、彼らの力を引き出すために自身のスタイルを変えるのか、それとも選手たちに戦術を強いるのか。

    この疑問をロッソネリのレジェンド、グリットにぶつけると、彼はwww.nysportsday.comとの提携でGOALにこう語った。「プリシッチはミランで素晴らしい活躍をしている。個人技で何度もチームを救った。だから、質の高い選手だ。アモリムが彼を起用してくれることを願っている。

    「だが、こうした問題には慎重になるべきだ。まず手持ちの選手を見極め、彼らに合わせて戦術を構築すべきだ。チームが一度もやったことのないシステムを押し付けると、選手たちの自信を損なうリスクがある。それは非常に危険だ。」

  • アモリムはマンチェスターで14ヶ月を過ごした――ミランも同様に辛抱強く待ってくれるだろうか？

    マッシミリアーノ・アッレグリはミラン復帰1シーズン目で解任された。2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を逃したことが響いた。

    アモリムは、要求の厳しいオーナーやサポーターの期待に応えるよう、即座にプレッシャーにさらされるだろう。イングランド時代ほどの裁量権は与えられない可能性が高い。

    即座に結果を出す必要性について問われると、グリットは次のように付け加えた。「サッカーの世界では、もはや何にも驚かない。特に良い成績を残せていないにもかかわらず、注目度の高いポストに就く監督を数多く見てきた。

    私が気にしているのは、ミランが好調になることだ。我々はまだ本来あるべきレベルにない。高いレベルを続けるのは難しい。忍耐が必要だ。今、多くのアメリカ人オーナーが異なる哲学を持ち込んでいるが、いつもうまくいくわけではない。

    哲学を決めるのはクラブで、監督はそれに合わせるべきだ。

    フェイエノールトで起きたことを見てください。[アルネ]・スロットは優れたシステムを作り、タイトルを取り、素晴らしいサッカーをしました。その後、3バックを望む新監督が来ましたが、うまくいきませんでした。5、6試合で多くの勝ち点を落とし、やがて戦術を戻さざるを得ませんでした。クラブのアイデンティティを尊重することが必要なのです。」

  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    移籍の噂：ミランとの契約問題が尾を引く中、プリシッチはW杯代表に集中

    ミランで3シーズン42得点を挙げたプリシッチが、アモリム新体制でどんな役割を担うかはまだ不明だ。27歳のフォワードは契約延長に合意しておらず、残るは1年（オプションでさらに1年）のみ。

    契約は残り1年（12カ月の延長オプションを含む）。2026年W杯を控え注目される彼は、ミランが高額移籍金を請求できるうちに売却され、新天地を求める可能性もある。