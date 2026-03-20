UFCの最高責任者であるダナ・ホワイトは、チェルシーのレジェンド、ジョン・テリーとリオネル・メッシが描かれた数千ドル相当のカードを手にし、嬉しい驚きを味わった。

talkSPORTによると、UFCファイトナイト270の開催でロンドンを訪れていたホワイトは、リジェント・ストリートに立ち寄り、新しくオープンした「リージェンシー・ラウンジ」VIPルームの開所式に出席した。MMA界の重鎮であり、熱心なグッズコレクターとしても知られる彼は、自身のSNSフォロワーに貴重な格闘技グッズをプレゼントする人気企画「Rip It Friday」を英国でも実施した。

しかし、今回のイベントでは、ホワイトはヘッドロックからヘッダーへと切り替え、トップス・クローム・サファイア・プレミアリーグのボックスを開封して運試しをした。この新発売のセットはコレクターの間で最も人気のあるものの一つであり、その賭けは見事に報われ、彼はサッカーファンにとってまさに「聖杯」とも言える一枚を引き当てた。