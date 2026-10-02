UEFA女子チャンピオンズリーグのこの節は、イタリア勢にとって明暗の分かれる結果となり、全体では1勝1分け1敗を持ち帰った。 最初に試合を行ったユヴェントスは、スウェーデンでヘッケン相手に3-0で勝利し、デビュー戦でスタジアムでのベンフィカ戦に敗れた雪辱を果たした。得点を挙げたのはタチアナ・ピント、エマ・ストーレン・ゴド、アルバ・レドンド。タチアナ・ピントのゴールは、ユヴェントスにとってUEFA女子チャンピオンズリーグ通算100点目となった。
Getty Images Sport
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UEFA女子チャンピオンズリーグ、ユベントスは勝利、ローマは敗戦、インテルは引き分け。第2節終了時点の総括
ローマ、バルセロナ相手に痛い敗戦
水曜開催の2試合目では、ピオヴァーニ率いるローマがトレ・フォンターネでバルセロナに0-6の大敗を喫した。ロンドン・シティ・ライオネセスへ移籍したアレクシア・プテジャスを欠いていても、バルセロナは最終優勝に向けて倒すべきチームだ。ゴールを決めたのはハンセンとピナで、ともに2得点。さらにパホルの得点に加え、オラディポのオウンゴールもあった。
インテル、アディショナルタイムに追いつく
インテルにとって重要な勝ち点となった、アウェーでのアウストリア・ウィーン戦。フランツ・ホール・シュタディオンでは1-1で終了し、サッサリーニ率いるチームは試合最後のプレーでイバナ・アンドレスが同点弾を決めた。180分を終えて、インテルは勝ち点4、ユヴェントスは3、ローマは1（OHルーヴェンとの初戦で引き分けたため）となっている。
バルセロナ、唯一の全勝チーム
2節を終えた時点で、勝ち点6の全勝はバルセロナだけとなっている。その後ろには勝ち点4で、リヨン、パリ・サンジェルマン、バイエルン・ミュンヘン、アーセナル、インテル、チェルシーが続く。勝ち点0で並ぶのはハッケンとセルヴェット。リーグフェーズ終了時に上位4チームが準々決勝に直接進出し、5位から12位のチームはプレーオフを戦う。13位から18位で終えたチームは敗退となる。
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