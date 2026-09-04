イタリア女子サッカーにとって、9月22日から23日にかけて開幕する今季のUEFA女子チャンピオンズリーグは歴史的な大会となる。セリエA女子の3チームがリーグフェーズに参加するからだ。きょうニヨンで行われた組み合わせ抽選により、ローマ、ユベントス（いずれも第2ポットからのスタート）、そしてインテル（第3ポット）を待ち受ける道筋が定まった。女子チャンピオンズリーグの大会方式は、2季連続で男子と同じものが採用されており、18チームによる単一リーグで、異なる6チームと6試合（ホーム3試合、アウェー3試合）を戦う。対戦相手は各ポットから2チームずつ選ばれる。
翻訳者：
UEFA女子チャンピオンズリーグのリーグフェーズ組み合わせ抽選会：ローマはバルセロナ、レアル・マドリード、チェルシーと同組、ユヴェントスはPSGとリヨン、インテルはアーセナルとマンチェスター・シティと同組
ユヴェントス、インテル、ローマの対戦相手
今後数時間のうちに組まれる日程の発表を待つ中、イタリア王者ローマはホームでバルセロナ、レアル・マドリー、セルヴェットと対戦し、アウェーではチェルシー（数週間前から元ローマのジュリア・ドラゴーニがプレーしている）、ベンフィカ、ルーヴェンと戦う。興味深いことに、6チームの相手のうち4チーム（バルセロナ、チェルシー、レアル・マドリー、ルーヴェン）は昨年と同じ顔ぶれだ。一方、ユヴェントスはホームでリヨン、ベンフィカ、ルーヴェンと対戦し、アウェーではパリ・サンジェルマン、ハッケン、アウストリア・ウィーンと戦う。リヨンとベンフィカとは昨季に続いて再戦となる。ヴォルフスブルク戦で見事な快挙を成し遂げ、リーグフェーズ初出場となるインテルは、第3ポットから入ったことで最も厳しい任務を担うことになった。ホームではアーセナル、ハッケン、マンチェスター・シティ、アウェーではリヨン、レアル・マドリー、アウストリア・ウィーンと対戦する。
その方式
6試合を終えた時点で、順位表の上位4チームが準々決勝に直接進出する。5位から12位に入ったチームは、準々決勝に進む残り4枠を決めるノックアウトフェーズのプレーオフを戦う。
リーグフェーズの日程 全試合をDisney+で配信
第1節：9月22日／23日
第2節：9月30日／10月1日
第3節：10月28日／29日
第4節：11月10日／11日
第5節：11月18日／19日
第6節：12月16日
ノックアウトフェーズ組み合わせ抽選会
12月18日、ニヨン（変更の可能性あり）
ノックアウトフェーズのプレーオフ
第1戦：2月3日／4日
第2戦：2月10日／11日
準々決勝
第1戦：3月23日／24日
第2戦：3月31日／4月1日
準決勝
第1戦：5月1日／2日
第2戦：5月8日／9日
決勝（スタディオン・ナロドヴィ、ワルシャワ）
5月28日、29日または30日
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。