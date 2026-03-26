いよいよです。あと5日で、2026年ワールドカップの欧州代表全チームが決定します。イタリアを含む残り16チームの中から、プレーオフの枠組みである4つの4チームによるグループリーグを勝ち抜いた4チームが選出されます。その仕組みを見ていきましょう。
翻訳者：
UEFAワールドカッププレーオフ：その仕組みと準決勝の全対戦カード
プレーオフの組み合わせ
ヨーロッパの出場枠は13から16に拡大される。予選は12のグループで構成されており、各グループの首位チームは直接ワールドカップへの出場権を獲得する。その他のチームは、土壇場での出場権獲得を期待して追いかけることになる。そして、ここでプレーオフが重要な役割を果たす。
UEFAに残る4つの出場枠は、予選グループを首位で突破できなかったチームにとって最後のチャンスとなるプレーオフを通じて決定される。
プレーオフには16チームが参加する。その構成は以下の通りである：
-予選グループの各2位チーム12チーム；
-ネーションズリーグから選出される4チーム（各リーグの優勝チーム、あるいは直接出場権や2位による出場権をまだ獲得していないリーグの中で上位に位置するチームから選出される）。
その中にはイタリアも含まれており、再び一発勝負の舞台に臨むことになる。
プレーオフの仕組み
16チームは4つのグループ（グループA、B、C、D）に分けられ、各グループには4カ国が所属します。グループ分けはFIFAランキングと出場資格（予選またはネーションズリーグ）を考慮して行われ、以下の4つの区分が設けられます：
-ランキング上位のチーム；
-ランキング2位のチーム；
-予選グループを勝ち抜いたその他のチーム；
-ネーションズリーグからのワイルドカード枠。
抽選により4つのミニトーナメント表が作成され、それぞれでワールドカップ出場権1枠が争われます。 各ルートは一発勝負のトーナメント形式となっており、ワールドカップ出場権を獲得するには、3月26日の準決勝（ランキング上位チームのホーム）と、3月31日の決勝（抽選で決定した勝者のホーム）の2試合で2勝する必要があります。敗者は即座に敗退となり、再戦はありません。勝者は、ワールドカップでの対戦相手を直ちに知ることになります：
-パスA（イタリアのグループ）の勝者は、カナダ、カタール、スイスと同じグループBに入る
-パスBの勝者は、オランダ、日本、チュニジアと同じグループFに入る
- パスCの勝者は、アメリカ、パラグアイ、オーストラリアと同じグループDに入る
-パスDの勝者は、メキシコ、南アフリカ、韓国と同じグループAに入る
準決勝（3月26日）
ルートA
準決勝第1試合：イタリア対北アイルランド、ベルガモ
準決勝第2試合：ウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ、カーディフ
ルートB
準決勝第3試合：ウクライナ対スウェーデン、バレンシア
準決勝4：ポーランド対アルバニア、ワルシャワ
ルートC
準決勝5：トルコ対ルーマニア
準決勝6：スロバキア対コソボ
ルートD
準決勝7：デンマーク対北マケドニア
準決勝8：チェコ対アイルランド