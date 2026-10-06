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UEFA、アイルランド対イスラエル戦で発生したとされる唾吐き事件を巡り懲戒調査を開始
UEFAがネーションズリーグの一戦を調査へ
UEFAは、アイルランド共和国がイスラエルと1-1で引き分けたネーションズリーグの試合中に起きたとされる唾吐き 事件について、正式な調査を開始した。統括団体は月曜日、セルビアのバチュカ・トポラで無観客開催されたこの試合の公式報告書を、懲戒調査官が精査すると確認した。
日曜日のハーフタイムに、トンネル内またはその周辺でイスラエルの選手たちがアイルランド人コーチに向かって唾を吐いたとの報道が出ていた。UEFAは、この試合中に行われた可能性のある不正行為を調査官が評価すると認めた。この出来事は、ここ数週間にわたって政治的、スポーツ的緊張が高まっていた両国間における新たな火種となった。懲戒手続きが始まったことで、両国協会は今後、欧州サッカー統括団体の判断を待つことになる。
- Getty Images Sport
対照的な反応と高まる緊張感
UEFAの広報担当者は、ハーフタイム中の疑惑を詳述した公式戦報告書の確認を受け、倫理・懲戒監察官を任命したと認めた。この監察官が、10月4日の対戦で選手の不正行為があったかどうかを判断することになる。
UEFAの広報担当者は「ハーフタイムにトンネル内またはその周辺で起きた事案に関する申し立てを含む公式報告書を確認した結果、2026年10月4日にセルビアのバチュカ・トポラで行われたアイルランド共和国対イスラエルのUEFAネーションズリーグ2027リーグフェーズの試合に関連し、選手による不正行為の可能性について適切な懲戒調査を行うため、UEFA倫理・懲戒監察官が任命された」と述べた。
IFAはこの非難を即座に退け、所属選手の誰もプロ意識を欠く行動は取っていないと否定した。イスラエルサッカー協会の広報担当者は、『The Athletic』が伝えたところによれば、「誰も監督に向かって唾を吐いていない。我々はこの2試合を通じて、アイルランド側がどのような挑発を行おうとも、これまで通りスポーツマンらしくあることを徹底してきた」と述べた。
ピッチ外の緊張も続き、試合前の険悪なやり取りを受けてメディア対応は制限された。UEFAはその後、アイルランド代表のヘイミル・ハルグリムソン監督によるそれ以前のメディア対応が突然打ち切られたことを受け、日曜日の試合後記者会見から2人の記者を締め出した。
両者の間にある論争の歴史
緊張感は日曜日のセルビアでの試合より、はるか以前から高まっていた。9月27日の最初の対戦を前に、アイルランド共和国代表GKギャビン・バズヌが「この地域での残虐行為」に反対し、代表チームから離脱した。
バズヌの離脱にもかかわらず、アイルランド共和国は代表チームの「かなり大多数」が試合開催を支持する投票を行った後、その最初の対戦に3-0で勝利した。その試合を前に、ハルグリムソンは自チームが「ジェノサイドを相手に戦う」ことになると述べていた。
これに対しIFAは強く反発し、自分たちは「無知、偽善、愚かさを相手にプレーしているのではない」、むしろ「それらを体現する監督を相手にプレーしているのだ」と述べた。
- AFP
今後の影響と懲戒処分の手続き
倫理・懲戒監察官が証拠を収集し、公式報告書を精査した上で、制裁が必要かどうかを判断する。この手続きの結果、トンネルエリア周辺での不適切行為について有罪と認定された個人には、正式な懲戒処分が科される可能性がある。
今後の対戦を巡る政治的緊張が早期に解消する可能性は低い。アイルランドサッカー協会の最高経営責任者デイビッド・クーレルは、今後の大会で両国が同じ組み合わせにならないよう求める正式な要請が、以前にUEFAによって却下されていたことを明かした。正式調査が進む中、両協会は現在、UEFAの裁定を待っている。
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