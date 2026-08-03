インファンティーノ会長が掲げた、FFEとして知られる200億ドル規模の商業子会社構想は、今週前半に大きく裏目に出た。この計画は、FIFAが保有する最も価値の高い資産の20％の持ち分を民間投資家グループに売却する内容で、その中核には、米国のドナルド・トランプ大統領の娘婿ジャレッド・クシュナー氏の兄、ジョシュア・クシュナー氏が設立したニューヨークの投資会社がいると報じられていた。しかし、この提案には非難が噴出し、UEFAが加盟55協会を率いて、プロジェクトが進められた場合はFIFAの全大会をボイコットすると警告した。

前例のない内外からの反発に直面し、インファンティーノ会長は屈辱的な方針転換を余儀なくされた。プロジェクト中止を確認する声明で、FIFA会長は次のように認めた。『あらゆる意見に注意深く耳を傾けた結果、支持の度合いにかかわらず、このプロジェクトが生み出した分断は、当初掲げた目的の利益にもはやならない性質のものであることが明らかになった』



