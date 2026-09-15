UEFA執行委員会はさらに、2026年5月に承認された新モデルへの段階的な移行を可能にするため、UEFAネーションズリーグ2026-27の昇格・降格システムに関するいくつかの変更も承認した。この新モデルでは、2028-29大会からUEFAネーションズリーグは4部制ではなく3部制で構成される。