Getty
翻訳者：
USLの選手たちが、労働協約をめぐる対立が緊迫する中、USオープンカップを控え、USサッカー協会に対する抗議行動を計画している
リーグに対する共同行動
この抗議活動は、ポートランド・ハーツ・オブ・パインとバーモント・グリーンの第2ラウンドの試合に先立って行われるもので、シーズン開幕時のUSLの試合で行われたデモに続くものだ。その際、全選手が1分間静止して抗議を行った。
2026年初頭に前回の合意が失効して以来、USLPAとリーグは新たな労働協約（CBA）について合意に至っていない。交渉は1年近く続いているが、話し合いは行き詰まったままであり、シーズンが2週間前に開幕したにもかかわらず、双方は依然として前回の合意条件の下で活動している。
両者の条件には大きな隔たりがあると言われており、木曜日に交渉を再開する予定だ。
USLの抗議活動の詳細（USオープンカップの試合を控えて）
リーグは、選手たちが次のようなメッセージが書かれたTシャツを着用することを明らかにした。
「USSF、選手たちと共に立ち上がるか？ #StandUpForStandards」
このTシャツは、国歌斉唱や先発メンバー紹介を含む試合前のセレモニー中に着用される。キックオフ前には脱ぐ予定だ。バーモント、ポートランド、インディ・イレブン、デモイン・メナスの選手たちは、全国放送される試合でこのTシャツを着用する。
USLの声明
USLPAは声明の中で、抗議の理由を次のように述べた：
「USLの選手たちは、全米の地域社会におけるプロサッカーの発展に貢献できることを誇りに思っています。しかし、何十年もの間、当リーグを統括する体制は、拡大や市場、インフラを優先する一方で、選手たちの日々のプロとしての基準については未解決のままにしてきました。
「米国サッカー連盟（USSF）は、国内のプロリーグを公認し、それらを定義する基準を定めています。私たちは、プロサッカーの実現を支える選手たちも、その基準に含まれるべきだと考えています。
「U.S.オープンカップの特定の試合において、選手たちは連盟に向けたメッセージを掲げ、一つのシンプルな問いを投げかけます。『あなたは選手たちと共に立ちますか？』プロサッカーにはプロとしての基準が伴うべきです。選手たちは、このスポーツの統括団体に対し、それらの基準が単なる理論上だけでなく、実践においても確実に守られるよう、その責任を認識するよう求めています。」
- Imagn
米国サッカー協会に注目が集まっている
ここ2週間、USLPAはリーグ自体に対して抗議を行ってきたが、現在は米国サッカー連盟（U.S. Soccer）へと注目が集まっている。USLPAは、この変化は、同ディビジョンの運営に必要な基準を米国サッカー連盟が定めているためだと説明している。同団体は、現在進行中の労働協約（CBA）交渉において、米国サッカー連盟にも役割があると考えている。
広告