欧州サッカー連盟（UEFA）は、バルセロナが提出した不服申し立てを迅速に却下した。UEFA管理・倫理・懲戒委員会（CEDB）は、同クラブの主張を検討したが、正式手続きに進む根拠はないと判断した。

火曜日に発表された簡潔な声明で、UEFAは「バルセロナ対アトレティコ戦の審判判定に対するバルセロナの抗議を受理しない」と発表した。