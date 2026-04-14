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UEFAは、チャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリードに敗れたバルセロナがVARのハンド判定を申し立てた件に回答した。
UEFAは抗議を却下した
欧州サッカー連盟（UEFA）は、バルセロナが提出した不服申し立てを迅速に却下した。UEFA管理・倫理・懲戒委員会（CEDB）は、同クラブの主張を検討したが、正式手続きに進む根拠はないと判断した。
火曜日に発表された簡潔な声明で、UEFAは「バルセロナ対アトレティコ戦の審判判定に対するバルセロナの抗議を受理しない」と発表した。
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カンプ・ノウでのハンドボールをめぐる論争
バルセロナは、スポティファイ・カンプ・ノウでの第1戦で起きた不可解なプレーに不満を抱いている。ゴールキーパーのフアン・ムッソがゴールキックで再開した後、マルク・プビルがペナルティエリア内でハンドをしたと主張した。しかし、主審イシュトヴァン・コヴァックスはPKを宣告せず、VARのクリスチャン・ディンガートも介入しなかった。
バルセロナは、この判定が試合の流れを変えたと主張。プビルはすでに警告を受けており、VARの介入がなければプロトコル違反で結果に影響したとクラブは主張している。
ハンス・フリックが審判団を批判
パウ・クバルシの退場で大半を10人で戦ったフリック監督のチーム。70分間のもどかしい展開の末に起きたこの退場は、試合を左右した。ジュリアン・アルバレスとアレクサンダー・ソルロスのゴールでディエゴ・シメオネ監督のチームが2-0で勝利。フリック監督は試合後、プビルの判定に怒りを露わにした。
「私にとっては明らかなレッドカードだ。いや、2枚目のイエローカードとPKだ」とフリック監督は試合後に語った。「VARがなぜ確認しなかったのか説明できるだろう。これがレッドカードではないなんて信じられない。気分が悪い。不公平だ。今日のVARはアトレティコに有利だった」。
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注目はメトロポリターノへの復帰へ
フリック監督は、マドリードでの第2戦を前に冷静さを取り戻した。メトロポリターノでの試合前、ドイツ人監督はメディアに「騒動は過去だ」と強調し、決勝戦を担当するベテラン審判への信頼を表明した。
「今は落ち着いている。十分な時間がたった。クレマン・トゥルパンは経験豊富な審判で、疑いの余地はない」と語った。
UEFAへの抗議は決着したため、バルセロナは準決勝進出へ2点差の逆転を目指す。