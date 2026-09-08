AFP
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UEFA、チャンピオンズリーグの試合に先立ち、ネパールの洪水犠牲者を追悼する黙とうを実施へ
欧州サッカーが一つになる
欧州サッカーの統括団体は、今週行われるチャンピオンズリーグのリーグフェーズ全試合が特別な追悼とともに始まることを確認した。各開催スタジアムでは、選手、関係者、サポーターがキックオフ前に黙とうをささげる。さらに、被害者への深い連帯の意を示すため、「You are not alone Nepal」と記されたバナーがピッチ上に掲出される。
- AFP
チェフェリン会長が心からの哀悼の意を表明
8月26日にラントタン・リルンで発生した氷河崩壊を引き金とする壊滅的な鉄砲水と大規模な土石流により、ネパールとチベットの国境地帯では広範囲にわたって多くの命が失われた。UEFAのアレクサンデル・チェフェリン会長は、被災者に対する欧州サッカー界全体の連帯を強調し、次のように述べた。「欧州サッカー界の全員が今週の試合前に一つとなり、ネパールの人々に心からのお悔やみと支援の気持ちを表す。私たちは、この悲劇とその余波からの回復を続ける彼らに、強さと忍耐を願っている」
壊滅的な惨事が地域を襲う
この悲劇的な出来事は、マグニチュード5.2の地震に相当する大きな揺れを引き起こし、ネパールのラスワ郡とヌワコット郡に壊滅的な被害をもたらした。ネパールでは少なくとも1355人の死亡が確認され、なお約5000人が行方不明と報じられている中、このジェスチャーはフットボール界最大のクラブ舞台において、世界的な共感を力強く示すものとなる。統括団体は、この目に見える姿勢が、この地域全体で救助活動と復旧作業が続く中、国際的な関心の維持につながることを期待している。
- Getty Images Sport
チャンピオンズリーグが開幕する
リーグフェーズ開幕に伴う追悼は火曜夜に始まり、早い時間のキックオフではクラブ・ブルージュ対アストン・ビラ、AEK対LASKが行われる。また、注目の開幕戦ではマンチェスター・シティがポルトと対戦し、レアル・マドリーはインテル・ミラノと激突する。そのほか、ボルシア・ドルトムントはシグナル・イドゥナ・パルクにビジャレアルを迎え、リールはもう1つのスペイン勢であるレアル・ベティスと対戦する。
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