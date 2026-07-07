USMNTのキャメロン・カーター＝ヴィッカーズは、アキレス腱負傷で2026年W杯出場が絶たれたとセルティックで報告した。

ダブリンでの合宿に合流したカーター＝ヴィッカーズは、試合に向けたコンディション回復に注力している。前シーズンの終盤は軽い練習のみだったが、プレシーズンの高強度へのステップアップは歓迎すべき挑戦だ。 「ただサッカーがしたいんです」と彼は語る。「昨季最終盤は軽い練習だけでしたが、ここ数週間はボールを蹴れて良かった。実践を重ね、鋭さを取り戻したいです。 個人でランニングやフィットネスをいくらやっても、実際にサッカーをしてリズムを取り戻すには敵わないんだ。」