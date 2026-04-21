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UEFAはマンチェスター・ユナイテッドのチャンピオンズリーグ決勝進出を望んでいる。しかし15年間優勝から遠ざかるレッドデビルズが、今後10シーズンでその目標を達成できるかは不透明だ。
マンチェスター・ユナイテッドは2007年から2011年の間に3度、チャンピオンズリーグの決勝に進出した
2007年から2011年の4年間、マンチェスター・ユナイテッドは3度チャンピオンズリーグ決勝に進出した。最初の決勝では雨のモスクワでPK戦の末チェルシーを破り優勝。しかしその後、リオネル・メッシ率いるバルセロナに2度敗れた。
当時チームを率いていたのはサー・アレックス・ファーガソン。彼はマンチェスター・ユナイテッドを世界屈指の強豪に育て上げ、2013年夏、13度目のプレミアリーグ制覇をファンへの贈り物にして引退した。
ファン・ハール、モウリーニョ、アモリムは、いずれもレッドデビルズを再度の頂点に導けなかった。
当時、その後の展開を予測できた者はほとんどいなかった。それ以来、国内での支配力は遠のいたままである。デビッド・モイーズ、ルイ・ファン・ハール、ジョゼ・モウリーニョ、オーレ・グンナー・ソルシャール、エリック・テン・ハグ、ルーベン・アモリムもイングランドのトップリーグでの王座奪還に失敗した。
「スペシャル・ワン」の異名を取るポルトガル人監督モウリーニョは2017年にヨーロッパリーグ制覇を達成し、FAカップ2回、リーグカップ数回も制した。クラブは「夢の劇場」の節目を前に野心的な「プロジェクト150」を始動させ、かつての栄光を取り戻そうとしている。
マイケル・キャリック率いるチームは2026-27シーズン、重要な夏の移籍市場を前にチャンピオンズリーグ出場権目前まで来ている。しかし、今後10年でレッドデビルズは再び欧州の頂点を争えるのか。
マンチェスター・ユナイテッドは、今後10年でチャンピオンズリーグの決勝に進めるか？
プレミアリーグで2度優勝した元マンチェスター・ユナイテッドDFパーカーは、Spreadex Sportsを通じてGOALの独占インタビューに答えた。チャンピオンズリーグ決勝から15年がたつことについて、「クラブの威信を考えると、当然狙うべきだ」と語った。
選手なら当然それを目指すべきだ。私が加入した時、クラブは25年ぶりのリーグ優勝を強く望んでいた。もし在任中に達成できなければ、私を含め誰もがそれを失敗と見るだろう。
マンチェスター・ユナイテッドのような名門は、当然その舞台に立つべきだ。UEFAも彼らを欧州の舞台、チャンピオンズリーグ、そしてその決勝で見てみたいと考えている。
「マンチェスター・ユナイテッドは、そこに到達できるだけの実力を持たなければならない。UEFAの運営方針は、ビッグクラブがノックアウトステージに進出する機会を与えていると思う。そうなるように仕組みられているのだ。」
さらにパーカーは現在のユナイテッドの欧州での位置付けについてこう語った。「今のユナイテッドを見て、準決勝に進んだチームたちを見てほしい。彼らに勝てるか？現時点ではPSGには勝てない。 バイエルンにも勝てない。型破りな監督率いるアトレティコにも難しい。相手の方が速い。先発にカード巧者が多すぎる。
「アーセナルなら互角に戦えると思う。準決勝で当たれば勝つ可能性は十分ある」
「プロジェクト150」の一環として、オールド・トラッフォードでは的確な補強が求められる。
マンチェスター・ユナイテッドは、チャンピオンズリーグ制覇を知るカゼミーロとの別れを準備している。ブラジル人MFはレアル・マドリードで5度優勝し、今夏フリーエージェントとしてオールド・トラッフォードを去る。
チームには若手からベテランまで才能が揃うが、国内外のタイトルを取り戻すには、過去の散財を踏まえ、今後は賢い補強が不可欠だ。