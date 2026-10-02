UEFA女子チャンピオンズリーグのこの節は、イタリア勢にとって明暗の分かれる結果となり、全体では1勝1分け1敗を持ち帰った。 最初に試合を行ったユヴェントスは、スウェーデンでヘッケン相手に3-0で勝利し、デビュー戦でスタジアムでのベンフィカ戦に敗れた雪辱を果たした。得点を挙げたのはタチアナ・ピント、エマ・ストーレン・ゴド、アルバ・レドンド。タチアナ・ピントのゴールは、ユヴェントスにとってUEFA女子チャンピオンズリーグ通算100点目となった。