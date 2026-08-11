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UEFA、サポーターにVARの判定と基準を説明する「クリアライン」プラットフォームを開始
UEFA、革新的なVARの一般向けガイドを公開
UEFAは、欧州サッカーにおけるビデオ・アシスタント・レフェリーの透明性をかつてない水準へ高めることを目的とした先駆的なデジタル施策を立ち上げた。統括団体は、試合中にVARテクノロジーがどのような場合に、いつ導入されるべきかを正確に説明するため、『Clearline』と呼ばれる一般公開のオンラインプラットフォームを創設した。
この画期的なツールは、サポーター、クラブ、選手、ジャーナリストを含む、サッカーに関わるすべての関係者に完全開放されている。プラットフォームに入ると、VARがいつ介入すべきかについて明確な答えが示され、PKの判定、直接退場、攻撃のビルドアッププレー、VORによる事実に基づくオフサイド判定、そして人違いの事例といった具体的なケースが詳しく説明されている。
チャンピオンズリーグ全体で一貫性を高める
欧州審判部門トップのロベルト・ロセッティの指揮の下で開発されたこのプラットフォームは、一貫性と明確さの提供に重点を置いている。ポータルには、UEFAが標準化したVARレビュー手順を説明する専用セクションに加え、チャンピオンズリーグの試合で下されたVAR判定についての詳細かつ公式な解説が掲載されている。
このデジタルリソースは、欧州の主要カードを追うサッカーファンにとって、試合後の公式な情報確認の場となる。サポーターはチャンピオンズリーグの試合終了後にこのプラットフォームへアクセスし、リアルタイムの審判判断を、公式プラットフォームのライブラリーに保存されている既存の映像例と比較できる。
主要リーグと統一基準で合意
クリアライン・プラットフォームの開発は、UEFA関係者と欧州5大国内リーグの審判部門責任者による重要会合の直接的な成果である。審判トップらは共同で、欧州の各大会における判定プロセスを効率化するため、VARで用いる標準化された共通言語に合意した。
『ムンド・デポルティーボ』によると、この取り組みは、スペインのCTAが審判基準に関するマニュアルを作成していることなど、国内サッカー界で進められている同様の現代的な透明性向上策と足並みをそろえるものだ。UEFAの新たなガイドは、混乱をなくし、試合に関わるすべての人の間で審判プロトコルに関する共通認識を確立することを目的としている。
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今後の欧州開催試合日に向けた透明性の向上
ビデオレビューのプロトコルを分かりやすくすることで、UEFAは信頼をより高め、物議を醸す主審の介入をめぐる試合後の議論を大幅に減らすことを目指している。チャンピオンズリーグの視聴者は今後、欧州の最高位の審判統括機関が定めた明確で標準化されたガイドラインに照らして、公式の判定を評価できるようになった。
Clearlineプラットフォームは、今後のチャンピオンズリーグで新たな教材的事例が生じるたびに、既存のライブラリーを更新し続ける。この進化を続ける資料集により、サポーター、選手、監督は、ピッチ上で欧州の試合審判団を導く正確な基準に恒久的にアクセスできることになる。
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