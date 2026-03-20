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UFCの最高責任者であるダナ・ホワイトは、チェルシーのレジェンド、ジョン・テリーとリオネル・メッシが描かれた数千ドル相当のカードを手にし、嬉しい驚きを味わった。
ホワイトがロンドンで金メダルを獲得
talkSPORTによると、UFCファイトナイト270の開催でロンドンを訪れていたホワイトは、リジェント・ストリートに立ち寄り、新しくオープンした「リージェンシー・ラウンジ」VIPルームの開所式に出席した。MMA界の重鎮であり、熱心なグッズコレクターとしても知られる彼は、自身のSNSフォロワーに貴重な格闘技グッズをプレゼントする人気企画「Rip It Friday」を英国でも実施した。
しかし、今回のイベントでは、ホワイトはヘッドロックからヘッダーへと切り替え、トップス・クローム・サファイア・プレミアリーグのボックスを開封して運試しをした。この新発売のセットはコレクターの間で最も人気のあるものの一つであり、その賭けは見事に報われ、彼はサッカーファンにとってまさに「聖杯」とも言える一枚を引き当てた。
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究極のチェルシーを求めて 1/1
このセッションのハイライトは、ホワイトがジョン・テリーの「インフィニット・サファイア」カード（1/1エディション）を引き当てた瞬間だった。このカードは世界に1枚しか存在しない唯一無二の逸品であり、チェルシーのサポーターや熱心なコレクターにとっては夢のような入手品と言える。
ホワイトの幸運は、元ブルーズのキャプテンだけにとどまらなかった。エリート級のスポーツトレーディングカードの世界を巡る中で、彼は2023年トッップス・ファイネストMLSのリオネル・メッシ・ゴールドカードも手に入れた。「アトミック」スタイルのこのコレクターズアイテムには、インテル・マイアミのユニフォーム姿のアルゼンチンのアイコンが描かれており、その価値は約3,000ポンドと推定されている。
スポーツトレーディングの世界へ飛び込もう
その一方で、彼はロンドン中心部の革新的な店舗で開催された「Fanatics Live」プラットフォームへのゲスト出演に際し、UFC Royaltyのボックスを開封した。この日は、バンタム級の偉大な選手メラブ・ドヴァリシュヴィリが同店でファンとの交流会を行い、試合週間が最高潮に達する中、ファンをさらに試合の熱気に近づける日でもあった。彼の活動はそれだけにとどまらず、店内ツアーではフォトブースを使って自分だけの「1/1」アイテムを作成した。 MMAプロモーターがエリートスポーツトレーディングの世界に深く飛び込んだ、まさにハイステークスな午後となった。
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メッシが通算900ゴールを達成
テリーはとっくに引退しているが、メッシはインテル・マイアミとアルゼンチン代表で依然として活躍を続けている。元バルセロナおよびパリ・サンジェルマンのこの攻撃的選手は通算900ゴール目を記録したが、それでもチームがCONCACAFチャンピオンズカップで敗退するのを防ぐには至らず、フロリダのクラブにとって今シーズンの展望に痛手となった。
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