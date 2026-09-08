8月26日にラントタン・リルンで発生した氷河崩壊を引き金とする壊滅的な鉄砲水と大規模な土石流により、ネパールとチベットの国境地帯では広範囲にわたって多くの命が失われた。UEFAのアレクサンデル・チェフェリン会長は、被災者に対する欧州サッカー界全体の連帯を強調し、次のように述べた。「欧州サッカー界の全員が今週の試合前に一つとなり、ネパールの人々に心からのお悔やみと支援の気持ちを表す。私たちは、この悲劇とその余波からの回復を続ける彼らに、強さと忍耐を願っている」