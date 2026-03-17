この抗議活動は、ポートランド・ハーツ・オブ・パインとバーモント・グリーンの第2ラウンドの試合に先立って行われるもので、シーズン開幕時のUSLの試合で行われたデモに続くものだ。その際、全選手が1分間静止して抗議を行った。

2026年初頭に前回の合意が失効して以来、USLPAとリーグは新たな労働協約（CBA）について合意に至っていない。交渉は1年近く続いているが、話し合いは行き詰まったままであり、シーズンが2週間前に開幕したにもかかわらず、双方は依然として前回の合意条件の下で活動している。

両者の条件には大きな隔たりがあると言われており、木曜日に交渉を再開する予定だ。