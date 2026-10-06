UEFAの広報担当者は、ハーフタイム中の疑惑を詳述した公式戦報告書の確認を受け、倫理・懲戒監察官を任命したと認めた。この監察官が、10月4日の対戦で選手の不正行為があったかどうかを判断することになる。

UEFAの広報担当者は「ハーフタイムにトンネル内またはその周辺で起きた事案に関する申し立てを含む公式報告書を確認した結果、2026年10月4日にセルビアのバチュカ・トポラで行われたアイルランド共和国対イスラエルのUEFAネーションズリーグ2027リーグフェーズの試合に関連し、選手による不正行為の可能性について適切な懲戒調査を行うため、UEFA倫理・懲戒監察官が任命された」と述べた。

IFAはこの非難を即座に退け、所属選手の誰もプロ意識を欠く行動は取っていないと否定した。イスラエルサッカー協会の広報担当者は、『The Athletic』が伝えたところによれば、「誰も監督に向かって唾を吐いていない。我々はこの2試合を通じて、アイルランド側がどのような挑発を行おうとも、これまで通りスポーツマンらしくあることを徹底してきた」と述べた。

ピッチ外の緊張も続き、試合前の険悪なやり取りを受けてメディア対応は制限された。UEFAはその後、アイルランド代表のヘイミル・ハルグリムソン監督によるそれ以前のメディア対応が突然打ち切られたことを受け、日曜日の試合後記者会見から2人の記者を締め出した。