プレミアリーグで2度優勝した元マンチェスター・ユナイテッドDFパーカーは、Spreadex Sportsを通じてGOALの独占インタビューに答えた。チャンピオンズリーグ決勝から15年がたつことについて、「クラブの威信を考えると、当然狙うべきだ」と語った。

選手なら当然それを目指すべきだ。私が加入した時、クラブは25年ぶりのリーグ優勝を強く望んでいた。もし在任中に達成できなければ、私を含め誰もがそれを失敗と見るだろう。

マンチェスター・ユナイテッドのような名門は、当然その舞台に立つべきだ。UEFAも彼らを欧州の舞台、チャンピオンズリーグ、そしてその決勝で見てみたいと考えている。

「マンチェスター・ユナイテッドは、そこに到達できるだけの実力を持たなければならない。UEFAの運営方針は、ビッグクラブがノックアウトステージに進出する機会を与えていると思う。そうなるように仕組みられているのだ。」

さらにパーカーは現在のユナイテッドの欧州での位置付けについてこう語った。「今のユナイテッドを見て、準決勝に進んだチームたちを見てほしい。彼らに勝てるか？現時点ではPSGには勝てない。 バイエルンにも勝てない。型破りな監督率いるアトレティコにも難しい。相手の方が速い。先発にカード巧者が多すぎる。

「アーセナルなら互角に戦えると思う。準決勝で当たれば勝つ可能性は十分ある」