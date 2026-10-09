AFP
翻訳者：
UEFA、セルビアにスタジアム閉鎖処分と高額罰金 人種差別的な観客の暴言受け
セルビアがUEFAから制裁処分を科される
セルビアは、UEFAが同国サッカー連盟に厳しい制裁を科したことを受け、次回のホームゲームを無観客で開催することになった。処分は、直近の代表戦でサポーターが起こした一連の問題行為を受けたものだ。
セルビアのサポーターは、9月のUEFAネーションズリーグ2試合で人種差別的かつ差別的な行為があったとして有罪と認定された。問題は、9月24日のギリシャ戦と、その3日後のオランダ戦で発生した。
その直接的な結果として、統括団体は金曜日に確認し、次戦ではホームのファンの入場が認められないと発表した。セルビアは11月13日、無観客のスタジアムでドイツを迎える予定である。
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高額な罰金を読み解く
UEFAの統制・倫理・懲戒委員会は、セルビアサッカー協会に対して厳しい一連の金銭的処分を科した。9月の2試合を通じて見られた観衆による人種差別的かつ差別的な行為については、特に5万ユーロの高額な罰金が科された。
しかし、金銭的な打撃はそれで終わりではない。バルカン半島のこの国には、スポーツイベントにふさわしくないと判断されたメッセージを発信したことにより、さらに2万2500ユーロの支払いも命じられた。
さらに、ピッチへの乱入を受けて1万5000ユーロの罰金が科され、加えて発煙筒の使用に対して2000ユーロの処分も下された。セルビアは問題となった2試合をいずれも2-1で落としている。
10月の激突に対する追加処分
懲戒処分は、10月4日に行われたセルビア対オランダの別件にも及んだ。ピッチ上では再び1-2で敗れた一方で、スタンドのサポーターの振る舞いが再度当局の注目を集めた。
UEFAは、この試合中に新たな人種差別的かつ差別的な行為があったとして、同連盟に追加で2万ユーロの罰金を科した。金銭的処分に加え、今後予定されるアウェー1試合についてアウェーファンへのチケット販売を禁止する処分も科されたが、この特定の制裁は2年間の執行猶予期間付きで停止されている。
さらに2万ユーロの追加処分も、増え続ける制裁の一覧に加えられた。これは今回も、スポーツイベントとして全面的に不適切と見なされたメッセージを発信したことに対して科されたものだった。
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ピッチ内外での苦闘
ピッチ外での騒動は、すでに惨憺たるものとなっているセルビア代表のネーションズリーグ戦に、さらに追い打ちをかけている。ヴェリコ・パウノヴィッチ監督は、苦しむチームが結果を出せない状況が続く中で、極めて大きなプレッシャーにさらされている。
4連敗を受け、セルビアは現在ネーションズリーグのグループA2で最下位に沈んでいる。この階級からの降格回避に向けた望みは、急速にしぼみつつある。
そして11月13日に行われるドイツ戦には、ホームサポーターの後押しがないまま臨まなければならない。無観客のスタンド、そしてUEFAによる厳しい処分の影がなお残る中で、チームがどのような反応を見せるかはまだ分からない。
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