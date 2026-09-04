6試合を終えた時点で、順位表の上位4チームが準々決勝に直接進出する。5位から12位に入ったチームは、準々決勝に進む残り4枠を決めるノックアウトフェーズのプレーオフを戦う。





リーグフェーズの日程 全試合をDisney+で配信

第1節：9月22日／23日

第2節：9月30日／10月1日

第3節：10月28日／29日

第4節：11月10日／11日

第5節：11月18日／19日

第6節：12月16日





ノックアウトフェーズ組み合わせ抽選会

12月18日、ニヨン（変更の可能性あり）





ノックアウトフェーズのプレーオフ

第1戦：2月3日／4日

第2戦：2月10日／11日





準々決勝

第1戦：3月23日／24日

第2戦：3月31日／4月1日





準決勝

第1戦：5月1日／2日

第2戦：5月8日／9日





決勝（スタディオン・ナロドヴィ、ワルシャワ）

5月28日、29日または30日