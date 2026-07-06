UEFAはバログン事件について「信じがたい。前例となり、競技の公正性と大会の信頼性が脅かされる」と述べた。

ルールが守られず、試合の公正性が揺らげば、大会の信頼性は損なわれる。今回の判断は先例となり、今後同様の事態で公平な対応が求められ、大会自体に悪影響を及ぼす。





サッカーが世界中で愛されるのは、素晴らしい競技であり、どこでも同じルールでプレーされるからこそ信頼されているからです。大会は孤立したイベントではなく、特にワールドカップはサッカー界全体に大きな影響を及ぼします。





我々は、このような前例のない、理解不能かつ正当化できない決定に対し、強い不信感を表明する」。