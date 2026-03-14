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UEFA、中小クラブによる資金再分配案：チャンピオンズリーグにおけるイタリア勢への配分が大幅に削減

欧州クラブ連合（UEC）が提示した変革：新モデルの分析

主に中小規模のクラブを代表する団体である欧州クラブ連合（UEC）は、UEFAの大会収益の配分改革案を提示した

現在、総収入の約74％がチャンピオンズリーグ参加クラブに配分されており、17％がヨーロッパリーグ、わずか9％がカンファレンスリーグに配分されている。

UECによれば、このシステムは欧州カップ戦に継続的に出場するクラブを著しく優遇しており、他のクラブに比べて圧倒的に多くの収益を蓄積することを可能にしている。その結果、国内リーグにおける経済的な不均衡が拡大し、優勝争いもカップ戦出場権争いも、その競争力を低下させていると協会は主張している。

  • コンセプト：3つの欧州カップ戦間のバランス強化

    Calcio e Finanza』誌による詳細な分析（本記事で掲載）によると、UECの提案はスポーツ成績に連動する配分比率を維持しつつ、成績と直接関連しない資源の再配分方法を変更することで、システムの均衡を取り戻すことを目指している。

    その中心的なポイントの一つは、いわゆる「バリュー・ピラー」の廃止である。これは、テレビ放映権の市場価値やクラブの過去のランキングに基づいて報酬を配分する仕組みである。

    新しいモデルによれば：

    収益の62.5％は大会参加に充てられ、

    37.5％はスポーツ成績に基づいて分配される。

    また、UEFAの3つの大会間の配分も変更される：

    チャンピオンズリーグに50％

    30％がヨーロッパリーグ

    20％がカンファレンスリーグ

    総賞金35億ユーロ以上を前提としたシミュレーションでは、以下の新たな配分が示されている：

    チャンピオンズリーグ：17億6300万ユーロ（現在は約24億6700万ユーロ）

    ヨーロッパリーグ：10億5800万ユーロ（現在5億6500万ユーロ）

    カンファレンスリーグ：7億500万ユーロ（現在2億8500万ユーロ）

    新たな国内再分配メカニズム。

    もう一つの重要な変更点は、出場権に基づく配分に関するものです。

    提案されたモデルによれば、これらの資金は欧州カップ戦に出場するクラブに直接配分されるのではなく、国内リーグに送金され、各リーグが所属する全クラブに再分配する役割を担うことになる。

    イタリアの場合、2024/25シーズンの賞金を基準とすると、参加枠の配分額は約2億200万ユーロとなり、

    85％がセリエAのクラブに配分

    15％がセリエBのクラブへ

    その目的は、カップ戦に参加するチームと参加しないチームとの間の経済的な格差を縮小することにある。

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  • イタリアのクラブへの影響

    2024/25シーズンの結果に基づくシミュレーションによると、この新制度により、UEFAの大会から得られる収入の多いクラブと少ないクラブとの格差が大幅に縮小することが示されている。

    しかし、その影響はクラブごとに大きく異なるだろう。

    欧州カップ戦に参加するクラブの中で、最も大きな損失を被るのは以下のクラブとなる見込みです：

    インテル：約-6800万ユーロ

    ユヴェントス：約-4,700万ユーロ

    アタランタ：約-4,300万ユーロ

    一方、新制度の恩恵を最も受けるのはフィオレンティーナで、1,200万ユーロ以上の追加収入が見込まれる。

    カップ戦に参加していないセリエAのクラブにとっては、その増益はさらに顕著だ。それらのクラブの収入は、現在のUEFA連帯基金による80万ユーロから、各クラブあたり約860万ユーロへと増加する見込みである。

  • 理由

    UECによると、欧州のサッカー界は競争の均衡に関する構造的な問題に直面している。UEFAの収益が増加する一方で、国内のテレビ放映権収入は減少傾向にあり、これにより富裕クラブと中小クラブの格差がさらに拡大している。

    同協会は、欧州大会の収益に介入することが、システムを再均衡化するための唯一の現実的な方法であると考えている。たとえそれが、大手クラブから一部のリソースを奪うことを意味するとしても。

    この提案は、2027年から2031年までのテレビ放映権サイクルに関する議論を開始することを目的として、UEFA、ヨーロピアン・リーグ、欧州委員会に提出された。

    UECによれば、何らかの措置を講じなければ、大手クラブが欧州サッカー界の他のクラブから経済的にさらに離れていくリスクがある。同協会は、この動きを鈍化させることだけでも、欧州サッカーの持続可能性を高めるための第一歩になると結論付けている。

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