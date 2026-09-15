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Allianz ArenaGetty

翻訳者：

UEFA、2028年と2029年のチャンピオンズリーグ決勝開催地をミュンヘンとバルセロナに決定。2028年のカンファレンスリーグ決勝はトリノで開催へ

UEFAチャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
UEFAカンファレンスリーグ
UEFA女子チャンピオンズリーグ

UEFA執行委員会は今日、ギリシャのテッサロニキで会合を開き、今後数年にわたって開催される複数のUEFA大会決勝の開催都市を決定した。イタリアからはトリノが選ばれ、スタジアムは2028年のカンファレンスリーグ決勝を開催する。


  • 予定されているすべての決勝戦

    UEFAチャンピオンズリーグ

    2028年：ミュンヘン・フットボール・アレーナ、ミュンヘン

    2029年：カンプ・ノウ、バルセロナ


    UEFA女子チャンピオンズリーグ

    2028年：パルク・オリンピック・リヨネ、リヨン＝デシーヌ

    2029年：ナショナル・スタジアム・オブ・ウェールズ、カーディフ


    UEFAヨーロッパリーグ

    2028年：ナショナル・アリーナ、ブカレスト

    2029年：ナショナル・スタジアム・セルビア、ベオグラード


    UEFAカンファレンスリーグ

    2028年：ユヴェントス・スタジアム、トリノ

    2029年：プシュカーシュ・アレーナ、ブダペスト


    UEFAスーパーカップ

    2027年：ヨハン・クライフ・アレナ、アムステルダム

    2028年：アスタナ・アレーナ、アスタナ


    UEFAフットサル・チャンピオンズリーグ

    2027年：ビール／ビエンヌ、スイス


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  • ネーションズリーグを変える

    UEFA執行委員会はさらに、2026年5月に承認された新モデルへの段階的な移行を可能にするため、UEFAネーションズリーグ2026-27の昇格・降格システムに関するいくつかの変更も承認した。この新モデルでは、2028-29大会からUEFAネーションズリーグは4部制ではなく3部制で構成される。

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