UEFA執行委員会は今日、ギリシャのテッサロニキで会合を開き、今後数年にわたって開催される複数のUEFA大会決勝の開催都市を決定した。イタリアからはトリノが選ばれ、スタジアムは2028年のカンファレンスリーグ決勝を開催する。
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UEFA、2028年と2029年のチャンピオンズリーグ決勝開催地をミュンヘンとバルセロナに決定。2028年のカンファレンスリーグ決勝はトリノで開催へ
予定されているすべての決勝戦
UEFAチャンピオンズリーグ
2028年：ミュンヘン・フットボール・アレーナ、ミュンヘン
2029年：カンプ・ノウ、バルセロナ
UEFA女子チャンピオンズリーグ
2028年：パルク・オリンピック・リヨネ、リヨン＝デシーヌ
2029年：ナショナル・スタジアム・オブ・ウェールズ、カーディフ
UEFAヨーロッパリーグ
2028年：ナショナル・アリーナ、ブカレスト
2029年：ナショナル・スタジアム・セルビア、ベオグラード
UEFAカンファレンスリーグ
2028年：ユヴェントス・スタジアム、トリノ
2029年：プシュカーシュ・アレーナ、ブダペスト
UEFAスーパーカップ
2027年：ヨハン・クライフ・アレナ、アムステルダム
2028年：アスタナ・アレーナ、アスタナ
UEFAフットサル・チャンピオンズリーグ
2027年：ビール／ビエンヌ、スイス
ネーションズリーグを変える
UEFA執行委員会はさらに、2026年5月に承認された新モデルへの段階的な移行を可能にするため、UEFAネーションズリーグ2026-27の昇格・降格システムに関するいくつかの変更も承認した。この新モデルでは、2028-29大会からUEFAネーションズリーグは4部制ではなく3部制で構成される。
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