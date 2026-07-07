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USMNTのキャメロン・カーター＝ヴィッカーズは、アキレス腱負傷で2026年W杯出場が絶たれたとセルティックで報告した。
ベンチで過ごすもどかしい期間
カーター＝ヴィッカーズは2025年10月に重傷を負い、マーティン・オニール監督率いるセルティックが国内2冠を達成する様子をスタンドから眺めるしかなかった。トッテナムから数度のレンタル移籍を経て2022年に完全移籍して以来、彼は172試合に出場し8得点を挙げるなど、チームに欠かせない存在となっている。 『CelticPlayer』の独占インタビューで彼は欠場について率直に語った。「調子はいい。チームに戻れて、プレシーズンに参加できて幸せだ」とカーター＝ヴィッカーズは語った。「戦線離脱は苛立たしかった。特に昨シーズンのように我々が苦戦したシーズンではなおさらだった。 最初はふくらはぎの痙攣かと思ったが、フィジオが診断した結果、アキレス腱の断裂と分かり、長期離脱を余儀なくされた」と語った。
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わずかな利益を追いかける
回復には並外れた忍耐力が求められた。動けない時期が続き、リハビリでは小さな進歩を喜びに変えた。「状況を受け止め、ベストを尽くすだけでした」とカーター＝ヴィッカーズ。「先走らず、小さな成果を積み重ねることが大切でした。 小さな進歩を喜び、3週間ギプス、その後8週間保護ブーツを着用しました。足が少し動いただけでも勝利と感じ、そのたびに次の目標へ進みました。」
ピッチへの復帰
ダブリンでの合宿に合流したカーター＝ヴィッカーズは、試合に向けたコンディション回復に注力している。前シーズンの終盤は軽い練習のみだったが、プレシーズンの高強度へのステップアップは歓迎すべき挑戦だ。 「ただサッカーがしたいんです」と彼は語る。「昨季最終盤は軽い練習だけでしたが、ここ数週間はボールを蹴れて良かった。実践を重ね、鋭さを取り戻したいです。 個人でランニングやフィットネスをいくらやっても、実際にサッカーをしてリズムを取り戻すには敵わないんだ。」
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セルティックは今後どうなるのか？
カーター＝ヴィッカーズは、セルティックがトルカ・パークでシェルボーン（アイルランドリーグ）と対戦する試合で、自身のコンディションを初めて試す機会を得る。試合後、チームはポルトガルへ移動し、温暖な気候下で合宿を行い、新シーズンへの準備を続ける。セルティックは彼に大きく依存しており、彼の復帰は新シーズンを控えて大きな後押しとなる。
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