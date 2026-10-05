険悪な空気の中でのこのスコアレスドローは、先月デブレツェンで行われた最初の対戦に続くものとなった。その試合では、同様の地政学的緊張の中、アイルランドが説得力のある3-0の勝利を収めていた。欧州サッカー統括団体による正式な制裁に発展する可能性があるトンネル内での衝突について問われると、アイスランド代表監督は試合後の記者会見で憶測を避け、次のように語った。「私はその場にいた。それについてコメントするつもりはない。おそらく懲戒委員会が調査することになる事案だ」