UEFA、サポーターにVARの判定と基準を説明する「クリアライン」プラットフォームを開始

欧州審判部門トップのロベルト・ロセッティの指揮の下で開発されたこのプラットフォームは、一貫性と明確さの提供に重点を置いている。ポータルには、UEFAが標準化したVARレビュー手順を説明する専用セクションに加え、チャンピオンズリーグの試合で下されたVAR判定についての詳細かつ公式な解説が掲載されている。

このデジタルリソースは、欧州の主要カードを追うサッカーファンにとって、試合後の公式な情報確認の場となる。サポーターはチャンピオンズリーグの試合終了後にこのプラットフォームへアクセスし、リアルタイムの審判判断を、公式プラットフォームのライブラリーに保存されている既存の映像例と比較できる。



