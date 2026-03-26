UEFAワールドカッププレーオフ：その仕組みと準決勝の全対戦カード

ヨーロッパの出場枠は13から16に拡大される。予選は12のグループで構成されており、各グループの首位チームは直接ワールドカップへの出場権を獲得する。その他のチームは、土壇場での出場権獲得を期待して追いかけることになる。そして、ここでプレーオフが重要な役割を果たす。

UEFAに残る4つの出場枠は、予選グループを首位で突破できなかったチームにとって最後のチャンスとなるプレーオフを通じて決定される。

プレーオフには16チームが参加する。その構成は以下の通りである：

-予選グループの各2位チーム12チーム；

-ネーションズリーグから選出される4チーム（各リーグの優勝チーム、あるいは直接出場権や2位による出場権をまだ獲得していないリーグの中で上位に位置するチームから選出される）。

その中にはイタリアも含まれており、再び一発勝負の舞台に臨むことになる。