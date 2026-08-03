Getty
翻訳者：
UEFA、FIFA会長ジャンニ・インファンティーノ氏に法的措置を警告 失敗に終わったワールドカップ売却をめぐり証拠隠滅に警鐘
頓挫したワールドカップ売却計画
インファンティーノ会長が掲げた、FFEとして知られる200億ドル規模の商業子会社構想は、今週前半に大きく裏目に出た。この計画は、FIFAが保有する最も価値の高い資産の20％の持ち分を民間投資家グループに売却する内容で、その中核には、米国のドナルド・トランプ大統領の娘婿ジャレッド・クシュナー氏の兄、ジョシュア・クシュナー氏が設立したニューヨークの投資会社がいると報じられていた。しかし、この提案には非難が噴出し、UEFAが加盟55協会を率いて、プロジェクトが進められた場合はFIFAの全大会をボイコットすると警告した。
前例のない内外からの反発に直面し、インファンティーノ会長は屈辱的な方針転換を余儀なくされた。プロジェクト中止を確認する声明で、FIFA会長は次のように認めた。『あらゆる意見に注意深く耳を傾けた結果、支持の度合いにかかわらず、このプロジェクトが生み出した分断は、当初掲げた目的の利益にもはやならない性質のものであることが明らかになった』
- Getty Images
UEFAが正式な法的通知を送付
FFEプロジェクトの頓挫を受け、UEFAはインファンティーノ会長とFIFAに対し、失敗に終わった計画に関する文書を削除または改変しようとするいかなる試みも、犯罪行為と見なされる可能性があると明確に警告した。 『テレグラフ』が確認した書簡によれば、欧州サッカー統括団体は次のように記した。 「UEFAはここに、FIFAが提案したFFE計画およびこれに関連するすべての事項について、以下でさらに詳述するとおり、法的措置、仲裁、および／または規制当局への申し立て（以下、総称して『手続き』）を積極的に検討していることを正式に通知する。
「あなたおよびFIFAは、あなたまたはFIFAが所有、管理、または支配している、本通知に記載されたすべての文書および電子的に保存された情報を特定し、所在を確認し、保全するための措置を直ちに講じる必要がある。
「これらの義務は、あなたまたはあなたの組織が維持しているいかなる内部保存方針とも無関係に発生するものであり、通常であれば適用される文書の廃棄または削除に関するいかなる方針にも優先する。
「手続きが合理的に予見されることを踏まえ、あなたにはすべての関連資料（以下で定義）を直ちに保全する義務がある。」
サッカーと「根本的に相いれない」構想
文書削除の停止を求めたことに加え、欧州の統括団体は提案そのものの健全性を強く批判し、関連するすべての記録を保全するというFIFAの即時の法的義務を強調した。
厳格な法的警告にとどまらず、この統括団体は秘密交渉によって引き起こされた広範な怒りについても改めて強調した。商業子会社に対するより広い世界的な総意を強調し、この書簡は次のように続けている。「UEFAは、他の大陸連盟、FIFA加盟協会、そしてサッカー界の関係者と同様に、FFEの計画について、サッカーの適切な統治と根本的に相いれないものだとして、最も強い言葉で強く非難してきた」
- Getty Images
インファンティーノ会長職が危機にひんしている
FFEの惨事による余波で、インファンティーノは次回選挙を前に政治生命を懸けた戦いを強いられている。これまでは無投票での立候補が見込まれていたが、いまや不信感は極めて強く、不信任決議が公然と議論されている。大陸全体に広がる空気は圧倒的に批判的で、シニアアドバイザーのカルロス・コルデイロのような上級スタッフの内部辞任が、会長をさらに孤立させている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。