FIFAと欧州サッカー統括団体の溝が深まる中、その影響は前例のない事態に発展する可能性があり、今後のワールドカップのボイコットの可能性も含まれている。グラビーナは、この物議を醸す提案に対する統一した対応を協議するため、欧州の各連盟が緊急会合を開くと明かした。

「国際メディアによって報じられたプロジェクトだが、FIFAは誰とも協議していなかった」とグラビーナは語った。「これは本当に容認できない。サッカーは単なるビジネスではない。

「（スーパーリーグより）さらにひどい。彼らはサッカーを切り売りしている。だが、サッカーは最高額を提示した者に売れる私有財産ではない。自分たちのものではない資産を、どうして売ることができるのか。インファンティーノがそれを発明したわけではない。オウィディウスはすでにこの競技について書いていた。

欧州各国による公式なボイコットが依然として現実的なシナリオなのかと問われると、UEFA会長はそれを否定しなかった。

「最も重要なのは、この新機軸の規制面の枠組みと道義的側面を明確に理解することだ。私たちは、全員に深く考えさせなければならない」と説明した。「今後数時間のうちに会合を開く。会議は招集されており、そこで議論することになる」