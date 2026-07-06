バログン事件でUEFAが厳しい姿勢を示した。チェフェリン会長率いるUEFAは、米国代表FWの退場処分を取り消し、今夜のベルギー戦出場を認めたFIFAの決定を批判した。 「昨日、フォラリン・バログン選手に科されたレッドカードによる1試合の自動出場停止を、1年間の試行期間を設けて猶予するという決定は、越えてはならない一線を越えている。サッカーは他のスポーツ同様、ルールに基づく公正で透明な競技が基盤だ。ルールに解釈の余地がある場合もあるが、今回は異なる。 レッドカードによる1試合の自動出場停止は裁量ではなく、管轄機関の決定も不要です。例外は認められず、同じ状況で処分を消化した選手がいる大会中にこそ、厳守されるべきです。」
Getty Images Sport
翻訳者：
UEFAはバログン事件について「信じがたい。前例となり、競技の公正性と大会の信頼性が脅かされる」と述べた。
「大会の信頼性が危ぶまれている」
ルールが守られず、試合の公正性が揺らげば、大会の信頼性は損なわれる。今回の判断は先例となり、今後同様の事態で公平な対応が求められ、大会自体に悪影響を及ぼす。
サッカーが世界中で愛されるのは、素晴らしい競技であり、どこでも同じルールでプレーされるからこそ信頼されているからです。大会は孤立したイベントではなく、特にワールドカップはサッカー界全体に大きな影響を及ぼします。
我々は、このような前例のない、理解不能かつ正当化できない決定に対し、強い不信感を表明する」。
なぜバログンの退場処分が取り消されたのか
米国対ボスニアの16強戦でムハレモヴィッチへのファウルにより退場したフォラリン・バログンは、今夜のベルギー戦に出場できる。 FIFAは今大会で初めて規律規定第27条を適用し、「司法機関は懲戒処分の全部または一部を停止できる」と定めた。
ロナウドの前例
事実上、執行猶予が付いた。これは、ワールドカップ予選のポルトガル対アイルランド戦で、クリスティアーノ・ロナウドがオシェイに肘打ちをした際にも取られた措置だ。アル・ナスルのFWは本来3試合の出場停止だったが、ワールドカップのグループステージに出場できるよう、2試合が執行猶予とされていた。 規則はさらに、「執行猶予の恩恵を受けた選手が、試用期間中に性質および重大性が類似した別の違反行為を犯した場合、その執行猶予は司法機関によって取り消され、新たな違反行為に対して課される追加処分に影響を与えることなく、当該処分が適用される」と定めている。
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