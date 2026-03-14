UEFA、中小クラブによる資金再分配案：チャンピオンズリーグにおけるイタリア勢への配分が大幅に削減

『Calcio e Finanza』誌による詳細な分析（本記事で掲載）によると、UECの提案は、スポーツ成績に連動する配分比率を維持しつつ、成績と直接関連しない資源の再配分方法を変更することで、システムの均衡を取り戻すことを目指している。

その中心的なポイントの一つは、いわゆる「バリュー・ピラー」の廃止である。これは、テレビ放映権の市場価値やクラブの過去のランキングに基づいて報酬を配分する仕組みである。

新しいモデルによれば：

収益の62.5％は大会参加に充てられ、

37.5％はスポーツ成績に基づいて分配される。

また、UEFAの3つの大会間の配分も変更される：

チャンピオンズリーグに50％

30％がヨーロッパリーグ

20％がカンファレンスリーグ

総賞金35億ユーロ以上を前提としたシミュレーションでは、以下の新たな配分が示されている：

チャンピオンズリーグ：17億6300万ユーロ（現在は約24億6700万ユーロ）

ヨーロッパリーグ：10億5800万ユーロ（現在5億6500万ユーロ）

カンファレンスリーグ：7億500万ユーロ（現在2億8500万ユーロ）

新たな国内再分配メカニズム。

もう一つの重要な変更点は、出場権に基づく配分に関するものです。

提案されたモデルによれば、これらの資金は欧州カップ戦に出場するクラブに直接配分されるのではなく、国内リーグに送金され、各リーグが所属する全クラブに再分配する役割を担うことになる。

イタリアの場合、2024/25シーズンの賞金を基準とすると、参加枠の配分額は約2億200万ユーロとなり、

85％がセリエAのクラブに配分

15％がセリエBのクラブへ

その目的は、カップ戦に参加するチームと参加しないチームとの間の経済的な格差を縮小することにある。