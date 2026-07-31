(C)Getty Images
翻訳者：
UEFA会長、ワールドカップを「米大統領の義理の息子の兄弟」に売ろうとした狙いをめぐり、ジャンニ・インファンティーノの「傲慢さ」を痛烈批判
グラヴィーナ、極秘取引をめぐりインファンティーノを痛烈批判
グラヴィーナは、ワールドカップの少数株式売却を目指す秘密プロジェクトをめぐり、インファンティーノを激しく批判した。イタリア紙『Repubblica』の取材に対し、グラヴィーナはインファンティーノの「傲慢さ」を痛烈に非難し、世界のサッカーを個人的な私有財産のように扱っていると糾弾した。グラヴィーナは、200億ドル（150億ポンド）の商業計画が、欧州の統括団体に事前の協議もないまま国際メディアを通じて漏れたことに強い怒りを示した。さらにイタリア人幹部は、サッカーは裕福な外部投資家にとっての単なる収益性の高いビジネス機会として扱われるべきではないと警鐘を鳴らした。
- Getty Images
欧州によるワールドカップのボイコットが現実味を帯びる可能性
FIFAと欧州サッカー統括団体の溝が深まる中、その影響は前例のない事態に発展する可能性があり、今後のワールドカップのボイコットの可能性も含まれている。グラビーナは、この物議を醸す提案に対する統一した対応を協議するため、欧州の各連盟が緊急会合を開くと明かした。
「国際メディアによって報じられたプロジェクトだが、FIFAは誰とも協議していなかった」とグラビーナは語った。「これは本当に容認できない。サッカーは単なるビジネスではない。
「（スーパーリーグより）さらにひどい。彼らはサッカーを切り売りしている。だが、サッカーは最高額を提示した者に売れる私有財産ではない。自分たちのものではない資産を、どうして売ることができるのか。インファンティーノがそれを発明したわけではない。オウィディウスはすでにこの競技について書いていた。
欧州各国による公式なボイコットが依然として現実的なシナリオなのかと問われると、UEFA会長はそれを否定しなかった。
「最も重要なのは、この新機軸の規制面の枠組みと道義的側面を明確に理解することだ。私たちは、全員に深く考えさせなければならない」と説明した。「今後数時間のうちに会合を開く。会議は招集されており、そこで議論することになる」
政治的介入と米国人投資家とのつながり
グラビーナは、インファンティーノが受け入れた政治的介入について深刻な懸念を示し、とりわけ最近のワールドカップ期間中の出来事を具体的に挙げた。さらに、元アメリカ大統領ドナルド・トランプ氏の義理の息子ジャレッド・クシュナー氏の兄弟であるジョシュア・クシュナー氏を含む米国投資家とFIFAの提携を問題視した。
「その後、ワールドカップではトランプの介入があった」とグラビーナは語った。「そして今、サッカーを支配する会社の一部を、アメリカ大統領の義理の息子の兄弟に売却したいと考えていることが明らかになった」
このベテラン行政官はまた、サッカーは指導的立場にある者のものではなく、人々のものであると主張した。
「とりわけFIFA選挙の年に、この動きが各連盟により多くの資金を与えるために行われていると言っているのは重大なことだ」と付け加えた。
「サッカーと各連盟に必要なのは、資金以上に敬意だ。ルールへの敬意、ファンへの敬意、選手への敬意、監督たちへの敬意、そしてスポーツそのものへの敬意である。ワールドカップでは、受け入れがたいものを目にした。存在しない権力、あるいはボールの所有権を自分にあるかのように割り当てる傲慢さだ」
- Getty Images
次の対応を決めるための欧州会合
商業提案の当面の行方は、欧州サッカー界の指導者たちによって招集された次回の総会にかかっている。欧州の各連盟がこの新モデルへの参加を拒否した場合、FIFAは看板大会を前に前例のない危機に直面する可能性がある。欧州で間もなく行われる協議によって、統一戦線がインファンティーノのワールドカップ私有化計画を阻止できるかどうかが決まる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。