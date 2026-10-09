UEFAの統制・倫理・懲戒委員会は、セルビアサッカー協会に対して厳しい一連の金銭的処分を科した。9月の2試合を通じて見られた観衆による人種差別的かつ差別的な行為については、特に5万ユーロの高額な罰金が科された。

しかし、金銭的な打撃はそれで終わりではない。バルカン半島のこの国には、スポーツイベントにふさわしくないと判断されたメッセージを発信したことにより、さらに2万2500ユーロの支払いも命じられた。

さらに、ピッチへの乱入を受けて1万5000ユーロの罰金が科され、加えて発煙筒の使用に対して2000ユーロの処分も下された。セルビアは問題となった2試合をいずれも2-1で落としている。