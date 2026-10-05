Inpho Photography
翻訳者：
「UEFAは介入する必要がある！」。ヘイミル・ハルグリムソンが、激しいネーションズリーグでの対戦を受け、アイルランドとイスラエルを別組にするよう求める。
物議を醸すスコアレスドローが無観客で行われる
アイルランドとイスラエルによる2度目の対戦は、セルビアで1-1の引き分けに終わった。アイルランドの名目上のホームゲームは、運営上の安全上の懸念によりTSCアレーナへ変更されていた。トロイ・パロットが前半のPKで先制したが、後半開始2分後にドール・ペレツが同点に追いついた。無観客で行われたこの一戦は政治的な意味合いも色濃く、ピッチからは商業広告が取り除かれ、両チームは中東で続く紛争をめぐって対照的なメッセージが記された黒い喪章を着用していた。
- AFP
ハルグリムソンが断固たる統治機関の対応を要求
ハーフタイムにはトンネル付近で乱闘騒ぎが起き、一触即発の緊張が頂点に達した。これをきっかけに選手同士の激しい衝突が起こり、その余波は試合終了後まで続いた。さらに、相手国の国歌演奏中に頭を下げたアイルランドの選手たちをイスラエル政府が「道義的盲目」と非難したことで、両陣営の関係は一段と悪化した。
今後この2カ国が再び対戦すべきかと問われたハルグリムソンは、RTE Sportの取材に対し、統括団体の介入を直接求めた。「いや、対戦すべきではない。それを決めるのは私たちではなく、UEFAだ。明らかにアイルランドにはパレスチナへの大きな支持がある。アイルランドほどパレスチナを支持している国は多くない。この2週間で私たちが経験したことを、どの代表チームにも味わってほしくはない。だから、UEFAは介入して何らかの対応を取る必要があるのかもしれない」
小競り合いを受け、懲戒審査が迫る
険悪な空気の中でのこのスコアレスドローは、先月デブレツェンで行われた最初の対戦に続くものとなった。その試合では、同様の地政学的緊張の中、アイルランドが説得力のある3-0の勝利を収めていた。欧州サッカー統括団体による正式な制裁に発展する可能性があるトンネル内での衝突について問われると、アイスランド代表監督は試合後の記者会見で憶測を避け、次のように語った。「私はその場にいた。それについてコメントするつもりはない。おそらく懲戒委員会が調査することになる事案だ」
- AFP
昇格争いがここに来て激化している
セルビアで勝ち点1を手にしたアイルランドは、グループB3で3位となり、2位のコソボと勝ち点で並んでいる。ハルグリムソン監督率いるチームは、11月14日に控えるオーストリアとの厳しいアウェー戦を前に、ピッチ外での敵対的な雰囲気を早急に振り払う必要がある。その3日後には、アイルランド代表が自動昇格、またはプレーオフ出場の可能性を高めるため、重要なホームでの直接対決でライバルのコソボを迎える。
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